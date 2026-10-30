Egekben az olaj ára, megint a Mol lehet a nyerő, kettévágta a tech piac a gordiuszi csomót
A nemzetközi és a hazai tőkepiacokon vegyes, de alapvetően óvatos és a technológiai szektor felől nyomás alá kerülő kereskedésre lehet számítani pénteken.
Kettévágta a tech piac a gordiuszi csomót
Miközben az európai piacok igyekeznek tartani a frontot, a Wall Streetről érkező negyedéves vállalati jelentések várhatóan komoly turbulenciát okoznak.
A csütörtöki piaczárás után közzétett gyorsjelentések ugyanis felerősítették az aggodalmakat. Az Amazon részvényei 7,3 százalékkal estek, az Intel pedig hatalmasat, 23 százalékot zuhant a tőzsdén kívüli kereskedésben a vártnál gyengébb eredményszámok és a jövőbeli, vártnál szerényebb kilátások miatt. Ez a Nasdaq 100 határidős indexét azonnal 1,9 százalékos mínuszba lökte.
Rájár a rúd tehát a Magnificent 7 részvényeire, a csütörtöki tőzsdezárás előtt ugyanis a Google anyavállalatának gyorsjelentése rántotta le a Nasdaq Composite (-1,38 százalék), az S&P 500 (-0,30 százalék) és a Dow Jones (-0,25 százalék) indexeket. Maga az Alphabet 12,3 százalékkal zuhant.
A tech piac ugyanakkor kettévágta azt a gordiuszi csomót, amivel Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter mindhiába küszködött. A kiábrándult befektetők ugyanis a részvénypiaci rotáció mellett - mely során a növekedési papírokból a defenzívebb szektorok (egészségügy, alapvető fogyasztási cikkek) felé vették az irányt - az amerikai államkötvényeket is megtalálták, a 10 éves papírok hozamát 5 százalék alá szorítva (4,989 százalék).
A gyengébb gyorsjelentések az ázsiai piacokat is magukkal rántották, a Nikkei (-2,12 százalék), a KOSPI (-3,48 százalék) és a Shanghai Composite (-1,36 százalék) is csökken, de a Hang Seng (+1,51 százalék) emelkedőben van. A negatív befektetői hangulat miatt Európában is 0,2-0,5 százalékos csökkenéssel kezdődhet meg a kereskedés
- írja az Equilor Befektetési Zrt.
A Dow Jones EMEA jelentése szerint vegyes képet mutattak az európai határidős indexek a becsengetések előtt.
A csütörtöki kereskedést az Euro Stoxx 50 index még 0,64 százalékos pluszban, 6207 ponton zárta - ezzel négy napos nyerő szériát produkálva -, de az amerikai tech-eladások ma az európai piacokra is rányomhatják a bélyegüket
- teszik hozzá.
Pénteken amúgy özönlenek a makrogazdasági adatok az öreg földrészen, amelyek alapvetően meghatározzák az Európai Központi Bank következő lépéseit. Érkeznek az eurózóna GDP- és munkanélküliségi adatai, valamint francia és német inflációs statisztikák is.
Brutális olajár segítheti a Molt
A hazai elemzőbrókercégek kiemelten figyelik az OTP-t, amely tegnap 42 750 forinton zárt. Technikailag a részvény rendkívül erős, de a nemzetközi profitrealizálás elérheti a bankpapírt is. Ha a nemzetközi eladói nyomás felerősödik, az OTP-nél is jöhet egy kis korrekció a korábbi napok hatalmas ralija után.
A Mol esetében az 5050 forintos szint feletti stabilizációt figyelik. A geopolitikai feszültségek miatt magasan ragadó olajár támaszt ad a részvénynek, így a brókerek szerint az energiaszektor ma is védelmet nyújthat a BUX indexnek.
A Richter esetében a gyógyszergyártó szektor defenzív (válságállóbb) jellege miatt mérsékeltebb visszaesést, míg a Magyar Telekomnál a stabil osztalékalapú megközelítés miatt oldalazást várnak a mai, bizonytalanabb nemzetközi környezetben.
A részvény stratégák szerint a mai nap kulcskérdése az, hogy a BÉT-nek sikerül-e teljesen függetlenítenie magát a globális technológiai szektor korrekciójától, vagy a nemzetközi pesszimizmus átragad a hazai blue chipekre is,
Ilyen előjelek után a BUX 145 098 ponton nyitott, ami gyakorlatilag megegyezik a csütörtöki záróval.
Az OTP papírjai nagyjából 0,2 százalékkal, 42 670 forintra gyengültek a becsengetést követően.
A Mol kurzusa egy tapodtat sem mozdult egyelőre, 5050 forinton startolt el az olajpapír, holott a Brent jegyzése újabb 2,3 százalékkal, hordónként 117,5 dollárra lőtt ki.
A Richter kis plusszal lépett ma a parkettre, nyitóárfolyam 0,3 százalékkal, 13 140 forintra nőtt.
A Magyar Telekom 2760 forinton nyitott, 0,3 százalékot veszítve csütörtöki záróárából.
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A hazai fizetőeszköz is nagyjából egy helyben topog. Az euró jegyzése továbbra is 365,8 körül ingadozik.