A svájci hegyek között már a csúcson látják a Molt: bemondta a nagybank, mennyit ér a részvény – van még bőven tér az olajcég ralija előtt

Az amerikai jegybank szerda esti kamatdöntése előtt óvatos piaci környezetben kaptak biztató jelzést a Mol részvényesei, egy friss nagybanki elemzés alapján ugyanis bőven maradhatott még hozamlehetőség az olajpapírban az idei 70 százalékos ralit követően is.

Az UBS 15 százalékos hozamot lát a Mol részvényeiben / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az UBS friss elemzésében 5700 forintra emelte a magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó célárat, ami 15 százalékos felértékelődéssel kecsegtet egyéves távlaton. A svájci nagybank egyúttal megerősítette a vételi ajánlását is. Mindez azt is jelenti, hogy a pénzintézet szerint rövid időn belül megdőlhet az eddigi, 5460 forintos történelmi árfolymcsúcs is.

Bíznak az elemzők a Molban

A Mol részvényeit követő elemzők által érvényben tartott célárak átlaga ezzel 5140 forintra emelkedett a Bloomberg konszenzusa alapján. Ez 3,5 százalékkal magasabb a keddi záróárnál.

A hazai blue chip papírt 14 befektetési szolgáltató közül

kilenc vételre,

négy tartásra ajánlja,

és csupán egy bróker szerint indokolt az eladása a jelenlegi árfolyamszinten.

A legoptimistább HSBC 5800 forintra várja a kurzust, és nem sokkal marad el ettől a lengyel BM Pekao 5788 forintos célára sem. Az UBS frissített prognózisa a harmadik legmagasabb árfolyamcél az elemzői közösségen belül.

A leginkább borúlátó bróker a Wood & Company, amely mindössze 3730 forintra taksálja a Mol részvényeit.

Hamrosan feltárja könyveit az olajtársasg, hatalmas összeg ékezik még az idén

A magyar olajtársaság jövő péntek hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, horvát leányvállalata, az INA időközi beszámolója pedig most pénteken érkezik.

A magyar társaság számára a közel-keleti konfliktus nyomában tartósan 100 dollár felett stabilizálódó olajárak, valamint a hatalmasra nyíló finomítói árrések is kedvezhettek, miközben a tavalyi balesetben megsérült Dunai Finomítóban is ismét felpörgött a termelés. Mindezek mellett a fogyasztói szolgáltatások szegmens eredményét is növelhette, hogy Magyarországon júniusban kivezették a hatóságilag szabályozott védett árakat az üzemanyagokra vonatkozóan.