Deviza
EUR/HUF363,11 -0,18% USD/HUF323,62 -0,23% GBP/HUF431,03 +0,13% CHF/HUF392,31 +0,12% PLN/HUF83,11 -0,2% RON/HUF68,2 +0,02% CZK/HUF14,93 -0,12% EUR/HUF363,11 -0,18% USD/HUF323,62 -0,23% GBP/HUF431,03 +0,13% CHF/HUF392,31 +0,12% PLN/HUF83,11 -0,2% RON/HUF68,2 +0,02% CZK/HUF14,93 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 471,12 +0,7% MTELEKOM2 692 +1,2% MOL5 075 +0,5% OTP42 430 +1,9% RICHTER12 470 -1,89% OPUS213 -1,39% ANY6 140 -0,97% AUTOWALLIS122 +1,24% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 766,47 -0,59% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 209,12 +1,09% BUX145 471,12 +0,7% MTELEKOM2 692 +1,2% MOL5 075 +0,5% OTP42 430 +1,9% RICHTER12 470 -1,89% OPUS213 -1,39% ANY6 140 -0,97% AUTOWALLIS122 +1,24% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 766,47 -0,59% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 209,12 +1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nagyon jól megy a leggazdagabb magyarnak, hatalmas nyereségéből dupla pénzt szór ki karácsony előtt – neki vagyonadót sem kell fizetnie

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ötödével növelte nyereségét a Thomas Peterffy alapította és elnökölte Interactive Brokers, amelyből bőven jut majd osztalékemelésre is decemberben. A leggazdagabb magyar üzletember diszkontbróker platformján már több mint öt és félmillióan kereskednek.
Kadlót Tibor
2026.10.16, 17:41
Szóljon hozzá!

Hozta a kötelezőt a világ leggazdagabb magyar üzletetemberének befektetési vállalkozása, amely továbbra is elképesztő tempóban növekszik. A Thomas Peterffy alapította és elnökölte Interactive Brokers platformjára özönlenek az ügyfelek, a 20 százalékos profitugrás mellett a bevétel is szépen bővült a harmadik negyedévben. Az eredményes időszakot osztalékemelés követi.

leggazdagabb magyar, Thomas Peterffy, Interactive Brokers
Thomas Peterffy 100 milliárd dollár feletti vagyonával a világ leggazdagabb magyar üzletembere / Fotó: James Leynse/Corbis/Getty Images

A budapesti születésű 82 éves milliárdos digitális diszkont brókercége, az Interactive Brokeres (IBKR) 314 millió dolláros adózott nyereséget termelt a szeptember végén zárult három hónapban, ami 19,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábban elkönyvelt profitnál.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 10 centtel 69 centre nőtt, összhangban az elemzői várakozással.

A társaság bevétele 15,6 százalékkal 1,91 milliárd dollárra emelkedett az időszak során, nagyobb ütemben, mint amire a piaci konszenzus alapján számítani lehetett.

A bevételek legnagyobb részét kitevő nettó kamatbevétel 19 százalékkal bővült, 1,15 milliárd dollárra.

A kereskedéshez kapcsolódó jutalékbevételek is tekintélyes mértékben, 12 százalékkal gyarapodtak, 602 millió dollárral támogatva Peterffy cégének növekedését.

Az IBKR-nek volatilis piaci környezet 

  • csak a határidős ügyleteknél hozott fellendülést, melyek volumene 13 százalékkal nőtt.
  • Az opciós ügyleteknél kisebb csökkenés történt, 
  • a részvénypiaci tranzakciók volumene pedig 24 százalékkal esett vissza.

Az elszámolási és forgalmazási díjakból további 134 millió dollár érkezett be az IPKR-hez, ami közel másfélszerese a tavaly ilyenkor elért összegnek. A legkisebb bevételi forrás, az egyéb szolgáltatások és díjak 33 százalékkal emelkedtek, 88 millió dollárra.

Özönlenek a befektetők a világ leggazdagabb magyarjának kereskedési platformjára

A Bloomberg által 102 milliárd dollárra becsült vagyonával jelenleg a világ 20. leggazdagabb embere továbbra is vonzza a befektetőket, az Interactive Brokers-nél számlával rendelkező ügyfelek száma egy év alatt 35 százalékkal ugrott meg, szeptember végén már 5,58 millió számlát tartottak nyilván.

Az agresszív piaci térnyerés a betéti számlákon lévő ügyfélvagyonon is tetten érhető, amely ezzel egyidejűleg 27 százalékkal 964,7 milliárd dollárra hízott.

Az iparágban kiemelten fontos teljesítménymutató, a bevétellel járó tranzakciók napi átlaga (DARTs) 18 százalékkal emelkedett, 4,27 millió dollárra.

Az erős teljesítményt és a megugró profitot a részvényesekkel is megosztja Thomas Peterffy vállalkozása, a negyedéves osztalékot közel duplájára, 8,75-ről 15 centre emeli. A kifizetés még idén, december 14-én megérkezik azokhoz a tulajdonosokhoz, akik december 1-jén rendelkeznek IBKR részvénnyel.

A részványárfolyam szűk egy százalékkal ereszkedett a pénteki, hivatalos tengerentúli tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta ugyanakkor már harmadával nőtt a társaság piaci kapitalizációja.

Szóljon hozzá!
Interactive Brokers
tőzsde
leggazdagabb magyar
Thomas Peterffy
bróker
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu