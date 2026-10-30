Bikaerős teljesítménnyel lepte meg horvát leánya a Molt: az egekbe szökött az INA nyeresége, lesz mit a tejbe aprítani

A Richter mellett a Mol részvényesei is kedvező hírrel vonulhatnak el a hétvégére, a magyar olajtársaság horvát leánycége ugyanis megugró negyedéves eredményről számolt be pénteken, folytatva az olajszektor képviselőinek, köztük az OMV és a Shell remek jelentési sorozatát. Az INA nyeresége 80 százalékal 160 millió euró közelébe lőtt ki, a legfontosabb eredménymutató is 30 százalékkal javult a tavalyihoz képest.

Erős eredménnyel támogatja a Molt a horvát leány INA / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Mol 49,1 százalékos tulajdonába tartozó és irányítása alatt álló zágrábi társaság árbevétele másfélszeresére, 1,611 milliárd euróra nőtt a szeptember végén zárult három hónapban.

Az olajiparban leginkább figyelt eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 30 százalékkal 233,4 millió euróra ugrott.

Az INA adózott nyeresége előbbieknél is meredekebben, 82 százalékkal lőtt ki, és 157,8 millió eurót tett ki az időszakban.

Az olaj- és gázipari vállalat tőkeberuházásokra több mint 100 millió eurót fordított, ami 77 százalékkal több az egy évvel ezelőtti CAPEX-nél. A társaság a jelentős beruházási igények mellett is felpörgette készpénztermelését, a működési cash flow bő hatszorosára, 313,1 millió euróra ugrott.

A kiemelkedő eredményesség elsősorban a kedvező külső környezetnek köszönhető. Az amerikai-iráni háború következtében az olajár tartósan a lélektani 100 dolláros hordónkénti szint felett stabilizálódott, miközben a finomítói árrések is extrém módon megnőttek.

A kutatás-termelésben és a finomításban is jól húzott az INA

A kutatás-termelés üzletág EBITDA-hozzájárulása 67 százalékkal 103,3 millió euróra nőtt. A vállalat szénhidrogén-termelése lényegében a tavalyi szinten maradt: napi átlagban 20 735 hordónyi olajat, illetve földgázt hozott felszínre. A kitermelt energiahordozók ára azonban éves alapon hatalmasat emelkedett, 65-ről 101 dollárra hordónként.

Hirtelen bejelentést tett Hernádi Zsolt, a Mol százhalombattai finomítójáról van szó – „ez önmagában óriási dolog” A Mol október 30-án sikeresen újraindította a Dunai Finomító AV3 nyersolaj-desztilláló üzemét, amely a 2025. október 20-i tűzesetben súlyosan megrongálódott. A Mol szerint megfeszített munkával, a tervezett határidőre sikerült elkészülni a munkálatokkal.

A finomítást, az üzemanyag kiskereskedelmet és a fogyasztói szolgáltatásokat is magában foglaló szegmensben hasonló, 67 százalékos eredménynövekedés történt, a CCS EBITDA így 160,7 millió euróra futott be.