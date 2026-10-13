Beszakadt a Mol, elhappolják előle a szerb olajcéget?
A fejlett piacokon kedden is nyomás alatt maradhat a technológiai szektor, míg a BÉT-en iránykereséssel indulhat a kereskedés a közelmúltbeli komolyabb korrekciók után. A globális hangulatot továbbra is a feszült geopolitikai helyzet (közel-keleti konfliktusok miatti olajár-nyomás), a magasan ragadt kötvényhozamok, valamint a mesterséges intelligencia (AI) szektor értékeltségével kapcsolatos óvatosság alakítják.
Az amerikai Micron Technologies hétfőn, kedden hajnalban pedig a dél-koreai SK Hynix és Samsung részvényei is szabadesésbe váltották arra a hírre, hogy a kínai CXMT (ChangXin Memory Technologies) nemrégiben áttörést jelentett be a DDR5-ös szervermemóriák terén. A kínai vállalat ugyanis nem egyszerűen lemásolt egy létező technológiát, hanem a világon elsőként hoz forgalomba még idén egy olyan új generációs memóriastruktúrát, amelyen a piacvezetők is évek óta dolgoznak. Az új technológiával ugyanakkora fizikai méret mellett sokkal több adatot képes tárolni a csip.
A befektetők attól tartanak, hogy a CXMT agresszív árazása - korábban egy másik szervermemóriát a világpiaci ár feléért dobott piacra - teljesen tönkreteszi a nyugati gyártók profitmarzsait.
Ez az áttörés a végső bizonyítéka annak, hogy az amerikai szankciók nemhogy megfojtották volna a kínai félvezetőipart, de felgyorsították az önálló kutatás-fejlesztést. Kína mára eljutott oda, hogy az alapvető csiparchitektúrák tervezésében nem kullog a Nyugat mögött, hanem saját szabadalmi portfólióval tör az élre.
Az amerikai indexek ezzel együtt történelmi csúcsaik közelében toporognak. A befektetők ezen a szinten már kifejezetten óvatosak a túlfeszített értékeltségek és a vállalati jelentési szezon kezdete miatt.
Európában eközben a bizonytalanság az úr. A német DAX-index lokális csúcsai alatt, bizonytalan technikai kép mellett kezdi a napot. Az európai exportőröket egyszerre sújtják a megemelkedett finanszírozási költségek (magas kötvényhozamok) és a kínai piac lassulása.
A francia CAC 40 jelenleg enyhe korrekcióval és stabilizációval próbálkozik, hétfőn például 0,38 százalékos emelkedéssel zárt.
Bár az elmúlt napokban némileg magához tért a párizsi tőzsde, a hosszabb távú trend borús képet mutat: az index az elmúlt egy hónapban mintegy 3,5–5,5 százalékot esett, és az egy évvel ezelőtti szintjéhez képest is mínuszban van. Nem csoda, hiszen az egekbe szöktek a francia kötvényhozamok.
Idehaza továbbra is az OTP-n a világ szeme, hétfőn folytatódott a pozitív korrekció, s több mint 3 százalékkal erősödött a bankrészvény árfolyama.
Kedden amúgy enyhe, 0,2 százalékos emelkedéssel, 41 710 forintnál járt az OTP kurzusa néhány perccel a becsengetés után.
A BUX 142 428 pontos nyitóértéke 0,4 százalékos csökkenést jelent a hétfői záróhoz mérten, amiben a Mol a ludas.
Az olajpapír árfolyama ugyanis szinte azonnal 2,2 százalékos mínuszba, 4866 forintra zuhant, pedig a Brent hordóját még mindig 105 dollár feletti áron mérik.
Váratlan fordulat következett be azonban a szerbiai akvizícióban. A ma reggeli hírek szerint a Mol regionális terjeszkedése szempontjából kulcsfontosságú szerbiai NIS (Naftna Industrija Srbije) olajvállalat megvásárlása bizonytalanná vált, mivel amerikai vevőjelöltek üthetik el a magyar céget a lehetőségtől.
A piac korábban komoly növekedési potenciált látott ebben az ügyletben, így a meghiúsulás veszélye most negatívan hat az árfolyamra.
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