Nagyon jól megy a leggazdagabb magyarnak, hatalmas nyereségéből dupla pénzt szór ki karácsony előtt – neki vagyonadót sem kell fizetnie
Hozta a kötelezőt a világ leggazdagabb magyar üzletetemberének befektetési vállalkozása, amely továbbra is elképesztő tempóban növekszik. A Thomas Peterffy alapította és elnökölte Interactive Brokers platformjára özönlenek az ügyfelek, a 20 százalékos profitugrás mellett a bevétel is szépen bővült a harmadik negyedévben. Az eredményes időszakot osztalékemelés követi.
A budapesti születésű 82 éves milliárdos digitális diszkont brókercége, az Interactive Brokeres (IBKR) 314 millió dolláros adózott nyereséget termelt a szeptember végén zárult három hónapban, ami 19,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábban elkönyvelt profitnál.
Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 10 centtel 69 centre nőtt, összhangban az elemzői várakozással.
A társaság bevétele 15,6 százalékkal 1,91 milliárd dollárra emelkedett az időszak során, nagyobb ütemben, mint amire a piaci konszenzus alapján számítani lehetett.
A bevételek legnagyobb részét kitevő nettó kamatbevétel 19 százalékkal bővült, 1,15 milliárd dollárra.
A kereskedéshez kapcsolódó jutalékbevételek is tekintélyes mértékben, 12 százalékkal gyarapodtak, 602 millió dollárral támogatva Peterffy cégének növekedését.
Az IBKR-nek volatilis piaci környezet
- csak a határidős ügyleteknél hozott fellendülést, melyek volumene 13 százalékkal nőtt.
- Az opciós ügyleteknél kisebb csökkenés történt,
- a részvénypiaci tranzakciók volumene pedig 24 százalékkal esett vissza.
Az elszámolási és forgalmazási díjakból további 134 millió dollár érkezett be az IPKR-hez, ami közel másfélszerese a tavaly ilyenkor elért összegnek. A legkisebb bevételi forrás, az egyéb szolgáltatások és díjak 33 százalékkal emelkedtek, 88 millió dollárra.
Özönlenek a befektetők a világ leggazdagabb magyarjának kereskedési platformjára
A Bloomberg által 102 milliárd dollárra becsült vagyonával jelenleg a világ 20. leggazdagabb embere továbbra is vonzza a befektetőket, az Interactive Brokers-nél számlával rendelkező ügyfelek száma egy év alatt 35 százalékkal ugrott meg, szeptember végén már 5,58 millió számlát tartottak nyilván.
Az agresszív piaci térnyerés a betéti számlákon lévő ügyfélvagyonon is tetten érhető, amely ezzel egyidejűleg 27 százalékkal 964,7 milliárd dollárra hízott.
Az iparágban kiemelten fontos teljesítménymutató, a bevétellel járó tranzakciók napi átlaga (DARTs) 18 százalékkal emelkedett, 4,27 millió dollárra.
Az erős teljesítményt és a megugró profitot a részvényesekkel is megosztja Thomas Peterffy vállalkozása, a negyedéves osztalékot közel duplájára, 8,75-ről 15 centre emeli. A kifizetés még idén, december 14-én megérkezik azokhoz a tulajdonosokhoz, akik december 1-jén rendelkeznek IBKR részvénnyel.
A részványárfolyam szűk egy százalékkal ereszkedett a pénteki, hivatalos tengerentúli tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta ugyanakkor már harmadával nőtt a társaság piaci kapitalizációja.