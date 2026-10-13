Beszakadt a Mol, elhappolják előle a szerb olajcéget?

A fejlett piacokon kedden is nyomás alatt maradhat a technológiai szektor, míg a BÉT-en iránykereséssel indulhat a kereskedés a közelmúltbeli komolyabb korrekciók után. A globális hangulatot továbbra is a feszült geopolitikai helyzet (közel-keleti konfliktusok miatti olajár-nyomás), a magasan ragadt kötvényhozamok, valamint a mesterséges intelligencia (AI) szektor értékeltségével kapcsolatos óvatosság alakítják.

Beszakadt a Mol, elhappolják tőle a szerb olajcéget? / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai Micron Technologies hétfőn, kedden hajnalban pedig a dél-koreai SK Hynix és Samsung részvényei is szabadesésbe váltották arra a hírre, hogy a kínai CXMT (ChangXin Memory Technologies) nemrégiben áttörést jelentett be a DDR5-ös szervermemóriák terén. A kínai vállalat ugyanis nem egyszerűen lemásolt egy létező technológiát, hanem a világon elsőként hoz forgalomba még idén egy olyan új generációs memóriastruktúrát, amelyen a piacvezetők is évek óta dolgoznak. Az új technológiával ugyanakkora fizikai méret mellett sokkal több adatot képes tárolni a csip.

A befektetők attól tartanak, hogy a CXMT agresszív árazása - korábban egy másik szervermemóriát a világpiaci ár feléért dobott piacra - teljesen tönkreteszi a nyugati gyártók profitmarzsait.

Ez az áttörés a végső bizonyítéka annak, hogy az amerikai szankciók nemhogy megfojtották volna a kínai félvezetőipart, de felgyorsították az önálló kutatás-fejlesztést. Kína mára eljutott oda, hogy az alapvető csiparchitektúrák tervezésében nem kullog a Nyugat mögött, hanem saját szabadalmi portfólióval tör az élre.

Az amerikai indexek ezzel együtt történelmi csúcsaik közelében toporognak. A befektetők ezen a szinten már kifejezetten óvatosak a túlfeszített értékeltségek és a vállalati jelentési szezon kezdete miatt.

Európában eközben a bizonytalanság az úr. A német DAX-index lokális csúcsai alatt, bizonytalan technikai kép mellett kezdi a napot. Az európai exportőröket egyszerre sújtják a megemelkedett finanszírozási költségek (magas kötvényhozamok) és a kínai piac lassulása.

A francia CAC 40 jelenleg enyhe korrekcióval és stabilizációval próbálkozik, hétfőn például 0,38 százalékos emelkedéssel zárt.