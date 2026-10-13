A Gránit Bank a harmadik negyedévben elvégzett hitelportfólió-felülvizsgálat keretében, figyelembe véve az egyes kitettségeket érintő, időközben bekövetkezett eseményeket is, 9,4 milliárd forint addicionális hitelkockázati tartalékot számolt el, amelynek 95,7 százaléka egyszeri, egyedi tétel.

Egy jelentős ügyfélcsoport nagyon megcsúszhatott, nyugtalanító bejelentést tett a Gránit Bank / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A hitelkockázati tartalékból az egyszeri 9,0 milliárd forint egy olyan ügyfélcsoporthoz kapcsolódik, amelynek megnövekedett hitelkockázatáról és kiemelt monitoringjáról a bank a 2026. első félévi gyorsjelentésében már tájékoztatta a befektetőket.

A most elszámolt összeg az ügyfélcsoporttal szembeni kitettségekhez kapcsolódó egyszeri, rendkívüli hitelkockázati tartalék, amelyet a bank a rendelkezésére álló információk és az értékelt megtérülési forgatókönyvek alapján, konzervatív megközelítéssel határozott meg.

A jelenleg rendelkezésre álló információk és a teljes hitelportfólió felülvizsgálata alapján az év hátralévő részében a bank nem számít további olyan egyedi hitelkockázati eseményre, amely materiális többlet-tartalékképzési szükségletet eredményezne.

A bank január és szeptember közötti időszakra vonatkozó, előzetes és nem auditált egyedi adózás előtti eredménye a hitelkockázati tartalék elszámolását megelőzően 16,6 milliárd forint volt, amely magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A hitelkockázati tartalék elszámolását követően a bank szeptember 30-i előzetes, nem auditált egyedi adózás előtti profitja tehát az említett 16,6 milliárd forintról 7,2 milliárd forintra csökkent. Az egyedi saját tőkéje 167 milliárd forint.

Az egyszeri hitelkockázati tartalék elszámolása ugyan csökkenti a bank 2026. évi számviteli eredményét, azonban a bank tőkehelyzete, digitális üzleti modellje, költséghatékony működése biztosítja a bank eredménytermelő képességét és megfelelő alapot teremt az üzleti stratégia végrehajtásához.

A bank a 2026. harmadik negyedévre vonatkozó végleges eredményeiről 2026. november 26-án, a vonatkozó beszámolási és közzétételi kötelezettségeknek megfelelően ad részletes tájékoztatást.