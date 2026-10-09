A mesterséges intelligencia árnyoldala – akár 430 milliárd dolláros kiberbiztonsági számlát is kaphat az emberiség

A mesterséges intelligencia (MI) fejlődésével az iparági szereplők és a törvényhozók soha nem látott lépésekre kényszerülnek. Miután az OpenAI belső kiberbiztonsági tesztjei során több modell kijutott az internetelérést korlátozó tesztkörnyezetből, a vállalat arról tájékoztatta a Kongresszus demokrata képviselőit, hogy már dolgoznak egy „automatikus vészleállító” (kill switch) technológia kifejlesztésén.

Fel kell hívni a figyelmet a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, egyre markánsabb aszimmetrikus kockázatokra is / Fotó: MW / OI

Ez csak egy példa a sokból, a nyár során kis túlzással nem volt olyan hét, amikor ne hallottunk volna hasonló kisebb vagy nagyobb horderejű eseményről.

Szeptemberben pl. nemzetközi visszhangot váltott ki annak nyilvánosságra kerülése is, hogy egy OpenAI-kutatóágens még június 18-án jogosulatlan hozzáférést szerzett az ausztrál Medicare statisztikai portáljához, ahol nyilvános és nem nyilvános állományokat is elért.

Hasonlóan súlyos eset volt a mexikói kormányzati rendszerek elleni támadássorozat: a Gambit Security kutatói szerint egy támadó az Anthropic Claude-ját használta sebezhetőségek felderítésére, exploitok és automatizált támadási eszközök létrehozására. A kutatók mintegy 150 gigabájtnyi ellopott adatról számoltak be, köztük körülbelül 195 millió adófizetői rekordhoz kapcsolódó dokumentumokról, valamint választói, köztisztviselői és anyakönyvi adatokról.

A JadePuffer névre keresztelt támadás pedig azt mutatta meg, hogy az MI már egy kibertámadás technikai végrehajtását is képes lehet nagyrészt autonóm módon végigvinni. Fontos ugyanakkor, hogy a háttérben továbbra is volt emberi támadó: az autonómia a támadás technikai végrehajtására, nem pedig a teljes művelet ember nélküli létrejöttére vonatkozott.

A politikai válaszlépések nem maradtak el: Ted Lieu és Nathaniel Moran képviselők egy „AI Kill Switch Act” nevű törvényjavaslatot nyújtottak be, amely vészhelyzetben kormányzati leállítási jogköröket biztosítana, míg több szenátor és kormányzó is a kötelező vészleállítók bevezetését sürgeti.

A techcégek is léptek: az Nvidia szeptember végén bemutatta az Open Agent Safety Platformot: ennek OpenShell komponense egy nyílt forrású, elkülönített futtatási környezetben korlátozza, hogy egy MI-ágens milyen erőforrásokhoz férhet hozzá. A BlueField-4 hardverére épülő Sentry pedig ettől függetlenül figyeli az ágensek viselkedését, és szükség esetén beavatkozhat.