Ízekre szedték Magyar Péter adóterveit: ennyit vesznek el a legnagyobb hazai cégektől – a Molt nagyon megsarcolják, az OTP-nek az Otthon Start szigorítása fájhat majd igazán
Jelentős adóváltozásokat hoz a vállalatok számára a következő év a Magyar Péter kormányfő által hétfőn ismertetett 2027-es költségvetés tervezete alapján. A támogatások és közterhek új rendszere a hazai tőzsdei cégeket is érinti, az Erste stratégája pedig már ki is számolta, hogyan érintheti az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom eredményét az adórendszer módosítása.
A Világgazdaság is részletesen beszámolt az új büdzsé tervezetéről, melynek célja, hogy
- az idei 7,5 százalékos költségvetési hiány jövőre 4,9 százalékra csökkenjen,
- miközben a GDP 2,4 százalékkal növekedhet,
- az infláció pedig 3 százalékra élnkülhet jövőre.
A gazdasági sarokszámok teljesítéséhez számos változást vezet be a kabinet a bevételi és a kiadási oldalon. Ezek közül több tétel a Budapesti Értéktőzsde blue chip vállalatait is érinti Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.
Nagy változásokat hoz Magyar Péter költségvetési tervezete a vállalatoknak
A társaságiadó a jelenlegi kilenc százalékról 11 százalékra emelkedne a 180 milliárd forint feletti éves árbevételű vállalatok számára.
Az 1 milliárd és 50 milliárd forint közötti árbevételű kiskereskedőkre vonatkozó kiskereskedelmi adó kulcsa 0,15-ról 0,45 százalékra nőhet.
Az energiavállalatokra összesen további 100 milliárd forintos adóteher hárulna, emellett a bányajáradékból származzó bevételt is 37 milliárd forintra növelné a kormány.
Az Otthon Start támogatott hitelprogram jövő évtől három ponton változna:
- az új lakások esetében a támogatott kamatláb három százalék maradna, a használt lakásoknál azonban öt százalékra emelkedne, szemben a jelenlegi, egységes három százalékos kamattal;
- a hiteligénylőkre 41 éves felső korhatárt vezetének be;
- és a vásárlóknak legalább öt évig az ingatlanban kellene életvitelszerűen élniük, így ez idő alatt nem adhatnák bérbe.
E korlátozások célja a támogatott hitelekből finanszírozott ingatlanspekuláció visszaszorítása.
A kormány mindezeken túl újra bevezetné a lakástakarék programot: az első öt évben a megtakarítások után 10 százalékos, a hatodik évtől pedig 20 százalékos állami támogatást nyújtana.
A kormányváltás után hirtelen agyondicsérik az Otthon Startot, igazi mézesbödönhöz jutott az OTP – Magyarország a régió egyik legerősebb növekedési motorja
A közép-kelet-európai lakáshitel-piac többéves felzárkózási ciklus elején áll. A legjelentősebb nyertesek várhatóan az OTP, a KBC és az Erste lehetnek, miközben Magyarország az Otthon Start programnak (OSP) köszönhetően jelenleg a régió egyik legerősebb növekedési motorja. A Bloomberg Intelligence szerint az OSP a pozitív hatású állami támogatások iskolapéldája.
Újraindulna az idén tavasszal leállított lakossági energiahatékonysági program is, amely legfeljebb 15 millió forintos, 3 százalékos kamatozású, kamattámogatott hitelt, valamint legfeljebb 7,5 milliárd forintos támogatást kínálna a legalább 30 százalékos energiamegtakarítást elérő beruházásokhoz. Mind a hitel, mind a támogatás összege magasabb lenne, mint a korábbi programban. A módosított Otthon Start program, az újra bevezetett lakástakarék program és a megújított energiahatékonysági program együttesen alkotná a Wekerle Plusz programot.
Hogy érintik az új adók a legnagyobb magyar tőzsdei cégeket?
Miró József szerint a négy vállalat közül várhatóan a Molt érinti a leginkább a változás, mivel a kiskereskedelmi adó, a bányajáradék, a társaságiadó emelés és az energiavállalatokra kivetett magasabb adók egyaránt hatással vannak rá.
Az Erste előzetes becslése szerint ugyanakkor az együttes hatás várhatóan a olajtársaság nettó eredményének mintegy öt százaléka alatt marad.
Az OTP negatív és pozitív hatásokra egyaránt számíthat. Az Otthon Start szigorúbb feltételei várhatóan jelentősen visszafogják az új hitelkihelyezéseket, míg az újra bevezetett lakástakarék program és a lakossági energiahatékonysági program részben ellensúlyozhatja ezt a visszaesést. A társasági adó emelése csak az OTP teljes nettó eredményének hozzávetőleg 30 százalékát kitevő, Magyarországon megtermelt részt érintené.
A Magyar Telekom nyereségének hozzávetőleg 90 százaléka Magyarországon keletkezik, ezért az Erste előzetes becslése szerint az intézkedés mintegy két százalékos negatív hatást gyakorolhat a vállalat nettó eredményére.
Az Erste várakozása szerint a tervezett adóintézkedések nem lesznek hatással a Richter eredménykimutatására, mivel a vállalat a globális minimumadó szabályai alapján már jelenleg is 15 százualékos társaságiadó-kulcs szerint adózik.
Úgy tűnik, hogy az extraprofitadók kivezetése egyelőre nem kezdődik meg jövőre annak ellenére sem, hogy az EU ezt korábban kezdeményezte. Összességében a kedvezőtlen változások ellenére úgy tűnik, hogy az üzleti környezet alakulása nagyobb hatást fog gyakorolni a vállalatokra, mint az adózási és támogatási rendszer módosításai
– összegzett Miró József.