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Itthon szenvedett, a szomszédoknál szárnyalt a régió meghatározó magyar építőipari vállalata – a Wekerle Plusztól vár fellendülést a Masterplast

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Ötödével csökkenő árbevétel mellett hajtott végre eredményességi fordulatot a régiós piacon is beágyazott építőipari alapanyagokat gyártó vállalat. A Masterplast Magyarországon teljesített a leggyengébben, miközben a szlovák, horvát, szerb és ukrán piac is nagyot nőtt. A Wekerle Plusz programtól sokat várnak a vállalatcsoportnál.
K. T.
2026.10.29, 08:44
Frissítve: 2026.10.29, 09:23
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A Masterplast csütörtök reggelközzétett negyedéves beszámolójával elrajtolt a hazai tőzsdei jelentési szezon. Az építőipari anyagokat gyártó társaság harmadik negyedéve a kedvezőtlen piaci környezet matt az első félévnél gyengébben alakult. A vezetőség az év utolsó három hónapjára a tavalyinál gyengébb, a július-szeptember közötti időszkhoz hsonló teljesítményre számít.

Masterplast, Wekerle Plusz, építőipar
A Wekerle Plusz program hozhat fellendülést az építőipari anyagok hazai piacán a Masterplast szerint / Fotó: Vémi Zoltán

A Masterplst árbevétele a kedvezőtlen külső környezetben 19 száalékkal  36 millió euróra padt éves alapon. A visszaesést nyári hőség miatt visszafogott kültéri építési munkák, a bázisidőszakban elszámolt, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerhez (EKR) kapcsolódó hitelesített energiamegtakarítás (HEM) és a hozzá köthető termékek értékesítésének elmaradása, valamint a gyenge európai építőipari kereslet okozta. 

A vállalatcsoport eredményessége ugyanakkor javult: az EBITDA három százalékkal 3,5 millió euróra emelkedett, az EBITDA hányad a bázisidőszaki 7,7-ről 9,8 százalékra, nőtt. 

Az adózott eredmény soron pozitív fordulat történt, a tavaly ilyenkor elkönyvelt, 529 ezer eurós veszteség 514 ezer eurós nyereségbe fordult át.

Az első kilenc hónapban az árbevétel 24 százalékkal haladta meg a bázist, a kumulált EBITDA hányad 10,7 százalék volt, az EBITDA 162 százalékkal 14,6 millió euróra ugrott, míg az adózás utáni eredmény 5,7 millió eurós nyereségbe fordult a tavaly 5,2 milliós veszteség után.

Itthon szenvedett, a szomszédban szárnyalt a Masterplast

A bázisnegyedévben a HEM-értékesítés, valamint a HEM-hez kapcsolódó üveggyapot- és tetőfólia-értékesítés jelentősen növelte a forgalmat, ez ebben a negyedévben nem ismétlődött meg. Az Európai Bizottság antidömpingvizsgálatának megindítása átmenetileg visszafogta az üvegszövet-értékesítést, mert a vásárlók óvatossá váltak. 

A homlokzati hőszigetelő rendszerek forgalma négy százalékkal, a tetőfóliák és tető elemeké 15 százalékkal csökkent, a hő-, hangés vízszigetelő anyagok forgalma a tavalyi szintenn alakult. 

A társaság 11 piacából 7-ben csökkent a forgalom; 

a legnagyobb, 43 százalékos visszaesés Magyarországon volt, ahol a bázisnegyedév HEM-hez kapcsolódó értékesítése elmaradt. Érdemi növekedést Szlovákiában ért el a csoport, ahol az új partnerekkel a forgalom gyakorlatilag megduplázódott, emellett Szerbiában, Horvátországban és Ukrajnában is jelentősen nőtt az árbevétel. 

A kisebb forgalom miatt a gyártási kapacitások kihasználtsága alacsonyabb volt, amely alól az XPS-gyártás jelentett kivételt: itt a termelés a megnövekedett piaci igények miatt a maximális fordulatszámon működött. Az általánosságban alacsonyabb kibocsátás mellett a gyártás egészében elért hatékonyságjavulás részben ellentételezte az árbevétel-csökkenés negatív hatását.

Az év vége még nyomott lehet, a Wekerle Plusz hozhat fellendülést az építőiparnak és a társaságnak

A Masterplast vezetése az év hátralévő részében a legutóbbi negyedévhez képest javuló piaci környezetre számít, a bázisidőszakot jellemző HEM-típusú értékesítési hatás nélkül. A menedzsment várakozása szerint így a negyedik negyedév a bázisnegyedévnél gyengébb, a harmadik negyedévihez hasonló eredményességű lesz.

A magyar kormány október 27-én részletesen ismertette a Wekerle Plusz energetikai felújítási támogatás és hitel programot, amely a 2027–2030 közötti időszakban mintegy 633 milliárd forintos tervezett keretből évente hozzávetőleg 30 ezer, 2030-ig összesen legalább 120 ezer lakóingatlan energetikai korszerűsítését célozza.

A program megvalósulása 2027-től érdemi keresletélénkítő hatást gyakorolhat a hazai hőszigetelőanyag-piacra, ezáltal kedvezően befolyásolhatja a Masterplast csoport értékesítési lehetőségeit és gyártókapacitásainak kihasználtságát. A tényleges piaci hatás mértéke ugyanakkor a programok végleges szabályozásától, az igénybevétel volumenétől és a beruházások megvalósításának ütemezésétől függ. 

 MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény09:57:08
Árfolyam: 2 830 HUF -30 / -1,06 %
Forgalom: 85 350 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A társaság részvényei 7,5 százalékkal erősödtek az év eleje óta a Budapesti Értéktőzsdén.

 

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