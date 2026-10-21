Kilőtt a Mol a szenzációs hírre, hatalmasat nőhet a magyar olajvállalat
Enyhült a nyomás a globális tőzsdéken szerda reggelre, a piacok igyekeznek magukhoz térni a technológiai szektor korábbi jelentős eladási hulláma, valamint az európai zavargások miatti aggodalmak után. Idehaza a Mol robbantott.
A Wall Streeten kedden vegyesen zártak a főbb részvényindexek, míg ma reggel a határidős mutatók határozottan emelkednek, amit a technológiai szektor zárás utáni erős gyorsjelentései hajtanak.
A SpaceX 161 százalékos bevételnövekedésről számolt be (14,58 milliárd dollárra), ami 8 százalékos ugrást hozott a zárás utáni kereskedésben.
A Super Micro Computer pedig egy rendkívül erős előzetes jelentés után több mint 15 százalékkal száguldott, ami azonnal magával rántotta a teljes mesterségesintelligencia- (AI) és csipszektort (például Dell, HPE).
Ezzel szemben a Netflix nagyjából 5 százalékos mínuszba került, mivel értékesítése lassuló növekedését jelezte előre.
A befektetők figyelme a mai nap folyamán a makrogazdasági adatok mellett a ma esti piaczárás után érkező újabb tech-óriásokra, elsősorban a Meta Platforms és a Tesla negyedéves számaira fókuszál.
Az ázsiai piacokon is határozott erősödés volt látható ma hajnalban, amit szintén a technológiai vállalatok kedvező gyorsjelentései hajtanak. A dél-koreai Kospi például a keddi, közel 4 százalékos zuhanás után ma 3,3 százalékos pluszban zárt, mivel
a tegnap még hatalmasat bukó Elice AI-fejlesztő részvényei elérték a 29,9 százalékos napi emelkedési limitet.
Erősödött a Nikkei is, míg a kínai tőzsdemutatók csökkentek.
Az európai tőzsdei határidős indexek (DAX, Euro Stoxx) 0,4 százalékos emelkedést jeleznek előre a nyitásra. Az Adidas részvényei 3,3 százalékkal erősödtek, miután a német sportruházati óriás megemelte a 2026-os profitvárakozásait a vártnál erősebb harmadik negyedéves eredmények miatt.
A befektetők feszülten várják a friss brit inflációs adatokat is. Ezzel párhuzamosan az eurózóna államkötvénypiacán az emelkedő hitelköltségek miatt újra felerősödtek a strukturális aggodalmak.
Folytatódik a kőolaj drágulása is, a Brent típus hordónkénti ára 1,5 százalékkal, 110,5 dollárra nőtt, míg a holland gáztőzsdén továbbra is 88 EUR/MWh-nál tart a földgázpiac.
Szerb hírre ugrik a Mol árfolyama
A pesti börzén bezzeg lendületesen emelkednek a részvénykurzusok. Az élre a Mol állt egy régóta várt hírre reagálva. A BUX 1,1 százalékkal, 145 025 pontra nőtt.
Az OTP papírjai nagyjából 0,9 százalékkal, 41 890 forintra erősödtek.
A reggeli nyitás sztárja azonban a Mol volt, az olajpapír több mint 3 százalékkal, egészen 5030 forintig vágtázott arra a hírre, hogy a Mol végre nyélbe ütötte a NIS szerb olajvállalat megvásárlását. A szerződést már aláírták, a tranzakció lezárásához azonban még hatósági jóváhagyásokra van szükség – értesült a Tanjug hírportál. Az akvizícióval nagyot nőhet a magyar olajvállalat.
A Richter árfolyama is feljebb került, mégpedig 0,2 százalékkal, 12 740 forintra drágult.
A Magyar Telekom 2714 forinton nyitott, 0,6 százalékkal gyengülve.
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Erőtlen a hazai fizetőeszköz. Az euró jegyzése 0,14 százalékkal, 364,54 forintra emelkedett.