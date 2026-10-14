Piaci Pulzus: Magyarországon már a fundamentumoké a főszerep
A pénzügyi piacokat napjainkban egyszerre formálják a technológiai innovációk, a monetáris politikai fordulatok és a geopolitikai kockázatok, melyek együttes hatása komoly kihívás elé állítja a tájékozódni vágyó befektetőket.
Olyan időszakban vagyunk, amikor a piaci folyamatokat párhuzamosan alakítják strukturális és ciklikus tényezők. A gyorsan változó környezetben a befektetői döntéseknél felértékelődik a szakértői elemzés és a diverzifikáció szerepe. Az MBH Befektetési Bank célja, hogy ügyfeleit ebben a környezetben is megalapozott piaci tudással és naprakész elemzésekkel támogassa
– emelte ki Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettese.
MBH: Az AI elfedi a piac valódi állapotát
Az elemzői konszenzus szerint a vezető amerikai részvényindexek teljesítménye jelenleg torz képet mutathat a piac egészéről: miközben az S&P 500 és a Nasdaq történelmi csúcsok közelében mozog, az AI-hoz közvetlenül nem kapcsolódó szektorokban a részvények jelentős része még mindig 10-20 százalékkal éves maximuma alatt kereskedik.
Az indexeket nézve erős piacot látunk, de a felszín alatt már jóval árnyaltabb a kép. A teljesítmény jelentős részét néhány, mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai vállalat adja, miközben a részvények többsége nem részesül ebből az emelkedésből
– ezt már Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője tette hozzá.
Az elemző szerint a következő évek egyik legfontosabb befektetői kérdése az lesz, hogy megtérülnek-e a technológiai szektor rekordméretű AI-beruházásai.
Ha a befektetők által korábban elvárt tőkeberuházásokon elért hozamokat vesszük alapul, akkor a jelenlegi várakozások szerint ehhez éves szinten mintegy 1500-2000 milliárd dollár többletbevételt kellene kitermelniük az érintett vállalatoknak.
A piac jövője jelentős részben azon múlhat, hogy az AI-beruházások képesek-e igazolni a hozzájuk fűzött várakozásokat, miközben az olajárak alakulása továbbra is meghatározó tényező marad az infláció, a kamatkörnyezet és végső soron a részvénypiacok szempontjából is.
Kötvények: vonzó hozamot kínál a hosszú lejárat
Míg a részvénypiacokon mély ambivalencia tapasztalható, a kötvényhozamok az elmúlt évek egyik legjelentősebb fordulópontjához érkeztek.
- Az amerikai 10 éves állampapír hozama ismét az 5 százalékos szint közelében mozog,
- s a fejlett piaci kötvények reálhozama hosszú évek után újra jelentősen pozitív tartományba került.
Ez a 2010-es évek rendkívül alacsony kamatkörnyezetéhez képest alapvetően új befektetési helyzetet teremt.
A közeljövő egyik kulcskérdése az lesz, hogy a magas költségvetési hiányok és az energiaárak alakulása milyen hatással lesz az inflációra és a hosszú hozamokra.
Szintén fontos kérdés, hogy a piac mekkora hozamot vár el a rekordméretű államadósság finanszírozásáért. A befektetők elsősorban nem az inflációtól tartanak, ezt támasztja alá a kötvénypiacon árazott komoly reálhozam. Ebben a környezetben a kötvények ismét jelentős szerepet kaphatnak a portfóliók stabilitásának biztosításában.
A befektetőknek érdemes a részvény- és kötvénypiaci lehetőségeket egymást kiegészítő elemként kezelniük, hiszen a bizonytalan nemzetközi környezetben a diverzifikáció továbbra is a hosszú távú befektetési stratégia egyik legfontosabb eszköze.
A KKE-régióban csökken a diszkont, Magyarországon már a fundamentumoké a főszerep
A közép-kelet-európai részvénypiacok esetében fokozatosan eltűnni látszik az a diszkont, amely hosszú időn keresztül jellemezte a régiót. A vállalati eredmények összességében stabilak, a fogyasztás élénkülése, az uniós források beáramlása, valamint a magas olajárak egyaránt támogatják a régiós tőzsdéket.
A piacok ugyanakkor továbbra is erősen koncentráltak, így a bank- és olajipari vállalatok teljesítménye meghatározó marad a befektetői hangulat szempontjából. A régió számára különösen fontos fejlemény, hogy Lengyelországot az S&P Global egyre inkább fejlett piacként kezeli, ami a tőkebeáramlás szempontjából új erőviszonyokat alakíthat ki Közép-Kelet-Európában.
Az MBH elemzői szerint Magyarországon a választásokat követő optimizmus jelentős felértékelődést hozott a hazai eszközökben: erősödött a forint, csökkentek a kötvényhozamok, miközben a részvénypiac is emelkedett. Az év második felére azonban a kezdeti eufóriát felváltotta a racionálisabb piaci árazás, és a befektetői figyelem ismét a fundamentumokra terelődött.
Az MBH Befektetési Bank várakozása szerint a magyar piac teljesítményét a továbbiakban elsősorban a kamatpálya, az energiaárak alakulása és a geopolitikai környezet határozhatja meg.
Kötvénypiaci oldalon az idehaza befektetők jártak eddig idén sokkal jobban, mint például az Amerikában, vagy általában a globális színtéren kitettséget vállalók, hiszen a választás után belevettek a magyar eszközökbe, míg külföldön emelkednek a hozamok. Ezt főként az eurócsatlakozás bejelentése magyarázza, bár mostanra már javarészt - ha nem is teljesen - beárazódott a gazdaságpolitikai fordulat hatása.
Az MBH Befektetési Bank mégis megfontolónak tartja a magyar állampapírokat, mert a forint ma nem más, mint
extra hozammal ketyegő euró.
Elsősorban hosszú lejáratú kötvényekkel próbálják meglovagolni a magyar felár várható csökkenését.
Az elemzőház amúgy az eurót 370 forintra várja év végére, jövő év végén 330, 2028-ban pedig 350 forintos euróval számolnak.