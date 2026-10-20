Ízekre szedték Magyar Péter adóterveit: ennyit vesznek el a legnagyobb hazai cégektől – a Molt nagyon megsarcolják, az OTP-nek az Otthon Start szigorítása fájhat majd igazán

Jelentős adóváltozásokat hoz a vállalatok számára a következő év a Magyar Péter kormányfő által hétfőn ismertetett 2027-es költségvetés tervezete alapján. A támogatások és közterhek új rendszere a hazai tőzsdei cégeket is érinti, az Erste stratégája pedig már ki is számolta, hogyan érintheti az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom eredményét az adórendszer módosítása.

Magyar Péter kormányának adótervei érintik a négy legnagyobb tőzsdei cég eredményét is / Fotó: Shutterstock

A Világgazdaság is részletesen beszámolt az új büdzsé tervezetéről, melynek célja, hogy

az idei 7,5 százalékos költségvetési hiány jövőre 4,9 százalékra csökkenjen,

miközben a GDP 2,4 százalékkal növekedhet,

az infláció pedig 3 százalékra élnkülhet jövőre.

A gazdasági sarokszámok teljesítéséhez számos változást vezet be a kabinet a bevételi és a kiadási oldalon. Ezek közül több tétel a Budapesti Értéktőzsde blue chip vállalatait is érinti Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Nagy változásokat hoz Magyar Péter költségvetési tervezete a vállalatoknak

A társaságiadó a jelenlegi kilenc százalékról 11 százalékra emelkedne a 180 milliárd forint feletti éves árbevételű vállalatok számára.

Az 1 milliárd és 50 milliárd forint közötti árbevételű kiskereskedőkre vonatkozó kiskereskedelmi adó kulcsa 0,15-ról 0,45 százalékra nőhet.

Az energiavállalatokra összesen további 100 milliárd forintos adóteher hárulna, emellett a bányajáradékból származzó bevételt is 37 milliárd forintra növelné a kormány.

Az Otthon Start támogatott hitelprogram jövő évtől három ponton változna:

az új lakások esetében a támogatott kamatláb három százalék maradna, a használt lakásoknál azonban öt százalékra emelkedne, szemben a jelenlegi, egységes három százalékos kamattal; a hiteligénylőkre 41 éves felső korhatárt vezetének be; és a vásárlóknak legalább öt évig az ingatlanban kellene életvitelszerűen élniük, így ez idő alatt nem adhatnák bérbe.

E korlátozások célja a támogatott hitelekből finanszírozott ingatlanspekuláció visszaszorítása.

A kormány mindezeken túl újra bevezetné a lakástakarék programot: az első öt évben a megtakarítások után 10 százalékos, a hatodik évtől pedig 20 százalékos állami támogatást nyújtana.

A kormányváltás után hirtelen agyondicsérik az Otthon Startot, igazi mézesbödönhöz jutott az OTP – Magyarország a régió egyik legerősebb növekedési motorja A közép-kelet-európai lakáshitel-piac többéves felzárkózási ciklus elején áll. A legjelentősebb nyertesek várhatóan az OTP, a KBC és az Erste lehetnek, miközben Magyarország az Otthon Start programnak (OSP) köszönhetően jelenleg a régió egyik legerősebb növekedési motorja. A Bloomberg Intelligence szerint az OSP a pozitív hatású állami támogatások iskolapéldája.

Újraindulna az idén tavasszal leállított lakossági energiahatékonysági program is, amely legfeljebb 15 millió forintos, 3 százalékos kamatozású, kamattámogatott hitelt, valamint legfeljebb 7,5 milliárd forintos támogatást kínálna a legalább 30 százalékos energiamegtakarítást elérő beruházásokhoz. Mind a hitel, mind a támogatás összege magasabb lenne, mint a korábbi programban. A módosított Otthon Start program, az újra bevezetett lakástakarék program és a megújított energiahatékonysági program együttesen alkotná a Wekerle Plusz programot.