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Beszakadt a Mol, elhappolják előle a szerb olajcéget?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Addig-addig tárgyalt a magyar olajcég az oroszokkal, míg végül az amerikaiaké lehet a NIS. A Mol-részvények zuhanása mínuszba taszította kedden reggel a BUX-ot is.
Murányi Ernő
2026.10.13, 09:28
Frissítve: 2026.10.13, 10:02
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A fejlett piacokon kedden is nyomás alatt maradhat a technológiai szektor, míg a BÉT-en iránykereséssel indulhat a kereskedés a közelmúltbeli komolyabb korrekciók után. A globális hangulatot továbbra is a feszült geopolitikai helyzet (közel-keleti konfliktusok miatti olajár-nyomás), a magasan ragadt kötvényhozamok, valamint a mesterséges intelligencia (AI) szektor értékeltségével kapcsolatos óvatosság alakítják.

Mol
Beszakadt a Mol, elhappolják tőle a szerb olajcéget? / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai Micron Technologies hétfőn, kedden hajnalban pedig a dél-koreai SK Hynix és Samsung részvényei is szabadesésbe váltották arra a hírre, hogy a kínai CXMT (ChangXin Memory Technologies) nemrégiben áttörést jelentett be a DDR5-ös szervermemóriák terén. A kínai vállalat ugyanis nem egyszerűen lemásolt egy létező technológiát, hanem a világon elsőként hoz forgalomba még idén egy olyan új generációs memóriastruktúrát, amelyen a piacvezetők is évek óta dolgoznak. Az új technológiával ugyanakkora fizikai méret mellett sokkal több adatot képes tárolni a csip.

A befektetők attól tartanak, hogy a CXMT agresszív árazása - korábban egy másik szervermemóriát a világpiaci ár feléért dobott piacra - teljesen tönkreteszi a nyugati gyártók profitmarzsait.

Ez az áttörés a végső bizonyítéka annak, hogy az amerikai szankciók nemhogy megfojtották volna a kínai félvezetőipart, de felgyorsították az önálló kutatás-fejlesztést. Kína mára eljutott oda, hogy az alapvető csiparchitektúrák tervezésében nem kullog a Nyugat mögött, hanem saját szabadalmi portfólióval tör az élre.

Az amerikai indexek ezzel együtt történelmi csúcsaik közelében toporognak. A befektetők ezen a szinten már kifejezetten óvatosak a túlfeszített értékeltségek és a vállalati jelentési szezon kezdete miatt.

Európában eközben a bizonytalanság az úr. A német DAX-index lokális csúcsai alatt, bizonytalan technikai kép mellett kezdi a napot. Az európai exportőröket egyszerre sújtják a megemelkedett finanszírozási költségek (magas kötvényhozamok) és a kínai piac lassulása.

A francia CAC 40 jelenleg enyhe korrekcióval és stabilizációval próbálkozik, hétfőn például 0,38 százalékos emelkedéssel zárt.

Bár az elmúlt napokban némileg magához tért a párizsi tőzsde, a hosszabb távú trend borús képet mutat: az index az elmúlt egy hónapban mintegy 3,5–5,5 százalékot esett, és az egy évvel ezelőtti szintjéhez képest is mínuszban van. Nem csoda, hiszen az egekbe szöktek a francia kötvényhozamok.

Idehaza továbbra is az OTP-n a világ szeme, hétfőn folytatódott a pozitív korrekció, s több mint 3 százalékkal erősödött a bankrészvény árfolyama.

Kedden amúgy enyhe, 0,2 százalékos emelkedéssel, 41 710 forintnál járt az OTP kurzusa néhány perccel a becsengetés után.

A BUX 142 428 pontos nyitóértéke 0,4 százalékos csökkenést jelent a hétfői záróhoz mérten, amiben a Mol a ludas.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajpapír árfolyama ugyanis szinte azonnal 2,2 százalékos mínuszba, 4866 forintra zuhant, pedig a Brent hordóját még mindig 105 dollár feletti áron mérik.

Váratlan fordulat következett be azonban a szerbiai akvizícióban. A ma reggeli hírek szerint a Mol regionális terjeszkedése szempontjából kulcsfontosságú szerbiai NIS (Naftna Industrija Srbije) olajvállalat megvásárlása bizonytalanná vált, mivel amerikai vevőjelöltek üthetik el a magyar céget a lehetőségtől. 

A piac korábban komoly növekedési potenciált látott ebben az ügyletben, így a meghiúsulás veszélye most negatívan hat az árfolyamra.

 MOL részvény
MOL részvény11:31:23
Árfolyam: 4 910 HUF -66 / -1,34 %
Forgalom: 1 467 281 010 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter nem mozdult egy tapodtat sem, tartja 12 350 forintos előző napi záróárát.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:28:55
Árfolyam: 12 380 HUF +30 / +0,24 %
Forgalom: 156 340 650 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 0,7 százalékkal, 2548 forintra drágult.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:31:47
Árfolyam: 2 590 HUF +60 / +2,32 %
Forgalom: 143 715 828 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A hazai fizetőeszköz kiváló formában kezdte a napot. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,35 forintra süllyedt.

 

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