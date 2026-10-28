A svájci hegyek között már a csúcson látják a Molt: bemondta a nagybank, mennyit ér a részvény – van még bőven tér az olajcég ralija előtt
Az amerikai jegybank szerda esti kamatdöntése előtt óvatos piaci környezetben kaptak biztató jelzést a Mol részvényesei, egy friss nagybanki elemzés alapján ugyanis bőven maradhatott még hozamlehetőség az olajpapírban az idei 70 százalékos ralit követően is.
Az UBS friss elemzésében 5700 forintra emelte a magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó célárat, ami 15 százalékos felértékelődéssel kecsegtet egyéves távlaton. A svájci nagybank egyúttal megerősítette a vételi ajánlását is. Mindez azt is jelenti, hogy a pénzintézet szerint rövid időn belül megdőlhet az eddigi, 5460 forintos történelmi árfolymcsúcs is.
Bíznak az elemzők a Molban
A Mol részvényeit követő elemzők által érvényben tartott célárak átlaga ezzel 5140 forintra emelkedett a Bloomberg konszenzusa alapján. Ez 3,5 százalékkal magasabb a keddi záróárnál.
A hazai blue chip papírt 14 befektetési szolgáltató közül
- kilenc vételre,
- négy tartásra ajánlja,
- és csupán egy bróker szerint indokolt az eladása a jelenlegi árfolyamszinten.
A legoptimistább HSBC 5800 forintra várja a kurzust, és nem sokkal marad el ettől a lengyel BM Pekao 5788 forintos célára sem. Az UBS frissített prognózisa a harmadik legmagasabb árfolyamcél az elemzői közösségen belül.
A leginkább borúlátó bróker a Wood & Company, amely mindössze 3730 forintra taksálja a Mol részvényeit.
Hamrosan feltárja könyveit az olajtársasg, hatalmas összeg ékezik még az idén
A magyar olajtársaság jövő péntek hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, horvát leányvállalata, az INA időközi beszámolója pedig most pénteken érkezik.
A magyar társaság számára a közel-keleti konfliktus nyomában tartósan 100 dollár felett stabilizálódó olajárak, valamint a hatalmasra nyíló finomítói árrések is kedvezhettek, miközben a tavalyi balesetben megsérült Dunai Finomítóban is ismét felpörgött a termelés. Mindezek mellett a fogyasztói szolgáltatások szegmens eredményét is növelhette, hogy Magyarországon júniusban kivezették a hatóságilag szabályozott védett árakat az üzemanyagokra vonatkozóan.
A Mol a hét elején jelentette be, visszaigényli az Európai Unió által kifogásolt, majd ezért az új kormány által visszamenőlegesen eltörölt szén-dioxid-kvóta adót, amit az elmúlt három évben a hazai költségvetésbe befizetett. Az olajtársaság a kamatokkal együtt 133 milliárd forintot kaphat vissza még az év vége előtt.
A legújabb piaci pletykák alapján a társaság is pályázhat a Saudi Aramco lengyelországi érdekeltségeinek megszerzésére, melyek között szerepel a gdanski finomító üzletrésze is, ami különösen vonzó lehet a Mol számára.
Az olajrészvény a keddi záróára környékén oldalazott szerda 11 órakor, cikkünk írásakor. Idén 69 százalékot ralizott a kurzus, amivel több mint kétszeresen felülteljesíti a hazai tőzsde teljesítményét mérő BUX index 31 százalékos erősödését.