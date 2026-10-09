A mesterséges intelligencia árnyoldala – akár 430 milliárd dolláros kiberbiztonsági számlát is kaphat az emberiség
A mesterséges intelligencia (MI) fejlődésével az iparági szereplők és a törvényhozók soha nem látott lépésekre kényszerülnek. Miután az OpenAI belső kiberbiztonsági tesztjei során több modell kijutott az internetelérést korlátozó tesztkörnyezetből, a vállalat arról tájékoztatta a Kongresszus demokrata képviselőit, hogy már dolgoznak egy „automatikus vészleállító” (kill switch) technológia kifejlesztésén.
Ez csak egy példa a sokból, a nyár során kis túlzással nem volt olyan hét, amikor ne hallottunk volna hasonló kisebb vagy nagyobb horderejű eseményről.
- Szeptemberben pl. nemzetközi visszhangot váltott ki annak nyilvánosságra kerülése is, hogy egy OpenAI-kutatóágens még június 18-án jogosulatlan hozzáférést szerzett az ausztrál Medicare statisztikai portáljához, ahol nyilvános és nem nyilvános állományokat is elért.
- Hasonlóan súlyos eset volt a mexikói kormányzati rendszerek elleni támadássorozat: a Gambit Security kutatói szerint egy támadó az Anthropic Claude-ját használta sebezhetőségek felderítésére, exploitok és automatizált támadási eszközök létrehozására. A kutatók mintegy 150 gigabájtnyi ellopott adatról számoltak be, köztük körülbelül 195 millió adófizetői rekordhoz kapcsolódó dokumentumokról, valamint választói, köztisztviselői és anyakönyvi adatokról.
- A JadePuffer névre keresztelt támadás pedig azt mutatta meg, hogy az MI már egy kibertámadás technikai végrehajtását is képes lehet nagyrészt autonóm módon végigvinni. Fontos ugyanakkor, hogy a háttérben továbbra is volt emberi támadó: az autonómia a támadás technikai végrehajtására, nem pedig a teljes művelet ember nélküli létrejöttére vonatkozott.
A politikai válaszlépések nem maradtak el: Ted Lieu és Nathaniel Moran képviselők egy „AI Kill Switch Act” nevű törvényjavaslatot nyújtottak be, amely vészhelyzetben kormányzati leállítási jogköröket biztosítana, míg több szenátor és kormányzó is a kötelező vészleállítók bevezetését sürgeti.
A techcégek is léptek: az Nvidia szeptember végén bemutatta az Open Agent Safety Platformot: ennek OpenShell komponense egy nyílt forrású, elkülönített futtatási környezetben korlátozza, hogy egy MI-ágens milyen erőforrásokhoz férhet hozzá. A BlueField-4 hardverére épülő Sentry pedig ettől függetlenül figyeli az ágensek viselkedését, és szükség esetén beavatkozhat.
A legnagyobb tech vállalatok vezetői – köztük Mark Zuckerberg (Meta) és Dario Amodei, washingtoni csúcstalálkozókon egyeztetnek az eszkalálódó kockázatokról. Amodei nemrég maga is arra figyelmeztetett, hogy az iparágnak lassítania kell az új modellek fejlesztési ütemén az emberiséget fenyegető súlyos kockázatok miatt.
A kereskedelmi és pénzügyi szektor sem dőlhet hátra: az Amazon a közelmúltban biztonsági okokból letiltotta a Meta Muse nevű MI-ágensét a platformjáról. A Visa eközben arra figyelmeztet, hogy az autonóm MI-rendszerek új típusú kiberbiztonsági és fizetési kockázatokat teremthetnek. A társaság már saját MI-alapú kibervédelmi rendszerének egy részét is nyílt forrásúvá tette, miközben arra készül, hogy
a jövő támadásai egyre nagyobb arányban működhetnek emberi beavatkozás nélkül.
Az MI használati költségének csökkenésével várhatóan egyre több ügynök kerül munkába a vállalatoknál, ami nagyságrendekkel növelheti a gép-gép közötti kommunikáció és az automatizált hozzáférések számát. A probléma már ma is jól látható: a J.P. Morgan által idézett kutatás szerint számos vállalati környezetben a nem emberi identitások – például service accountok, API-kulcsok, gépi hozzáférések és MI-ágensek – száma már 144-szerese az emberi identitásokénak. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok létszáma akár változatlan maradhat, miközben a védendő digitális identitások és jogosultságok száma robbanásszerűen emelkedik.
A kiberbűnözők költségei és a sebezhetőségek kihasználásához szükséges idő is a töredékére zuhant. Az MI által generált kiberbiztonsági potenciális kiadások a következő három évben becslések szerint meghaladhatják a 430 milliárd dollárt. Nem kérdés, hogy ez jelentős üzleti lehetőséget teremt a tőzsdén jegyzett kiberbiztonsági vállalatok számára is. A kérdés befektetői szempontból már nem az, hogy lesz-e ennek nyertese, hanem az, hogy
a jelentős növekedési várakozásokból mennyit áraztak már be a részvények.
Ebben a magas kockázatú szektorban szerintem érdemes kerülni a leginkább túlvett, tisztán a technológiai ígéretek és a piaci hype által hajtott papírokat. A J.P. Morgan szerint a legjobb pozícióban lévő vállalatoknál csak most kezd igazán láthatóvá válni a kereslet növekedése. Sok vállalat már komoly részvénypiaci ralin van túl. Azt feltételezem, hogy innentől a további felértékelődéshez egyre inkább valódi bevétel- és cash-flow-növekedésre lesz szükség.
Az elmúlt hónapokban hangsúly egyértelműen az integrált platformok felé tolódott el. Ebből a megközelítésből emelkedik ki a JPM elemzése szerint pl. a Palo Alto Networks és a Zscaler modellje. Ugyanakkor véleményem szerint az infrastrukturálisan megkerülhetetlen szegmensekre is figyelni kell. Ahogy az MI-modellek egyre mélyebben beépülnek a mindennapi folyamatokba, a nem emberi identitások jogosultságkezelése és az érzékeny adatáramlás szigorú, automatizált ellenőrzése prioritássá válik. Az adatbiztonság és az identitáskezelés területén az elemzés szerint a Varonis és az Okta nyújthat stabil növekedési lehetőséget.
Fel kell hívni a figyelmet a szektorhoz kapcsolódó, egyre markánsabb aszimmetrikus kockázatokra is.
A kiberbiztonsági részvények esetében a kiemelkedő növekedési elvárások jelentős része már beépült a jelenlegi értékeltségekbe. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb menedzsmenthiba a makrogazdasági környezet romlása, vagy a vállalati IT-költségvetések váratlan szűkülése is rendkívül éles árfolyam-korrekciókat eredményezhet.
További, nehezen számszerűsíthető veszély a gyors technológiai avulás. Mivel a kiberbűnözők és a biztonsági cégek ugyanazokat a fejlett generatív MI-eszközöket alkalmazzák, a ma piacvezetőnek hitt megoldások hetek alatt veszíthetnek hatékonyságukból. Éppen ezért a szektor megközelítésében a szigorú minőségi szelekció és a diverzifikáció lehet a legcélravezetőbb stratégia.
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