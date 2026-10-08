Hány éves a kapitány?

A feldolgozóipari PMI index (beszerzési menedzser index) 1999 végén csökkenésbe kezdett. Nem sokakat érdekelt ez a tény, hiszen a szolgáltatóipar már akkor is jelentős részét adta az amerikai gazdaságnak, szemben az iparral. Ez volt a tőkepiaci történelemnek az az időszaka, amikor, ha valaki gyárat, feldolgozóüzemet épített, akkor „boomer” volt, az „old economy” tagja. Róluk a befektetők úgy gondolkodtak, hogy a digitális világban idejétmúltak, és senki sem lehet a „new economy” tagja, hacsak nem égeti tonnaszámra a pénzt, meg nem térülő internetes projektekben.

MI-iparág finanszírozása, az S&P500-ban lévő cégek 2600 milliárd dollárt értek el egy év alatt / Fotó: Ole.CNX

Mivel a feldolgozóipar akkor a gazdaságnak mindösszesen az ötödét tette ki, az index alakulása elkerülte a figyelmet. Pedig 1994 után az IT eszközöket és telekommunikációt érintő beruházások 15-20 százalékkal emelkedtek éves szinten, a technológiai szektor pedig a gazdasági növekedés kb. 30 százalékát adta. 2000 szeptemberében érkezett az első figyelmeztető jel, az első „profit warning” az Inteltől, majd a GDP friss adatainak publikálásakor kiderült, a technológiai eszközök beszerzése az év második negyedévében meredeken, 34 százalékkal emelkedett, de a harmadikban már csak 1,2 százalékkal. Októbertől pedig minden technológiai cég megtapasztalta azt, amit az Intel.

MI cégekhez köthető az emelkedés

Jó hír, hogy ma (még) nem itt tartunk. A feldolgozóipari PMI index néhány év stagnálás után 2025 év végén indult emelkedésnek, és ennek nagy része a mesterséges intelligenciához köthető (egy része pedig természetesen olyan dolgokhoz, mint néhány termék gyártásának a hazatelepítése, azaz az onshoreinghoz, és az általánosan jól prosperáló gazdaságnak, még akkor is, ha ma sokan előszeretettel hivatkoznak a rossz gazdasági helyzetre). Távolról úgy tűnik, hogy az amerikai cégeket a precizitás mérnökei kovácsolták angyalkönnyekből, hiszen a legutóbbi gyorsjelentési szezonban éves alapon majdnem 50 százalékkal tudott növekedni az S&P500 aggregált nettó profitja. Ha azonban nem csak a felszínt kapargatjuk, akkor kiderül, hogy ennek egy része „excelpénz”, azaz olyan befektetés, amelyet a befektető vállalat, költői túlzással élve, oda értékel, ahová akar. Az Alphabet vagy az Amazon Anthropic befektetése ennek tipikus példája.

Az ilyen tételek kiszűrése után az éves növekedés még mindig elementáris, 30 százalék.

Az S&P 500-ban lévő cégek 2600 milliárd dollárt értek el egy év alatt, amiből 1350 milliárdot a technológiai szektor jegyez, melyből 950 millió dollár a húsz legnagyobb MI céghez köthető. Ezek fényében már elgondolkozik az ember, hogy lehet, hogy az ördög nem is szarvval a fején érkezik, hanem kedvesen, és azt mondja foglalj helyet, főzök neked egy kávét, amíg elintézem itt a dolgom.