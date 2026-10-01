Rendkívüli

Mindent vissza, a Mol felmondta a Tiborcz István cégével kötött megállapodást az Alteo-Waberer's részvénycseréről

Deviza
EUR/HUF367,38 +0,18% USD/HUF325,2 +0,46% GBP/HUF430,29 +0,22% CHF/HUF389,26 +0,47% PLN/HUF83,97 -0,09% RON/HUF69,46 -0,1% CZK/HUF15,02 0% EUR/HUF367,38 +0,18% USD/HUF325,2 +0,46% GBP/HUF430,29 +0,22% CHF/HUF389,26 +0,47% PLN/HUF83,97 -0,09% RON/HUF69,46 -0,1% CZK/HUF15,02 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 869,03 -0,9% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL4 948 -0,53% OTP42 060 -1,52% RICHTER12 410 +0,32% OPUS251,5 +7,75% ANY6 280 -1,11% AUTOWALLIS124 -2,42% WABERERS4 220 -3,79% BUMIX9 160,26 -0,18% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 137,38 -1,08% BUX143 869,03 -0,9% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL4 948 -0,53% OTP42 060 -1,52% RICHTER12 410 +0,32% OPUS251,5 +7,75% ANY6 280 -1,11% AUTOWALLIS124 -2,42% WABERERS4 220 -3,79% BUMIX9 160,26 -0,18% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 137,38 -1,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kirúgták a falat ma az egyik magyar állampapírért, euró címkét akasztottak rá – hatalmas fordulat történt

Mindent vissza, a Mol felmondta a Tiborcz István cégével kötött megállapodást az Alteo-Waberer's részvénycseréről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az indoklás szerint nem sikerült határidőre beszerezni minden hatósági jóváhagyást. Ezért a Mol szerint jogszerű a felmondás.
Murányi Ernő
2026.10.01, 14:07
Frissítve: 2026.10.01, 14:13

A Mol a 2026. április 1-jén közzétett, „a Mol közel 40 százalékra növeli az Alteóban fennálló részesedését és megválik a Waberer's International-ben fennálló 15 százalékos részvénycsomagjától” című közleményében hivatkozott tranzakció kapcsán az alábbi tájékoztatást teszi: mivel az adásvételi szerződésekben meghatározott határidőig nem sikerült beszerezni minden szükséges hatósági jóváhagyást, a Mol jogosulttá vált az adásvételi szerződések felmondására, és ezáltal arra, hogy ne hajtsa végre a tranzakciót. A Mol élt ezzel a jogával, és erről tájékoztatta a szerződő feleket. 

Budapest,,Hungary,-,Dec,20,,2023:,Mol,Logo,On,An
Mol: felmondta a Tiborcz István cégével kötött megállapodást az Alteo-Waberer's részvénycseréről / Fotó: csikiphoto / Shutterstock
tőzsde
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt
Waberer's International
Mol
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu