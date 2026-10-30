Egekben az olaj ára, megint a Mol lehet a nyerő, kettévágta a tech piac a gordiuszi csomót

A nemzetközi és a hazai tőkepiacokon vegyes, de alapvetően óvatos és a technológiai szektor felől nyomás alá kerülő kereskedésre lehet számítani pénteken.

Egekben az olaj ára, megint a Mol lehet a nyerő / Fotó: Pazargic Liviu / Shutterstock

Kettévágta a tech piac a gordiuszi csomót

Miközben az európai piacok igyekeznek tartani a frontot, a Wall Streetről érkező negyedéves vállalati jelentések várhatóan komoly turbulenciát okoznak.

A csütörtöki piaczárás után közzétett gyorsjelentések ugyanis felerősítették az aggodalmakat. Az Amazon részvényei 7,3 százalékkal estek, az Intel pedig hatalmasat, 23 százalékot zuhant a tőzsdén kívüli kereskedésben a vártnál gyengébb eredményszámok és a jövőbeli, vártnál szerényebb kilátások miatt. Ez a Nasdaq 100 határidős indexét azonnal 1,9 százalékos mínuszba lökte.

Rájár a rúd tehát a Magnificent 7 részvényeire, a csütörtöki tőzsdezárás előtt ugyanis a Google anyavállalatának gyorsjelentése rántotta le a Nasdaq Composite (-1,38 százalék), az S&P 500 (-0,30 százalék) és a Dow Jones (-0,25 százalék) indexeket. Maga az Alphabet 12,3 százalékkal zuhant.

A tech piac ugyanakkor kettévágta azt a gordiuszi csomót, amivel Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter mindhiába küszködött. A kiábrándult befektetők ugyanis a részvénypiaci rotáció mellett - mely során a növekedési papírokból a defenzívebb szektorok (egészségügy, alapvető fogyasztási cikkek) felé vették az irányt - az amerikai államkötvényeket is megtalálták, a 10 éves papírok hozamát 5 százalék alá szorítva (4,989 százalék).

A gyengébb gyorsjelentések az ázsiai piacokat is magukkal rántották, a Nikkei (-2,12 százalék), a KOSPI (-3,48 százalék) és a Shanghai Composite (-1,36 százalék) is csökken, de a Hang Seng (+1,51 százalék) emelkedőben van. A negatív befektetői hangulat miatt Európában is 0,2-0,5 százalékos csökkenéssel kezdődhet meg a kereskedés

- írja az Equilor Befektetési Zrt.

A Dow Jones EMEA jelentése szerint vegyes képet mutattak az európai határidős indexek a becsengetések előtt.

A csütörtöki kereskedést az Euro Stoxx 50 index még 0,64 százalékos pluszban, 6207 ponton zárta - ezzel négy napos nyerő szériát produkálva -, de az amerikai tech-eladások ma az európai piacokra is rányomhatják a bélyegüket

- teszik hozzá.