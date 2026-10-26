Mészáros Lőrinc akaratlanul is nagyot lendít az osztrák tőzsde új csillagán – miféle cég a Porr AG, mely némi uniós segítséggel a magyar hídépítés egyeduralkodója lehet?
A némi uniós segítséggel a magyar piacon – a közvetve a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló – V-Híd Építő Zrt. helyébe lépő osztrák Porr AG hihetetlenül jó évet zárt tavaly akár pénzügyi mutatóit, akár a bécsi tőzsdén elért sikereit tekintve.
A Bécsi Értéktőzsde legrégebbi tőzsdén jegyzett vállalataként ismert építőipari cégnek, melynek papírjait 1869-ben, azaz két évvel a magyar kiegyezés után vezették be a császárváros parkettjére, ugyanis egészen 2025-ig kellett várnia arra, hogy kimagasló tőzsdei forgalmának és piaci kapitalizációja látványos növekedésének köszönhetően bekerüljön a 20 legnagyobb és leglikvidebb osztrák vállalatot tömörítő ATX-indexbe. Nem mellesleg a Telekom Austriát kiütve az elitből.
Az árfolyam jelenleg a 30,5 és 31 euró közötti sávban stabilizálódott, ami mögött egy fundamentálisan kifejezetten erős év, a nemzetközi terjeszkedés állnak és ambiciózus mérnöki projektek.
Porr: tőzsdei száguldás és a relatív prémium ára
A Porr tudnillik története legjobb működési eredményét (EBIT) hozta össze tavaly, miközben a stabil, 3,4 százalékos osztalékhozam - a visszaosztás amúgy 2021 óta 0,5-ről 1,05 euróra nőtt részvényenként - rendkívül vonzóvá teszi a papírt. Bár július óta nagyot esett az árfolyam, az LSEG elemzői konszenzusa erős vételre ajánlja a papírt, mintegy 40 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtető 43,26 eurós célárral.
A piac ugyanakkor vegyes érzelmekkel követi a a cég által végrehajtott akvizíciók sorát. A legutóbbi féléves jelentésből kiderült, hogy a tudatos cégfelvásárlások és az UBM Development AG-ba fektetett hibrid tőke miatt a Porr nettó adósságállománya 460,6 millió euróra ugrott.
A Porr amúgy jelenleg körülbelül 6,6x–7,1x közötti EV/EBITDA szorzón forog, ami nagyjából 31 százalékos prémiumot jelent a szektor 5,4x-es középértékéhez képest, és jócskán meghaladja a legnagyobb osztrák rivális, az óriási nettó készpénzállománnyal rendelkező Strabag SE 3,8x-es szorzóját. A piac tehát egyértelműen növekedési részvényként árazza a Porr-t, megelőlegezve a bizalmat ahhoz, hogy a menedzsment képes lesz tartani a 2026-ra kitűzött 3,2–3,3 százalékos üzemiárrés-célt.
A full-service mérnöki óriás: hidaktól a környezetvédelemig
A Porr ereje az úgynevezett full-service (teljes körű) szolgáltatói modellben rejlik. Az építési folyamat minden fázisát saját kézben tartják a tervezéstől a kivitelezésig, egészen a későbbi üzemeltetésig vagy bontásig. A vállalat tevékenysége három fő pillérre épül:
- a magasépítésre,
- a mélyépítésre,
- valamint a környezetvédelmi és speciális mérnöki ágazatokra.
A mélyépítési (Tiefbau) divízión belül pedig a híd- és alagútépítés a Porr leginkább elismert szakterülete. Olyan monumentális nemzetközi projektek fűződnek a nevéhöz, mint a németországi Salzbachtal-híd rekordidő alatt történő újjáépítése, vagy a Neckar feletti Horb völgyhíd, amely egy 667 méter hosszú, ferdekábeles viadukt.
Skandináviában a norvég Drammen Bybru modern acélszerkezetével bizonyították be a tervezői rugalmasságukat. A vállalat emellett saját fejlesztésű, speciális technológiákat is alkalmaz, mint például a Slab Track Austria rezgéscsillapító felépítményrendszert, amelyet a nagy vasúti völgyhidak és alagutak szerkezetébe építenek be a karbantartási igények drasztikus csökkentésére.
A környezetvédelmi üzletág szintén kulcsfontosságú növekedési faktor: a hulladékgazdálkodás, a szennyezett ipari területek kármentesítése, valamint a saját aszfalt- és kavicsbányák üzemeltetése olyan vertikális integrációt biztosít a cégnek, amellyel a versenytársak nehezen tudnak versenyre kelni.
A vállalat tevékenysége jelenleg öt piacon összpontosul: Ausztria, Németország, Lengyelország, Csehország és Románia területén.
Mészáros Lőrincék helyébe lépnek
A Porr kelet-európai terjeszkedési stratégiájának része Magyarország meghódítása is, ahol az elmúlt hetekben jelentős piaci űr keletkezett. Miután a magyar kormány felbontotta a Déli Körvasút kivitelezésére vonatkozó, nettó 360 milliárd forintos szerződést a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Építő Zrt.-vel, a Porr azonnal lépett.
Az osztrák konszern azonban határozottan cáfolta a V-Híd jogi klasszikus cégfelvásárlását. Ehelyett egy tiszta eszköz- és állományátvételi megállapodást (Asset Deal) készítettek elő.
Ezzel a Porr bérbe veheti vagy megvásárolhatja a V-Híd modern, Európa-szerte ritkaságnak számító vasútépítő gépparkját, és átveheti a képzett szakembergárdát.
Az osztrákok valamit már korábban is sejthettek a kínálkozó lehetőségről, hiszen már szeptemberben megalapították a kifejezetten vasútépítésre fókuszáló Porr Kft.-t, mielőtt október 9-én Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a kormány azonnali hatállyal felbontja a Déli Körvasútra szóló, nettó 337-338 milliárd forintos szerződést a V-Híddal, és a céget kizárják az összes folyamatban lévő vasúti közbeszerzésből, mivel az Európai Számvevőszék és az uniós ellenőrök súlyos közbeszerzési szabálytalanságokat - gépbérleti kartellgyanút és összejátszást a mérnöki vállalkozással - tártak fel.
A Porr Kft. kiemelt jelentőségét amúgy az is elárulja, hogy az anyavállalat pénzügyi igazgatója, Florian Kalsberger került az élére, aki ugrásra készen várja a Déli Körvasút új közbeszerzési eljárását, ahol a projekt abszolút esélyesévé lépett elő. A várható profit pedig szépen Ausztriába vándorol majd.