Hány éves a kapitány?
A feldolgozóipari PMI index (beszerzési menedzser index) 1999 végén csökkenésbe kezdett. Nem sokakat érdekelt ez a tény, hiszen a szolgáltatóipar már akkor is jelentős részét adta az amerikai gazdaságnak, szemben az iparral. Ez volt a tőkepiaci történelemnek az az időszaka, amikor, ha valaki gyárat, feldolgozóüzemet épített, akkor „boomer” volt, az „old economy” tagja. Róluk a befektetők úgy gondolkodtak, hogy a digitális világban idejétmúltak, és senki sem lehet a „new economy” tagja, hacsak nem égeti tonnaszámra a pénzt, meg nem térülő internetes projektekben.
Mivel a feldolgozóipar akkor a gazdaságnak mindösszesen az ötödét tette ki, az index alakulása elkerülte a figyelmet. Pedig 1994 után az IT eszközöket és telekommunikációt érintő beruházások 15-20 százalékkal emelkedtek éves szinten, a technológiai szektor pedig a gazdasági növekedés kb. 30 százalékát adta. 2000 szeptemberében érkezett az első figyelmeztető jel, az első „profit warning” az Inteltől, majd a GDP friss adatainak publikálásakor kiderült, a technológiai eszközök beszerzése az év második negyedévében meredeken, 34 százalékkal emelkedett, de a harmadikban már csak 1,2 százalékkal. Októbertől pedig minden technológiai cég megtapasztalta azt, amit az Intel.
MI cégekhez köthető az emelkedés
Jó hír, hogy ma (még) nem itt tartunk. A feldolgozóipari PMI index néhány év stagnálás után 2025 év végén indult emelkedésnek, és ennek nagy része a mesterséges intelligenciához köthető (egy része pedig természetesen olyan dolgokhoz, mint néhány termék gyártásának a hazatelepítése, azaz az onshoreinghoz, és az általánosan jól prosperáló gazdaságnak, még akkor is, ha ma sokan előszeretettel hivatkoznak a rossz gazdasági helyzetre). Távolról úgy tűnik, hogy az amerikai cégeket a precizitás mérnökei kovácsolták angyalkönnyekből, hiszen a legutóbbi gyorsjelentési szezonban éves alapon majdnem 50 százalékkal tudott növekedni az S&P500 aggregált nettó profitja. Ha azonban nem csak a felszínt kapargatjuk, akkor kiderül, hogy ennek egy része „excelpénz”, azaz olyan befektetés, amelyet a befektető vállalat, költői túlzással élve, oda értékel, ahová akar. Az Alphabet vagy az Amazon Anthropic befektetése ennek tipikus példája.
Az ilyen tételek kiszűrése után az éves növekedés még mindig elementáris, 30 százalék.
Az S&P 500-ban lévő cégek 2600 milliárd dollárt értek el egy év alatt, amiből 1350 milliárdot a technológiai szektor jegyez, melyből 950 millió dollár a húsz legnagyobb MI céghez köthető. Ezek fényében már elgondolkozik az ember, hogy lehet, hogy az ördög nem is szarvval a fején érkezik, hanem kedvesen, és azt mondja foglalj helyet, főzök neked egy kávét, amíg elintézem itt a dolgom.
Ugyanis, ha a maradék, nem MI hardware/adatcenter/felhőszolgáltató kapcsolt cégek részvényein valaki végigfut, akkor hátborzongató az, amivel szembesül. Az S&P 500 tagjainak 60 százaléka minimum 20 százalékkal az egy éves csúcsa alatt kereskedik. Úgy tűnik, hogy szárnyalunk a csillagok felé, de a földön bukdácsolunk. Jó hír azonban, hogy láttunk már ilyet: 2026 tavasza (Irán megtámadása), 2025 tavasza (vámháború), 2023 ősze (a magasabb hozamszint miatti aggodalom), 2022 (a profit nélküli cégek, amúgy teljesen jogos lekaszabolása).
De térjünk vissza az eredményekre!
A 30 százalékos fundamentális növekedés ilyen méretű vállalatok esetében nyilvánvalóan fenntarthatatlan, így az elemzők 2027-re és az azt követő évekre az USA-ban 10-15 százalékos eredménybővülést, Európában pedig kb. 6-9 százalékot várnak.
Ez sem kevés, pont elég lenne egy éves átlagos 10 százalékos részvénypiaci árfolyamnövekedéshez. Persze a piacon minden relatív, 15 százalék a 30 százaléknak mégiscsak a fele! De míg a befektetők ma úgy finanszírozzák az MI-iparág kiépülését, hogy nem tudják, mekkora lesz majd a tényleges piac (vannak erre előrejelzések, de ezek inkább csak felszínes racionalizálások, mintsem megbízható adatok), addig egy-két év múlva talán már tisztábban látunk.
Oké, akkor végül is hány éves a kapitány? Mi történik most, amikor a valóságot megpróbálja túlharsogni a zsenialitást utánzó szabadon csapongó gondolkodás divatos lármája. Mit lehet ebben a helyzetben várni és tenni?
Ma már a cégek nagy részének van MI stratégiája. Annyira van nekik, hogy számos iparágban jelentős prémium épült ki csak azért, mert esetleg arról nyilatkozott a vállalat, hogy használnak, vagy használni fognak MI-t.
Elemzésünk szerint ez a prémium az olyan európai cégek esetében, amelyek nem közvetlenül az MI cégei kb. 12 százalék, az USA-ban azonban még több is lehet. Az MI piaci kockázattá vált, mindenhol ott van. A diverzifikációnak ebben az esetben pedig arról kellene szólnia, hogy olyan iparágat, egyedi papírt találjunk, ahol nincs MI. De ilyen alig akad, aki pedig működése folytán tényleg távol van az MI-től, az jelentős esésen van túl. Kérdés, hogy ez a korrekció (?) annak szól, hogy mindenki az MI-re figyel és nem veszi észre az utcán heverő 100 dollárost, az olcsó céget, vagy tényleg baj van a piacon, amit egyébként a makroadatok ma még egyáltalán nem támasztanak alá. Így jöhetnének esetleg képbe a diverzifikációt segítő egészségügyi szolgáltatók, a gépgyártók, a napi fogyasztási cikkek, a háztartási cikkek gyártói, de hát ezek ”boomer” iparágak, nem igaz?