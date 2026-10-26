Mészáros Lőrinc akaratlanul is nagyot lendít az osztrák tőzsde új csillagán – miféle cég a Porr AG, mely némi uniós segítséggel a magyar hídépítés egyeduralkodója lehet?

A némi uniós segítséggel a magyar piacon – a közvetve a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló – V-Híd Építő Zrt. helyébe lépő osztrák Porr AG hihetetlenül jó évet zárt tavaly akár pénzügyi mutatóit, akár a bécsi tőzsdén elért sikereit tekintve.

Mészáros Lőrinc is nagyot lendít az osztrák tőzsde új csillagán / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bécsi Értéktőzsde legrégebbi tőzsdén jegyzett vállalataként ismert építőipari cégnek, melynek papírjait 1869-ben, azaz két évvel a magyar kiegyezés után vezették be a császárváros parkettjére, ugyanis egészen 2025-ig kellett várnia arra, hogy kimagasló tőzsdei forgalmának és piaci kapitalizációja látványos növekedésének köszönhetően bekerüljön a 20 legnagyobb és leglikvidebb osztrák vállalatot tömörítő ATX-indexbe. Nem mellesleg a Telekom Austriát kiütve az elitből.

Az árfolyam jelenleg a 30,5 és 31 euró közötti sávban stabilizálódott, ami mögött egy fundamentálisan kifejezetten erős év, a nemzetközi terjeszkedés állnak és ambiciózus mérnöki projektek.

Porr: tőzsdei száguldás és a relatív prémium ára

A Porr tudnillik története legjobb működési eredményét (EBIT) hozta össze tavaly, miközben a stabil, 3,4 százalékos osztalékhozam - a visszaosztás amúgy 2021 óta 0,5-ről 1,05 euróra nőtt részvényenként - rendkívül vonzóvá teszi a papírt. Bár július óta nagyot esett az árfolyam, az LSEG elemzői konszenzusa erős vételre ajánlja a papírt, mintegy 40 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtető 43,26 eurós célárral.

A piac ugyanakkor vegyes érzelmekkel követi a a cég által végrehajtott akvizíciók sorát. A legutóbbi féléves jelentésből kiderült, hogy a tudatos cégfelvásárlások és az UBM Development AG-ba fektetett hibrid tőke miatt a Porr nettó adósságállománya 460,6 millió euróra ugrott.

A Porr amúgy jelenleg körülbelül 6,6x–7,1x közötti EV/EBITDA szorzón forog, ami nagyjából 31 százalékos prémiumot jelent a szektor 5,4x-es középértékéhez képest, és jócskán meghaladja a legnagyobb osztrák rivális, az óriási nettó készpénzállománnyal rendelkező Strabag SE 3,8x-es szorzóját. A piac tehát egyértelműen növekedési részvényként árazza a Porr-t, megelőlegezve a bizalmat ahhoz, hogy a menedzsment képes lesz tartani a 2026-ra kitűzött 3,2–3,3 százalékos üzemiárrés-célt.