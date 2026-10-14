Új csúcsok közelében a fizetési óriások

Az idei évet kifejezetten gyengén kezdték a nagy fizetési szolgáltatók, a stablecoinok térnyerésével kapcsolatos kihívások, valamint szabályozással kapcsolatos kockázatok egyaránt hozzájárultak a Visa és a Mastercard alulteljesítéséhez. Júniustól ugyanakkor sokat javult a szektor megítélése, miután egy amerikai bíró előzetesen jóváhagyta a két társaság kereskedőkkel kötött, becslések szerint 38 milliárd dollár értékű kártyadíj-megállapodását, ami mérsékelte a régóta húzódó jogvitával kapcsolatos bizonytalanságot. A stablecoinok terén is kedvező fordulat következett, miután a Visa és a Mastercard a Coinbase-szel, valamint több mint száz további vállalattal közös stablecoin-kezdeményezéshez csatlakozott.

A Mastercard és a Visa a Coinbase-szel, valamint több mint száz további vállalattal közös stablecoin-kezdeményezéshez csatlakozott / Fotó: PJ McDonnell

A Mastercard és a Visa részvények is újabb lendületet kaptak

Emellett mindkét fizetési óriás saját stratégiát dolgozott ki, és egyre aktívabban építi be az új digitális tokenekhez kapcsolódó technológiát a saját infrastruktúrájába. A Mastercard vezérigazgatója épp egy múlt heti interjúban jelezte, hogy a határokon átnyúló fizetéseket tartja a stablecoinok legígéretesebb felhasználási területének, mivel azok gyorsabbá, olcsóbbá és átláthatóbbá tehetik a jelenleg akár napokig tartó pénzmozgásokat. A vállalat ezért a stablecoinokra elsősorban üzleti lehetőségként, nem pedig fenyegetésként tekint.

Kicsit hátrébb lépve, az amerikai lakossági fogyasztás alakulása is kedvezőbb képet mutat. A 2025 negyedik negyedévére és 2026 első negyedévére vonatkozó adatokat több felülvizsgálat során lefelé módosították, ami a fogyasztás lassulására utalt. A trend azonban a második negyedévben megfordult, a reálfogyasztás évesített negyedéves növekedési üteme újra 3 százalék fölé tért vissza és szeptember végén már 3,8 százalékra módosították fel, szemben az első negyedévi 0,7 százalékkal.

Az újból erősödő belföldi fogyasztás pedig pozitív fejlemény lehet a fizetési óriások számára. Emellett mindkét vállalat legutóbbi gyorsjelentése a határokon átnyúló fizetések két számjegyű bővüléséről és a vártnál erősebb eredményekről tanúskodott, ami tovább javította a szektor megítélését.