Szinte lángot vetett a pénz az amerikai óriásbank kezén, telekeresték magukat a világfelforduláson

A vártnál erősebb negyedéves teljesítményről számolt be kedd kora délután az amerikai bankóriások sorába tartozó Goldman Sachs, amely ezzel a közvetlen rivális JPMorgen csalódást keltő számaira is rátromfolt.

Várakozáson felül teljesített a Goldman Sachs / Fotó: Shutterstock

A Goldman nyeresége és bevétele stabil üzletkötési volumen mellett hízott, és sokat köszönhet a közel-keleti konfliktus következtében megugró piaci volatilitásnak is, amely jelentősen fellendítette a részvénykereskedési bevételeit.

A nagybank bevétele 23 százalékkal 18,68 milliárd dollárra nőt éves alapon, ami jelentősen magasabb a piaci konszenzusban szereplő 16,71 milliárd dolláros prognózisnál.

Az adózott eredmény ezzel párhuzamosan 33 százalékkal 5,12 milliárd dollárra ugrott.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 17,01 dollárra futott be, jócskán túlszárnyalva az elemzők által várt 13,02 dollárt.

A hitelező egészen kiemelkedő, 18,7 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) ért el a szeptember végén zárult három hónapban.

A nem teljesítő hitelekre 368 millió dollár céltartalékot különített el az időszakban, ami mintegy három és félszerese a tavaly ilyenkor félretett összegnek, és némileg meghaladja a második negyedéves volument is.

Részvénypiaci felbolydulás segítette nagy profithoz a Goldman Sachs-ot

A növekedést a részvénykereskedelmi üzletág hajtotta, mivel a befektetők a változékony piaci környezetben intenzíven átrendezték portfólióikat, megnövelte a bankok kereskedési részlegeinek bevételeit. Az üzletág bevétele ennek betudhatóan 72 százalékkal, 6,44 milliárd dollárra emelkedett.

A kötvény-, deviza- és árupiaci termékekkel foglalkozó üzletág (FICC) bevétele ugyanakkor egy százalékkal 3,47 milliárd dollárra mérséklődött.

A befektetési banki bevétel eközben bő ötödével, 3,22 milliárd dollárra gyarapodott, az eszköz- és vagyonkezelői szegmensben pedig 14 százalékos bővülést követően 5,05 milliárd dolláros tételről számot be a Goldman.

A világ jelenlegi összetettsége és a bizonytalanság ellenére továbbra is rendkívül kedvező helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a jövőben is eredményesen szolgáljuk ki ügyfeleinket

– értékelte az eredményt David Solomon vezérigazgató a vállalat közleményében.