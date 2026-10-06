Energia vs. mesterséges intelligencia: kiderül, melyik fűti jobban a cégek profitját – felfokozott várakozásokkal indul az amerikai jelentési szezon

Október első teljes hetében elrajtol az újabb vállalati jelentési szezon az Egyesült Államokban, a legnagyobb tengerentúli tőzsdei cégek immár a harmadik negyedéves eredményeikről adnak számot. A várakozások ezúttal is felfokozottak, az S&P 500 indexet alkotó tőzsdei gigászoktól kétszámjegyű bevétel- és nyereségbővülésre számít a piac.

Kezdődik az újabb jelentési szezon a tengerentúlon / Fotó: Martin Shields / Alamy Stock Photo

A félezer legnagyobb nyilvánosan jegyzett amerikai cég bevétele átlagosan 12,3 százalékkal, nyereségük pedig 29,5 százalékkal gyarapodhatott július és szeptember közötti három hónapban, éves alapon a FactSet pénzügy adatszolgáltató elemzői konszenzusa alapján.

Amennyiben ez a várakozás teljesül, vagy legalábbis nem sérül különösebben, akkor az egymást követő harmadik negyedévben nőhetett 25 százalék feletti mértékben a legnagyobb amerikai társaságok eredménye.

Mesterséges intelligencia és olajár kerülhet a jelentési szezon fókuszába

Pozitív előjel, hogy a piaci szakértők széles körű bővülést jeleznek előre, az S&P 500 mind a 11 szektora javuló teljesítményről számolhat majd be az árbevétel és az adózott eredmény tekintetében egyaránt.

A növekedés motorjai

az energiaszektor,

a technológiai,

valamint a kommunikációs szektor lehettek,

ami annak tükrében nem meglepő, hogy a magunk mögött hagyott három hónap során is az iráni háború miatt tartósan megugró olaj- és gázárak, valamint a mesterséges intelligencia-beruházások határozták meg a gazdasági környezetet és a befektetői hangulatot.

Közülük is az energiacégek lehettek a harmadik negyedév legnagyobb nyertesei, melyek átlagosan a tavalyi több mint duplájára hizlalhatták profitjukat az amerikai-iráni konfliktus nyomán egekbe szökő energiarakat kihasználva, miközben bevételül is bő ötödével haladhatja meg az előző évi bázist.

A technológiai szektor képviselői bevételek és a nyereség terén is nagyot léphettek előre az MI-láztól fűtve: a legfelső soron 40 százalék feletti, az alsó pénzügyi soron pedig 65 százalékos ugrást végrehajtva. A kommunikációs vállalatok is felülteljesítők lehettek, különösen az eredménytermelésben, ahol másfélszeres bővülést prognosztizál a piac.