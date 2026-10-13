Egy jelentős ügyfélcsoport nagyon megcsúszhatott, nyugtalanító bejelentést tett a Gránit Bank
A Gránit Bank a harmadik negyedévben elvégzett hitelportfólió-felülvizsgálat keretében, figyelembe véve az egyes kitettségeket érintő, időközben bekövetkezett eseményeket is, 9,4 milliárd forint addicionális hitelkockázati tartalékot számolt el, amelynek 95,7 százaléka egyszeri, egyedi tétel.
A hitelkockázati tartalékból az egyszeri 9,0 milliárd forint egy olyan ügyfélcsoporthoz kapcsolódik, amelynek megnövekedett hitelkockázatáról és kiemelt monitoringjáról a bank a 2026. első félévi gyorsjelentésében már tájékoztatta a befektetőket.
A most elszámolt összeg az ügyfélcsoporttal szembeni kitettségekhez kapcsolódó egyszeri, rendkívüli hitelkockázati tartalék, amelyet a bank a rendelkezésére álló információk és az értékelt megtérülési forgatókönyvek alapján, konzervatív megközelítéssel határozott meg.
A jelenleg rendelkezésre álló információk és a teljes hitelportfólió felülvizsgálata alapján az év hátralévő részében a bank nem számít további olyan egyedi hitelkockázati eseményre, amely materiális többlet-tartalékképzési szükségletet eredményezne.
A bank január és szeptember közötti időszakra vonatkozó, előzetes és nem auditált egyedi adózás előtti eredménye a hitelkockázati tartalék elszámolását megelőzően 16,6 milliárd forint volt, amely magasabb az előző év azonos időszakához képest.
A hitelkockázati tartalék elszámolását követően a bank szeptember 30-i előzetes, nem auditált egyedi adózás előtti profitja tehát az említett 16,6 milliárd forintról 7,2 milliárd forintra csökkent. Az egyedi saját tőkéje 167 milliárd forint.
Az egyszeri hitelkockázati tartalék elszámolása ugyan csökkenti a bank 2026. évi számviteli eredményét, azonban a bank tőkehelyzete, digitális üzleti modellje, költséghatékony működése biztosítja a bank eredménytermelő képességét és megfelelő alapot teremt az üzleti stratégia végrehajtásához.
A bank a 2026. harmadik negyedévre vonatkozó végleges eredményeiről 2026. november 26-án, a vonatkozó beszámolási és közzétételi kötelezettségeknek megfelelően ad részletes tájékoztatást.