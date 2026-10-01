Mindent vissza, a Mol felmondta a Tiborcz István cégével kötött megállapodást az Alteo-Waberer's részvénycseréről

A Mol a 2026. április 1-jén közzétett, „a Mol közel 40 százalékra növeli az Alteóban fennálló részesedését és megválik a Waberer's International-ben fennálló 15 százalékos részvénycsomagjától” című közleményében hivatkozott tranzakció kapcsán az alábbi tájékoztatást teszi: mivel az adásvételi szerződésekben meghatározott határidőig nem sikerült beszerezni minden szükséges hatósági jóváhagyást, a Mol jogosulttá vált az adásvételi szerződések felmondására, és ezáltal arra, hogy ne hajtsa végre a tranzakciót. A Mol élt ezzel a jogával, és erről tájékoztatta a szerződő feleket.

Mol: felmondta a Tiborcz István cégével kötött megállapodást az Alteo-Waberer's részvénycseréről / Fotó: csikiphoto / Shutterstock