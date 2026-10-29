Itthon szenvedett, a szomszédoknál szárnyalt a régió meghatározó magyar építőipari vállalata – a Wekerle Plusztól vár fellendülést a Masterplast

A Masterplast csütörtök reggelközzétett negyedéves beszámolójával elrajtolt a hazai tőzsdei jelentési szezon. Az építőipari anyagokat gyártó társaság harmadik negyedéve a kedvezőtlen piaci környezet matt az első félévnél gyengébben alakult. A vezetőség az év utolsó három hónapjára a tavalyinál gyengébb, a július-szeptember közötti időszkhoz hsonló teljesítményre számít.

A Wekerle Plusz program hozhat fellendülést az építőipari anyagok hazai piacán a Masterplast szerint / Fotó: Vémi Zoltán

A Masterplst árbevétele a kedvezőtlen külső környezetben 19 száalékkal 36 millió euróra padt éves alapon. A visszaesést nyári hőség miatt visszafogott kültéri építési munkák, a bázisidőszakban elszámolt, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerhez (EKR) kapcsolódó hitelesített energiamegtakarítás (HEM) és a hozzá köthető termékek értékesítésének elmaradása, valamint a gyenge európai építőipari kereslet okozta.

A vállalatcsoport eredményessége ugyanakkor javult: az EBITDA három százalékkal 3,5 millió euróra emelkedett, az EBITDA hányad a bázisidőszaki 7,7-ről 9,8 százalékra, nőtt.

Az adózott eredmény soron pozitív fordulat történt, a tavaly ilyenkor elkönyvelt, 529 ezer eurós veszteség 514 ezer eurós nyereségbe fordult át.

Az első kilenc hónapban az árbevétel 24 százalékkal haladta meg a bázist, a kumulált EBITDA hányad 10,7 százalék volt, az EBITDA 162 százalékkal 14,6 millió euróra ugrott, míg az adózás utáni eredmény 5,7 millió eurós nyereségbe fordult a tavaly 5,2 milliós veszteség után.

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A bázisnegyedévben a HEM-értékesítés, valamint a HEM-hez kapcsolódó üveggyapot- és tetőfólia-értékesítés jelentősen növelte a forgalmat, ez ebben a negyedévben nem ismétlődött meg. Az Európai Bizottság antidömpingvizsgálatának megindítása átmenetileg visszafogta az üvegszövet-értékesítést, mert a vásárlók óvatossá váltak.

A homlokzati hőszigetelő rendszerek forgalma négy százalékkal, a tetőfóliák és tető elemeké 15 százalékkal csökkent, a hő-, hangés vízszigetelő anyagok forgalma a tavalyi szintenn alakult.

A társaság 11 piacából 7-ben csökkent a forgalom;

a legnagyobb, 43 százalékos visszaesés Magyarországon volt, ahol a bázisnegyedév HEM-hez kapcsolódó értékesítése elmaradt. Érdemi növekedést Szlovákiában ért el a csoport, ahol az új partnerekkel a forgalom gyakorlatilag megduplázódott, emellett Szerbiában, Horvátországban és Ukrajnában is jelentősen nőtt az árbevétel.

A kisebb forgalom miatt a gyártási kapacitások kihasználtsága alacsonyabb volt, amely alól az XPS-gyártás jelentett kivételt: itt a termelés a megnövekedett piaci igények miatt a maximális fordulatszámon működött. Az általánosságban alacsonyabb kibocsátás mellett a gyártás egészében elért hatékonyságjavulás részben ellentételezte az árbevétel-csökkenés negatív hatását.