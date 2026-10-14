Piaci Pulzus: Magyarországon már a fundamentumoké a főszerep

A pénzügyi piacokat napjainkban egyszerre formálják a technológiai innovációk, a monetáris politikai fordulatok és a geopolitikai kockázatok, melyek együttes hatása komoly kihívás elé állítja a tájékozódni vágyó befektetőket.

Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettese / Fotó: Vémi Zoltán / VG

Olyan időszakban vagyunk, amikor a piaci folyamatokat párhuzamosan alakítják strukturális és ciklikus tényezők. A gyorsan változó környezetben a befektetői döntéseknél felértékelődik a szakértői elemzés és a diverzifikáció szerepe. Az MBH Befektetési Bank célja, hogy ügyfeleit ebben a környezetben is megalapozott piaci tudással és naprakész elemzésekkel támogassa

– emelte ki Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettese.

MBH: Az AI elfedi a piac valódi állapotát

Az elemzői konszenzus szerint a vezető amerikai részvényindexek teljesítménye jelenleg torz képet mutathat a piac egészéről: miközben az S&P 500 és a Nasdaq történelmi csúcsok közelében mozog, az AI-hoz közvetlenül nem kapcsolódó szektorokban a részvények jelentős része még mindig 10-20 százalékkal éves maximuma alatt kereskedik.

Az indexeket nézve erős piacot látunk, de a felszín alatt már jóval árnyaltabb a kép. A teljesítmény jelentős részét néhány, mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai vállalat adja, miközben a részvények többsége nem részesül ebből az emelkedésből

– ezt már Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője tette hozzá.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője / Fotó: Vémi Zoltán/VG

Az elemző szerint a következő évek egyik legfontosabb befektetői kérdése az lesz, hogy megtérülnek-e a technológiai szektor rekordméretű AI-beruházásai.

Ha a befektetők által korábban elvárt tőkeberuházásokon elért hozamokat vesszük alapul, akkor a jelenlegi várakozások szerint ehhez éves szinten mintegy 1500-2000 milliárd dollár többletbevételt kellene kitermelniük az érintett vállalatoknak.

A piac jövője jelentős részben azon múlhat, hogy az AI-beruházások képesek-e igazolni a hozzájuk fűzött várakozásokat, miközben az olajárak alakulása továbbra is meghatározó tényező marad az infláció, a kamatkörnyezet és végső soron a részvénypiacok szempontjából is.