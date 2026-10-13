Deviza
EUR/HUF364,03 -0,22% USD/HUF325,31 -0,49% GBP/HUF431,03 -0,17% CHF/HUF390,93 -0,27% PLN/HUF83,21 +0,01% RON/HUF68,2 -0,25% CZK/HUF14,94 -0,24% EUR/HUF364,03 -0,22% USD/HUF325,31 -0,49% GBP/HUF431,03 -0,17% CHF/HUF390,93 -0,27% PLN/HUF83,21 +0,01% RON/HUF68,2 -0,25% CZK/HUF14,94 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 522,56 +1,11% MTELEKOM2 590 +2,32% MOL4 906 -1,43% OTP42 830 +2,78% RICHTER12 380 +0,24% OPUS227,5 -4,4% ANY6 180 -0,16% AUTOWALLIS120,5 -1,24% WABERERS4 270 +1,64% BUMIX8 892,93 -0,94% CETOP4 864,91 +0,59% CETOP NTR3 165,81 +0,7% BUX144 522,56 +1,11% MTELEKOM2 590 +2,32% MOL4 906 -1,43% OTP42 830 +2,78% RICHTER12 380 +0,24% OPUS227,5 -4,4% ANY6 180 -0,16% AUTOWALLIS120,5 -1,24% WABERERS4 270 +1,64% BUMIX8 892,93 -0,94% CETOP4 864,91 +0,59% CETOP NTR3 165,81 +0,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Szinte lángot vetett a pénz az amerikai óriásbank kezén, telekeresték magukat a világfelforduláson

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rácáfolt a visszafogott várakozásokra az egyik legnagyobb amerikai bank, amely bikaerős negyedévről számolt be. A Goldman Sachs sokat köszönhet a piaci volatilitás következtében megugró részvénykereskedési bevételeknek.
K. T.
2026.10.13, 14:36
Szóljon hozzá!

A vártnál erősebb negyedéves teljesítményről számolt be kedd kora délután az amerikai bankóriások sorába tartozó Goldman Sachs, amely ezzel a közvetlen rivális JPMorgen csalódást keltő számaira is rátromfolt.

Goldman Sachs, bank
Várakozáson felül teljesített a Goldman Sachs / Fotó: Shutterstock

A Goldman nyeresége és bevétele stabil üzletkötési volumen mellett hízott, és sokat köszönhet a közel-keleti konfliktus következtében megugró piaci volatilitásnak is, amely jelentősen fellendítette a részvénykereskedési bevételeit.

A nagybank bevétele 23 százalékkal 18,68 milliárd dollárra nőt éves alapon, ami jelentősen magasabb a piaci konszenzusban szereplő 16,71 milliárd dolláros prognózisnál.

Az adózott eredmény ezzel párhuzamosan 33 százalékkal 5,12 milliárd dollárra ugrott.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 17,01 dollárra futott be, jócskán túlszárnyalva az elemzők által várt 13,02 dollárt.

A hitelező egészen kiemelkedő, 18,7 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) ért el a szeptember végén zárult három hónapban.

A nem teljesítő hitelekre 368 millió dollár céltartalékot különített el az időszakban, ami mintegy három és félszerese a tavaly ilyenkor félretett összegnek, és némileg meghaladja a második negyedéves volument is.

Részvénypiaci felbolydulás segítette nagy profithoz a Goldman Sachs-ot

A növekedést a részvénykereskedelmi üzletág hajtotta, mivel a befektetők a változékony piaci környezetben intenzíven átrendezték portfólióikat, megnövelte a bankok kereskedési részlegeinek bevételeit. Az üzletág bevétele ennek betudhatóan 72 százalékkal, 6,44 milliárd dollárra emelkedett.

A kötvény-, deviza- és árupiaci termékekkel foglalkozó üzletág (FICC) bevétele ugyanakkor egy százalékkal 3,47 milliárd dollárra mérséklődött.

A befektetési banki bevétel eközben bő ötödével, 3,22 milliárd dollárra gyarapodott, az eszköz- és vagyonkezelői szegmensben pedig 14 százalékos bővülést követően 5,05 milliárd dolláros tételről számot be a Goldman.

A világ jelenlegi összetettsége és a bizonytalanság ellenére továbbra is rendkívül kedvező helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a jövőben is eredményesen szolgáljuk ki ügyfeleinket

 – értékelte az eredményt David Solomon vezérigazgató a vállalat közleményében.

A Goldman Sachs részvényei 3,4 százalékkal drágultak a hivatalos tengerentúli tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta 16 százalékot erősödött a kurzus.
 

Szóljon hozzá!
bankszektor
Goldman Sachs
tőzsde
gyorsjelentés
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu