Nagyon jól megy a leggazdagabb magyarnak, hatalmas nyereségéből dupla pénzt szór ki karácsony előtt – neki vagyonadót sem kell fizetnie

Hozta a kötelezőt a világ leggazdagabb magyar üzletetemberének befektetési vállalkozása, amely továbbra is elképesztő tempóban növekszik. A Thomas Peterffy alapította és elnökölte Interactive Brokers platformjára özönlenek az ügyfelek, a 20 százalékos profitugrás mellett a bevétel is szépen bővült a harmadik negyedévben. Az eredményes időszakot osztalékemelés követi.

Thomas Peterffy 100 milliárd dollár feletti vagyonával a világ leggazdagabb magyar üzletembere / Fotó: James Leynse/Corbis/Getty Images

A budapesti születésű 82 éves milliárdos digitális diszkont brókercége, az Interactive Brokeres (IBKR) 314 millió dolláros adózott nyereséget termelt a szeptember végén zárult három hónapban, ami 19,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábban elkönyvelt profitnál.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 10 centtel 69 centre nőtt, összhangban az elemzői várakozással.

A társaság bevétele 15,6 százalékkal 1,91 milliárd dollárra emelkedett az időszak során, nagyobb ütemben, mint amire a piaci konszenzus alapján számítani lehetett.

A bevételek legnagyobb részét kitevő nettó kamatbevétel 19 százalékkal bővült, 1,15 milliárd dollárra.

A kereskedéshez kapcsolódó jutalékbevételek is tekintélyes mértékben, 12 százalékkal gyarapodtak, 602 millió dollárral támogatva Peterffy cégének növekedését.

Az IBKR-nek volatilis piaci környezet

csak a határidős ügyleteknél hozott fellendülést, melyek volumene 13 százalékkal nőtt.

Az opciós ügyleteknél kisebb csökkenés történt,

a részvénypiaci tranzakciók volumene pedig 24 százalékkal esett vissza.

Az elszámolási és forgalmazási díjakból további 134 millió dollár érkezett be az IPKR-hez, ami közel másfélszerese a tavaly ilyenkor elért összegnek. A legkisebb bevételi forrás, az egyéb szolgáltatások és díjak 33 százalékkal emelkedtek, 88 millió dollárra.

Özönlenek a befektetők a világ leggazdagabb magyarjának kereskedési platformjára

A Bloomberg által 102 milliárd dollárra becsült vagyonával jelenleg a világ 20. leggazdagabb embere továbbra is vonzza a befektetőket, az Interactive Brokers-nél számlával rendelkező ügyfelek száma egy év alatt 35 százalékkal ugrott meg, szeptember végén már 5,58 millió számlát tartottak nyilván.