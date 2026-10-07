Maersk: a geopolitikai zavarok egyik nyertese

A közel-keleti konfliktus elhúzódása és időszakos eszkalációja alapjaiban alakíthatja át a globális tengeri szállítást. Az Irán és az Egyesült Államok háborúja, valamint az Iránnal szövetséges jemeni húszik befolyásának erősödése a Báb el-Mandeb-szoros környékén ismét jelentős biztonsági kockázatok elé állítja a térségben közlekedő hajózási társaságokat. Mindez az olajárak, a szállítási költségek és a biztosítási díjak emelkedéséhez, valamint az ellátási láncok újabb átszervezéséhez vezethet. Ami azonban a világgazdaság számára inflációs nyomást jelent, az a hajózási társaságoknak kedvező üzleti környezetet teremthet.

A hajózási társaságok, köztük a Maersk lehetnek a közel-keleti háború nyertesei / Fotó: Sheila Fitzgerald / Shutterstock

A folyamat egyik fontos eleme az olajpiac. A világ olajellátásának mintegy 76 százaléka tengeri úton jut el a fogyasztókhoz, így a hajózási útvonalak zavarai közvetlenül érintik az energiapiacot is. A katonai konfliktusok és a hajókat fenyegető veszélyek emellett növelik a biztosítók kockázatát, ami jelentősen megdrágíthatja a hajók biztosítását.

A hajózási társaságok szempontjából azonban ennél is fontosabb lehet a ténylegesen rendelkezésre álló szállítási kapacitás szűkülése. A Báb el-Mandeb-szoros és a Szuezi-csatorna elkerülése esetén az Ázsia és Európa között közlekedő hajóknak a Jóreménység foka felé kell kerülniük, ami több ezer mérfölddel és jellemzően 10–14 nappal hosszabbítja meg az utat. Így ugyanannyi áru elszállítása hosszabb időre köt le hajókat, csökkentve a szabad kapacitást és növelve a flották kihasználtságát. A kerülőutak hatását mutatja, hogy 2024-ben a globális tengeri szállítás tonnamérföldben mért teljesítménye közel 6 százalékkal nőtt, miközben az elszállított áru mennyisége ennél jóval kisebb mértékben emelkedett.

A kapacitás szűkülése geopolitikai feszültségek idején jelentősen javíthatja a hajózási társaságok árazási erejét.

Az üzemanyag, a biztosítás és a hosszabb útvonalak többletköltségének jelentős részét átháríthatják az ügyfelekre, miközben a kapacitáshiány önmagában is felfelé hajthatja a fuvardíjakat. A magasabb díjak így nemcsak a többletköltségeket ellensúlyozhatják, hanem a nyereséghányadot is növelhetik.