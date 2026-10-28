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A svájci hegyek között már a csúcson látják a Molt: bemondta a nagybank, mennyit ér a részvény – van még bőven tér az olajcég ralija előtt

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Megemelte a magyar olajtársaság részvényeinek célárát az UBS, amiket továbbra is vételre javasol. A svájci nagybank szerint 15 százalékkal érhet többet a Mol-papír, új rekordszintre ralizhat a kurzus.
K. T.
2026.10.28, 11:29
Frissítve: 2026.10.28, 11:34
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Az amerikai jegybank szerda esti kamatdöntése előtt óvatos piaci környezetben kaptak biztató jelzést a Mol részvényesei, egy friss nagybanki elemzés alapján ugyanis bőven maradhatott még hozamlehetőség az olajpapírban az idei 70 százalékos ralit követően is.

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Az UBS 15 százalékos hozamot lát a Mol részvényeiben / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az UBS friss elemzésében 5700 forintra emelte a magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó célárat, ami 15 százalékos felértékelődéssel kecsegtet egyéves távlaton. A svájci nagybank egyúttal megerősítette a vételi ajánlását is. Mindez azt is jelenti, hogy a pénzintézet szerint rövid időn belül megdőlhet az eddigi, 5460 forintos történelmi árfolymcsúcs is.

Bíznak az elemzők a Molban

A Mol részvényeit követő elemzők által érvényben tartott célárak átlaga ezzel 5140 forintra emelkedett a Bloomberg konszenzusa alapján. Ez 3,5 százalékkal magasabb a keddi záróárnál.

A hazai blue chip papírt 14 befektetési szolgáltató közül 

  • kilenc vételre, 
  • négy tartásra ajánlja, 
  • és csupán egy bróker szerint indokolt az eladása a jelenlegi árfolyamszinten.

A legoptimistább HSBC 5800 forintra várja a kurzust, és nem sokkal marad el ettől a lengyel BM Pekao 5788 forintos célára sem. Az UBS frissített prognózisa a harmadik legmagasabb árfolyamcél az elemzői közösségen belül.

A leginkább borúlátó bróker a Wood & Company, amely mindössze 3730 forintra taksálja a Mol részvényeit.

Hamrosan feltárja könyveit az olajtársasg, hatalmas összeg ékezik még az idén

A magyar olajtársaság jövő péntek hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, horvát leányvállalata, az INA időközi beszámolója pedig most pénteken érkezik.

A magyar társaság számára a közel-keleti konfliktus nyomában tartósan 100 dollár felett stabilizálódó olajárak, valamint a hatalmasra nyíló finomítói árrések is kedvezhettek, miközben a tavalyi balesetben megsérült Dunai Finomítóban is ismét felpörgött a termelés. Mindezek mellett a fogyasztói szolgáltatások szegmens eredményét is növelhette, hogy Magyarországon júniusban kivezették a hatóságilag szabályozott védett árakat az üzemanyagokra vonatkozóan.

A Mol a hét elején jelentette be, visszaigényli az Európai Unió által kifogásolt, majd ezért az új kormány által visszamenőlegesen eltörölt szén-dioxid-kvóta adót, amit az elmúlt három évben a hazai költségvetésbe befizetett. Az olajtársaság a kamatokkal együtt 133 milliárd forintot kaphat vissza még az év vége előtt.

 MOL részvény
MOL részvény12:15:00
Árfolyam: 4 978 HUF -2 / -0,04 %
Forgalom: 1 305 597 478 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legújabb piaci pletykák alapján a társaság is pályázhat a Saudi Aramco lengyelországi érdekeltségeinek megszerzésére, melyek között szerepel a gdanski finomító üzletrésze is, ami különösen vonzó lehet a Mol számára.

Az olajrészvény a keddi záróára környékén oldalazott szerda 11 órakor, cikkünk írásakor. Idén 69 százalékot ralizott a kurzus, amivel több mint kétszeresen felülteljesíti a hazai tőzsde teljesítményét mérő BUX index 31 százalékos erősödését.

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