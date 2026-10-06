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Energia vs. mesterséges intelligencia: kiderül, melyik fűti jobban a cégek profitját – felfokozott várakozásokkal indul az amerikai jelentési szezon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az egymást követő harmadik negyedévben is bő negyedével nőhetett a legnagyobb amerikai tőzsdei vállalatok nyeresége. Az S&P 500 indextagok héten induló jelentési szezonjában az energia- és a technológaia szektor kerülhet ismét fókuszba.
Kadlót Tibor
2026.10.06, 16:27
Frissítve: 2026.10.06, 16:27
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Október első teljes hetében elrajtol az újabb vállalati jelentési szezon az Egyesült Államokban, a legnagyobb tengerentúli tőzsdei cégek immár a harmadik negyedéves eredményeikről adnak számot. A várakozások ezúttal is felfokozottak, az S&P 500 indexet alkotó tőzsdei gigászoktól kétszámjegyű bevétel- és nyereségbővülésre számít a piac.

jelentési szezon
Kezdődik az újabb jelentési szezon a tengerentúlon / Fotó: Martin Shields / Alamy Stock Photo

A félezer legnagyobb nyilvánosan jegyzett amerikai cég bevétele átlagosan 12,3 százalékkal, nyereségük pedig 29,5 százalékkal gyarapodhatott július és szeptember közötti három hónapban, éves alapon a FactSet pénzügy adatszolgáltató elemzői konszenzusa alapján.

Amennyiben ez a várakozás teljesül, vagy legalábbis nem sérül különösebben, akkor az egymást követő harmadik negyedévben nőhetett 25 százalék feletti mértékben a legnagyobb amerikai társaságok eredménye.

Mesterséges intelligencia és olajár kerülhet a jelentési szezon fókuszába

Pozitív előjel, hogy a piaci szakértők széles körű bővülést jeleznek előre, az S&P 500 mind a 11 szektora javuló teljesítményről számolhat majd be az árbevétel és az adózott eredmény tekintetében egyaránt.

A növekedés motorjai 

  • az energiaszektor, 
  • a technológiai, 
  • valamint a kommunikációs szektor lehettek, 

ami annak tükrében nem meglepő, hogy a magunk mögött hagyott három hónap során is az iráni háború miatt tartósan megugró olaj- és gázárak, valamint a mesterséges intelligencia-beruházások határozták meg a gazdasági környezetet és a befektetői hangulatot.

Közülük is az energiacégek lehettek a harmadik negyedév legnagyobb nyertesei, melyek átlagosan a tavalyi több mint duplájára hizlalhatták profitjukat az amerikai-iráni konfliktus nyomán egekbe szökő energiarakat kihasználva, miközben bevételül is bő ötödével haladhatja meg az előző évi bázist.

A technológiai szektor képviselői bevételek és a nyereség terén is nagyot léphettek előre az MI-láztól fűtve: a legfelső soron 40 százalék feletti, az alsó pénzügyi soron pedig 65 százalékos ugrást végrehajtva. A kommunikációs vállalatok is felülteljesítők lehettek, különösen az eredménytermelésben, ahol másfélszeres bővülést prognosztizál a piac.

A három éllovas mellett még a nyersanyagtermelők szállíthatnak átlag feletti profitszámokat, amit az energiahordozók drágulása mellett az MI-infrastruktúra gőzerővel zajló kiépítése is támogathatott.

Ezzel szemben meglehetősen visszafogott teljesítményről adhatnak számot az egészségipari vállalatok, a fogyasztási cikkeket gyártók, valamint a pénzügyi cégek is, ahol inkább csak alacsony egyszámjegyű profitbővülésre látnak teret a szakértők.

PepsiCo, Delta, nagybankok – velük rajtol a beszámolók végeláthatatlan sora

A jelentések sorát a PepsiCo nyitja majd csütörtökön, amit a Delta Air Lines beszámolója követ pénteken, mindkét társaság az amerikai tőzsdenyitás előtt, magyar idő szerint kora délután fedi fel lapjait. Az üdítőital- és snackgyártó részvényenként 2,3 dollár nyereséget termelhetett, a légitársaságtól pedig 1,94 dolláros részvényenkénti profitra számítanak az elemzők.

A gyorsjelentési szezon jövő héttől pörög fel igazán, a hat nagybank beszámolójával: a JPMorgan mellett a Goldman Sachs, a Citigroup és a Wells Fargo is kedden ad számot pénzügyi mutatóiról, szerdán pedig a Bank of America és a Morgan Stanley követi versenytársait. Ugyancsak szerdán prezentálja negyedéves számait a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock.

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S&P 500
energia
gyorsjelentési szezon
tőzsde
technológiai szektor
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