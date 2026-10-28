A sírba viszi Kína a Mercedest, nem látszik az alagút vége: már az S-osztály és a Maybach sem kell – Kecskemét most robbanthat igazán
A Mercedes-Benz harmadik negyedéves és kilenchavi eredményei azt mutatják, hogy a vállalat egyre súlyosabb problémákkal küzd legfontosabb piacán, Kínában - derül ki a német prémiumautó-gyártó szerdán publikált beszámolójából.
A Mercedes-Benz Kína-problémája
A konszern kínai vegyesvállalata, amelyet az állami tulajdonú BAIC konszernnel közösen működtet, a harmadik negyedévben mindössze 37 millió euró eredménnyel járult hozzá a csoport profitjához, szemben az egy évvel korábbi 602 millió euróval - írja a Handelsblatt.
Az első kilenc hónap összesítése még kedvezőtlenebb képet mutat: a vegyesvállalat 408 millió eurós veszteséget termelt, amelyben azonban egy idei leírás is szerepet játszott.
A kínai gyengeség az egész vállalat pénzügyi teljesítményén nyomot hagyott. A konszern kamatok és adózás előtti eredménye (EBIT) az első kilenc hónapban 5,2 milliárd euró volt.
Ez ugyan 21 százalékos javulást jelent az előző év gyenge bázisához képest, de még mindig harmadával marad el a 2023-as szinttől.
A helyzet olyannyira romlott, hogy a vállalat már korábban profitfigyelmeztetést adott ki, és feladta korábbi célját, hogy idén legalább 15 százalékkal növelje nyereségét. Az új előrejelzés szerint az éves profit legfeljebb plusz-mínusz 5 százalékkal térhet el a tavalyitól.
A legnagyobb problémák a személyautó-divízióban jelentkeznek.
A korrigált üzemi marzs a harmadik negyedévben mindössze 2,5 százalék volt, az első kilenc hónap átlagában pedig 3,5 százalék.
A menedzsment egész évre már csak 2-3 százalékos marzsot vár, miközben korábban 3-5 százalékos sávval számolt.
Ez azt jelenti, hogy a negyedik negyedévben a nyereséghányad várhatóan 2 százalék alá csökken, ami rendkívül alacsony szint egy prémiumgyártó számára.
A problémák középpontjában Kína áll. A Mercedes-Benz kínai kiszállításai az első kilenc hónapban 29 százalékkal zuhantak, vagyis a cég ma már csak körülbelül feleannyi autót értékesít az országban, mint 2023-ban. A visszaesés ráadásul meghaladja a teljes piac mintegy 20 százalékos csökkenését, vagyis a cég piaci pozíciója relatíve is romlik.
A vállalat különösen erősen függ a hagyományos belső égésű motoros autók piacától, amelyet a riport szerint az iráni háború nyomán megugró üzemanyagárak súlyosan megrendítettek. Emellett számos modell túl drága lett a kínai vásárlóknak.
Különösen érzékenyen érinti a vállalatot, hogy a nagy nyereséget termelő luxusmodellek, köztük az S-osztály és a Maybach eladásai jelentősen visszaestek.
Ezek a modellek hosszú időn keresztül a kínai nyereségtermelés fő pillérei voltak. Ola Källenius vezérigazgató szerint a kínai piaci feltételek az év során tovább romlottak.
Költségcsökkentés és modelloffenzíva
A vezetés egyszerre próbál költséget csökkenteni és új modellekkel élénkíteni az értékesítést. A vállalat 2025 és 2027 között példátlan modelloffenzívát hajt végre, amelynek során több tucat új vagy jelentősen átdolgozott modellt dob piacra, és jelentősen bővíti elektromosautó-kínálatát.
Európában ezek a modellek kedvező fogadtatásban részesültek, ami jó hír Kecskemétnek is, ám Kínában az értékesítések jóval gyengébben alakulnak a vártnál.
Az átállás ugyanakkor a profitabilitást is rontja.
Az elektromos járműveken a vállalat jelenleg kevesebbet keres, mint a hagyományos modelleken, és a menedzsment csak az évtized végére vár marzsparitást.
A harmadik negyedévben az eladott új autók 25 százaléka tisztán elektromos vagy hibrid modell volt, szemben az egy évvel korábbi 22 százalékkal.
A költségek leszorítása érdekében a vállalat Németországban jelentősen szigorítja takarékossági programját. Csökkentenék vagy akár meg is szüntetnének egyes extra juttatásokat, és további megtakarításokat irányoztak elő a munkaerőköltségekben.
A cél évente mintegy 800 millió euró megtakarítása. A termelésen kívüli területeken újabb létszámcsökkentés várható, a dolgozók pedig decembertől végkielégítési ajánlatokat kaphatnak. Bár ezek a lépések hosszabb távon javíthatják a versenyképességet, rövid távon további költségeket jelentenek, amelyek tovább nyomhatják a nyereséget.
A pénzügyi helyzet romlását a készpénztermelő képesség gyengülése is mutatja. Az autó- és furgonüzletág szabad cash flow-ja a harmadik negyedévben 87 százalékkal zuhant, mindössze 172 millió euróra.
Az első kilenc hónapban az autóüzletág nyeresége 56 százalékkal csökkent, 1,3 milliárd euróra.
A konszern árbevétele 4 százalékkal, 94,3 milliárd euróra mérséklődött, miközben a személyautó-eladások 7 százalékkal, 1,2 millió járműre estek vissza.
Mindezek ellenére a vállalat mérlege továbbra is erős.
Az autó- és furgonüzletág nettó likviditása 31 milliárd euró, vagyis a cégnek még mindig több készpénze van, mint adóssága.
Ez pénzügyi mozgásteret biztosít a vezetés számára a kínai visszaesés és az elektromos átállás okozta nehéz időszak átvészeléséhez. Ugyanakkor az eredmények egyértelművé teszik, hogy a Mercedes-Benz jövőbeli teljesítménye nagyban függ attól, hogy sikerül-e megállítania a kínai értékesítések hanyatlását és visszanyernie nyereségességét a világ legfontosabb és legnagyobb autópiacán.
A Mercedes-Benz részvényei szerdán kora délutánig 0,5 százalékkal, 40 euróra drágultak. Év eleje óta viszont 33,4 százalékos a lemorzsolódása.