A sírba viszi Kína a Mercedest, nem látszik az alagút vége: már az S-osztály és a Maybach sem kell – Kecskemét most robbanthat igazán

A Mercedes-Benz harmadik negyedéves és kilenchavi eredményei azt mutatják, hogy a vállalat egyre súlyosabb problémákkal küzd legfontosabb piacán, Kínában - derül ki a német prémiumautó-gyártó szerdán publikált beszámolójából.

A fényképezés nem segít a Mercedes-Benzen / Fotó: Qilai Shen

A Mercedes-Benz Kína-problémája

A konszern kínai vegyesvállalata, amelyet az állami tulajdonú BAIC konszernnel közösen működtet, a harmadik negyedévben mindössze 37 millió euró eredménnyel járult hozzá a csoport profitjához, szemben az egy évvel korábbi 602 millió euróval - írja a Handelsblatt.

Az első kilenc hónap összesítése még kedvezőtlenebb képet mutat: a vegyesvállalat 408 millió eurós veszteséget termelt, amelyben azonban egy idei leírás is szerepet játszott.

A kínai gyengeség az egész vállalat pénzügyi teljesítményén nyomot hagyott. A konszern kamatok és adózás előtti eredménye (EBIT) az első kilenc hónapban 5,2 milliárd euró volt.

Ez ugyan 21 százalékos javulást jelent az előző év gyenge bázisához képest, de még mindig harmadával marad el a 2023-as szinttől.

A helyzet olyannyira romlott, hogy a vállalat már korábban profitfigyelmeztetést adott ki, és feladta korábbi célját, hogy idén legalább 15 százalékkal növelje nyereségét. Az új előrejelzés szerint az éves profit legfeljebb plusz-mínusz 5 százalékkal térhet el a tavalyitól.

A legnagyobb problémák a személyautó-divízióban jelentkeznek.

A korrigált üzemi marzs a harmadik negyedévben mindössze 2,5 százalék volt, az első kilenc hónap átlagában pedig 3,5 százalék.

A menedzsment egész évre már csak 2-3 százalékos marzsot vár, miközben korábban 3-5 százalékos sávval számolt.

Ez azt jelenti, hogy a negyedik negyedévben a nyereséghányad várhatóan 2 százalék alá csökken, ami rendkívül alacsony szint egy prémiumgyártó számára.

A problémák középpontjában Kína áll. A Mercedes-Benz kínai kiszállításai az első kilenc hónapban 29 százalékkal zuhantak, vagyis a cég ma már csak körülbelül feleannyi autót értékesít az országban, mint 2023-ban. A visszaesés ráadásul meghaladja a teljes piac mintegy 20 százalékos csökkenését, vagyis a cég piaci pozíciója relatíve is romlik.