Robbanás előtt Franciaország, már a kötvények is vészjóslóak – Giorgia Meloni nyit utat Marine Le Pennek a hatalomba?

Egyre súlyosabb a bizalmi válság a francia kötvénypiacon. A 10 éves államkötvények hozama 4,9 százalék fölé, azaz több mint húszéves csúcsra ugrott. A befektetők rendkívül kockázatosnak tartják az országot, és csak nagyon magas kamat mellett hajlandóak kölcsönadni a francia államnak. A helyzet odáig eszkalálódott, hogy Franciaország ma már drágábban kap hitelt a piacról, mint a korábban válságos gazdaságú Görögország vagy Olaszország.

Költségvetési reform Franciaországban, félő, hogy lesz egy kis dzsembori Párizs utcáin / Fotó: Nathan Laine

Robbanásveszély Franciaországban

A probléma hátterében a költségvetési fegyelmezetlenség és a tökéletes politikai bénultság robbanásveszélyes kombinációja áll, így aztán nem csoda, hogy a francia és a biztonságosnak tekintett német államkötvények (a bundok) hozama közötti különbség, vagyis a francia kötvények felára május óta a duplájára nőtt, s a Bloomberg szerint pénteken elérte a 152 bázispontot. A 2012-es eurózónás adósságválság óta nem láttak ilyet a befektetők.

Eközben a francia államadósság a GDP 119 százalékára duzzadt. Mivel pedig a kötvényhozamok megugrottak, az államnak egyre többet kell költenie pusztán korábbi adósságai törlesztésére, ami fojtogató örvénybe sodorja a költségvetést.

Ha lehet, még nagyobb gond, hogy a francia kötvénypiaci pánik kezd átterjedni a többi európai ország - főként például Olaszország - kötvénypiacára is, ami destabilizálhatja az egész eurózónát.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Reuters szerint a Nemzetközi Monetáris Alap (IMF) és az Európai Központi Bank (EKB) is jelezte: a piacok megnyugtatása a francia kormány feladata, Párizs nem számíthat arra, hogy az EKB automatikusan és feltételek nélkül megmenti őket a csődtől.

Úton a drasztikus megszorítócsomag

Minderre tekintettel Sébastien Lecornu miniszterelnök kormánya éppen a napokban nyújtotta be a parlamentnek a drasztikus, 54 milliárd eurós megszorítócsomagot tartalmazó 2027-es költségvetési tervezetet, melynek tárgyalása október 13-án kezdődik. Roland Lescure pénzügyminiszter szerint a csomag célja, hogy megfékezze az elszálló adósságspirált, és 2029-re a GDP 3 százaléka alá szorítsa a költségvetési hiányt.