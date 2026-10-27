Meghátrált az állam, megszüntet egy adót: ez nagyon jó hír a Molnak – százmilliárd forint érkezik még idén az olajcég kasszájába

Visszaigényli az elmúlt években a magyar költségvetésbe befizetett szén-dioxid-kvótaadót a Mol. A magyar olajtársaság több mint 100 milliárd forintot kaphat vissza a magyar államtól.

Pénz áll a házhoz a Molnál / Fotó: AFP

A vállalat hétfő késő este kiadott közleményében arról tájékoztatot, hogy a Mol és az érintett, szén-dioxid-kvótaadó alanyának minősülő leányvállalatai éltek a jogszabály által biztosított lehetőséggel, és kérelmet nyújtottak be az illetékes adóhatósághoz a korábban megfizetett szén-dioxid-kvótaadó visszatérítésére vonatkozóan a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2026. évi XXXV. törvény 23. §-ának rendelkezései alapján.

Az új, Tisza Párti többségű parlament által elfogadott jogszabály vonatkozó paragrafusa ugyanis visszamenőleg, 2023. október 7-től megszünteti még az Orbán-komány idején bevezetett szén-dioxid-kvóta adót.

Az új politikai vezetés azért döntött a közteher megszüntetésérő, mert az az Európai Unió Bíróság C-519/24. számú ügyben 2026. április 16-án hozott ítélete szerint ellentmond európai uniós irányelveknek.

A Mol még áprilisban kérelmet nyújtottak be a Nemzeti Adó- és Vámihivatal (NAV) részére a Magyarországon 2023 óta hatályos széndioxid-kibocsátás után kivetett adó befizetéseinek visszaigénylésével kapcsolatosan, amelyet az adóhatóság elutasított. A társaság ezért júliusban pert indított.

A most benyújtott kérelmekre tekintettel a Mol és az érintett leányvállalatai elálltak a 2026. július 24-i befektetői közlemény szerint megindított bírósági eljárásokban előterjesztett kereseteiktől, és a visszatérítési igényüket az új jogszabályi keretek között érvényesítik.

A visszaigénylés várható összege összesen megközelítőleg 133 milliárd forint (405 millió dollár), amely tartalmazza a visszaigényelt adó összegét és a kapcsolódó kamatokat is.

A visszatérítés kifizetésére az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedését követően kerülhet sor, a jelenlegi várakozások szerint még 2026-ban.

A társaság részvényei 68 százalékkal drágultak az év eeje óta a pesti tőzsdén.