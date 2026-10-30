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Egekben az olaj ára, megint a Mol lehet a nyerő, kettévágta a tech piac a gordiuszi csomót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Stagnálással indult a kereskedés a BÉT-en. Egyedül a Richter kezdett a pozitív tartományban, a Mol stagnál, az OTP és a Telekom gyengül.
Murányi Ernő
2026.10.30, 09:19
Frissítve: 2026.10.30, 09:44
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A nemzetközi és a hazai tőkepiacokon  vegyes, de alapvetően óvatos és a technológiai szektor felől nyomás alá kerülő kereskedésre lehet számítani pénteken. 

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Egekben az olaj ára, megint a Mol lehet a nyerő / Fotó: Pazargic Liviu / Shutterstock

Kettévágta a tech piac a gordiuszi csomót

Miközben az európai piacok igyekeznek tartani a frontot, a Wall Streetről érkező negyedéves vállalati jelentések várhatóan komoly turbulenciát okoznak.

A csütörtöki piaczárás után közzétett gyorsjelentések ugyanis felerősítették az aggodalmakat. Az Amazon részvényei 7,3 százalékkal estek, az Intel pedig hatalmasat, 23 százalékot zuhant a tőzsdén kívüli kereskedésben a vártnál gyengébb eredményszámok és a jövőbeli, vártnál szerényebb kilátások miatt. Ez a Nasdaq 100 határidős indexét azonnal 1,9 százalékos mínuszba lökte.

Rájár a rúd tehát a Magnificent 7 részvényeire, a csütörtöki tőzsdezárás előtt ugyanis a Google anyavállalatának gyorsjelentése rántotta le a Nasdaq Composite (-1,38 százalék), az S&P 500 (-0,30 százalék) és a Dow Jones (-0,25 százalék) indexeket. Maga az Alphabet 12,3 százalékkal zuhant. 

A tech piac ugyanakkor kettévágta azt a gordiuszi csomót, amivel Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter mindhiába küszködött. A kiábrándult befektetők ugyanis a részvénypiaci rotáció mellett - mely során a növekedési papírokból a defenzívebb szektorok (egészségügy, alapvető fogyasztási cikkek) felé vették az irányt - az amerikai államkötvényeket is megtalálták, a 10 éves papírok hozamát 5 százalék alá szorítva (4,989 százalék).

A gyengébb gyorsjelentések az ázsiai piacokat is magukkal rántották, a Nikkei (-2,12 százalék), a KOSPI (-3,48 százalék) és a Shanghai Composite (-1,36 százalék) is csökken, de a Hang Seng (+1,51 százalék) emelkedőben van. A negatív befektetői hangulat miatt Európában is 0,2-0,5 százalékos csökkenéssel kezdődhet meg a kereskedés

 - írja az Equilor Befektetési Zrt.

A Dow Jones EMEA jelentése szerint vegyes képet mutattak az európai határidős indexek a becsengetések előtt. 

A csütörtöki kereskedést az Euro Stoxx 50 index még 0,64 százalékos pluszban, 6207 ponton zárta - ezzel négy napos nyerő szériát produkálva -, de az amerikai tech-eladások ma az európai piacokra is rányomhatják a bélyegüket

 - teszik hozzá.

Pénteken amúgy özönlenek a makrogazdasági adatok az öreg földrészen, amelyek alapvetően meghatározzák az Európai Központi Bank következő lépéseit. Érkeznek az eurózóna GDP- és munkanélküliségi adatai, valamint francia és német inflációs statisztikák is.

Brutális olajár segítheti a Molt

A hazai elemzőbrókercégek kiemelten figyelik az OTP-t, amely tegnap 42 750 forinton zárt. Technikailag a részvény rendkívül erős, de a nemzetközi profitrealizálás elérheti a bankpapírt is. Ha a nemzetközi eladói nyomás felerősödik, az OTP-nél is jöhet egy kis korrekció a korábbi napok hatalmas ralija után.

A Mol esetében az 5050 forintos szint feletti stabilizációt figyelik. A geopolitikai feszültségek miatt magasan ragadó olajár támaszt ad a részvénynek, így a brókerek szerint az energiaszektor ma is védelmet nyújthat a BUX indexnek.

A Richter esetében a gyógyszergyártó szektor defenzív (válságállóbb) jellege miatt mérsékeltebb visszaesést, míg a Magyar Telekomnál a stabil osztalékalapú megközelítés miatt oldalazást várnak a mai, bizonytalanabb nemzetközi környezetben.

A részvény stratégák szerint a mai nap kulcskérdése az, hogy a BÉT-nek sikerül-e teljesen függetlenítenie magát a globális technológiai szektor korrekciójától, vagy a nemzetközi pesszimizmus átragad a hazai blue chipekre is, 

amelyeket visszahúzhat a várttól elmaradó harmadik negyedéves GDP-adat is.

Ilyen előjelek után a BUX 145 098 ponton nyitott, ami gyakorlatilag megegyezik a csütörtöki záróval.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP papírjai nagyjából 0,2 százalékkal, 42 670 forintra gyengültek a becsengetést követően.

 OTP részvény
OTP részvény09:51:30
Árfolyam: 42 170 HUF -580 / -1,38 %
Forgalom: 1 571 774 420 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa egy tapodtat sem mozdult egyelőre, 5050 forinton startolt el az olajpapír, holott a Brent jegyzése újabb 2,3 százalékkal, hordónként 117,5 dollárra lőtt ki.

 MOL részvény
MOL részvény09:47:35
Árfolyam: 5 005 HUF -45 / -0,9 %
Forgalom: 125 299 192 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kis plusszal lépett ma a parkettre, nyitóárfolyam 0,3 százalékkal, 13 140 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:46:01
Árfolyam: 13 090 HUF -10 / -0,08 %
Forgalom: 72 183 300 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2760 forinton nyitott, 0,3 százalékot veszítve csütörtöki záróárából.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:43:07
Árfolyam: 2 768 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 56 058 952 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A hazai fizetőeszköz is nagyjából egy helyben topog. Az euró jegyzése továbbra is 365,8 körül ingadozik. 

 

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