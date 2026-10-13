Havi ötmilliárd dollárt keresett a JPMorgan, de ez se volt elég – amerikai nagybanktól most pénzhegyeket várnak

A JPMorgan éves bázison növelte a nettó nyereségét és a bevételeit a harmadik negyedévben, ám az eredmények elmaradtak a Wall Street várakozásától, mivel a negyedév végén lelassult a pénzintézet piaci és kereskedelmi tevékenysége - derül ki a bank kedden publikált gyorsjelentéséből.

JPMorgan: elszaladtak a költségek, a bevételek csak kullogtak utánuk / Fotó: NurPhoto via AFP

Elmaradt a várttól a JPMorgan nyeresége

Az adózott profit ugyan 15,3 milliárd dollárra, vagyis részvényenként 5,57 dollárra emelkedett, szemben a 2025. harmadik negyedévi 14,4 milliárd dollárral (részvényenként 5,07 dollárral), ugyanakkor az elemzők azonban jóval magasabb, 5,93 dolláros részvényenkénti nyereséget jósoltak.

Hasonló a helyzet a bankóriás bevételeivel, de jóval kisebb mértékben. Nem kevesebb mint 50,9 milliárd dollár folyt be ugyanis a három hónap alatt a bankhoz, ami 8 százalékos növekedést jelent az előző évi 47,1 milliárd dollárhoz képest, de ha nem is sokkal, mégis elmaradt az 51,2 milliárd dolláros piaci konszenzustól.

Első blikkre úgy tűnik, a JPMorgan várakozásoktól elmaradó eredménye a vártnál alacsonyabb kötvénykereskedelmi bevételek, valamint a bevételeknél gyorsabban növekvő költségek következménye.

Az 5,4 milliárd dolláros kötvénykereskedelmi bevétel körülbelül tudniillik 550 millió dollárral maradt el a becslésektől. A vállalat egészét terhelő 27,3 milliárd dolláros költségek pedig mintegy 90 millió dollárral haladták meg a prognózisok átlagát.

Az eltérés persze nem eget rengető, de a befektetők és az elemzők általában nem tapsikolnak, ha azt látják, hogy a költségek 12 százalékkal elszaladnak, miközben a bevételek csupán 8 százalékos emelkedéssel kullognak utánuk. Ráadásul a 8 százalékos bevételnövekedés hatalmas lassulást jelent a második negyedév 27 százalékos ugrásához képest.

Végül az adózás előtti 658 millió dolláros értékpapír-leírás 18 centtel csökkentette az egy részvényre jutó nyereséget (EPS), bár ezt a tételt az elemzők jellemzően nem veszik figyelembe a negyedéves értékelésben.

Mit várnak Jamie Dimonék?

Bár a bank konkrét negyedéves bontású profit-célt nem közölt, a menedzsment megváltoztatta a teljes évre vonatkozó várakozásait, ami közvetlenül meghatározza a negyedik negyedéves teljesítményét is.

Megemelt nettó kamatbevétel: a keddi jelentésben 106,2 milliárd dollárra emelték a 2026 nettó kamatbevételi várakozást a korábbi 105,5 milliárd körüli szintről. Az emelés összefügg a korábban vártnál magasabb amerikai kamatkörnyezettel, ennek is köszönhetően az év végén is erős maradhat a hitelezési üzletág profitabilitása.

Befektetési banki és kereskedési aktivitás: Jamie Dimon vezérigazgató jelezte, hogy a negyedév végén tapasztalt lassulás után a piacok hangulata óvatosra váltott. Az elemzők szerint ugyanakkor a piaci feltételek stabilizálódása esetén a korábban elhalasztott tőzsdei kibocsátások (IPO-k) és vállalati tranzakciók felerősödhetnek a negyedik negyedévben, ami megdobhatja a banki díjbevételeket.

Makrogazdasági óvatosság: Dimon a megelőző gyorsjelentésekhez hasonlóan újra figyelmeztetett a geopolitikai feszültségekre, a megemelt vámtarifákra és a fogyasztói költések esetleges lassulására, amelyek kockázatok jelenthetnek az év utolsó hónapjaiban. A bankkártya-üzletágánál a nemteljesítő hitelek leírási rátáját (Card NCO) 3,2 százalék körüli arányra prognosztizálják.

A piac már előre felkészült

A piac már eleve nem sok jót várt az amerikai bankok gyorsjelentésétől, hiszen a részvények az utóbbi hónapokban egyértelműen korrekciós fázisba kerültek. A KBW Bank Index körülbelül 12 százalékkal esett vissza az augusztus közepi csúcshoz képest, meghaladva a technikai korrekció 10 százalékos küszöbértékét.

A hitelállomány minősége, a tőkepiaci aktivitás és a kereskedés kerül majd a figyelem középpontjába, mivel mindhárom területen gyengülés tapasztalható

– mondta Wolf von Rotberg, a Bank J Safra Sarasin elemzője.

Be kell bizonyítaniuk, hogy a hitelezés növekedése továbbra is erős, és a nettó kamatbevételek tovább emelkednek

- tette hozzá.