Enyhült a nyomás a globális tőzsdéken szerda reggelre, a piacok igyekeznek magukhoz térni a technológiai szektor korábbi jelentős eladási hulláma, valamint az európai zavargások miatti aggodalmak után. Idehaza a Mol robbantott.

Kilőtt a Mol a szenzációs hírre, hatalmasat nőhet a magyar olajvállalat / Fotó: AFP

A Wall Streeten kedden vegyesen zártak a főbb részvényindexek, míg ma reggel a határidős mutatók határozottan emelkednek, amit a technológiai szektor zárás utáni erős gyorsjelentései hajtanak.

A SpaceX 161 százalékos bevételnövekedésről számolt be (14,58 milliárd dollárra), ami 8 százalékos ugrást hozott a zárás utáni kereskedésben.

A Super Micro Computer pedig egy rendkívül erős előzetes jelentés után több mint 15 százalékkal száguldott, ami azonnal magával rántotta a teljes mesterségesintelligencia- (AI) és csipszektort (például Dell, HPE).

Ezzel szemben a Netflix nagyjából 5 százalékos mínuszba került, mivel értékesítése lassuló növekedését jelezte előre.

A befektetők figyelme a mai nap folyamán a makrogazdasági adatok mellett a ma esti piaczárás után érkező újabb tech-óriásokra, elsősorban a Meta Platforms és a Tesla negyedéves számaira fókuszál.

Az ázsiai piacokon is határozott erősödés volt látható ma hajnalban, amit szintén a technológiai vállalatok kedvező gyorsjelentései hajtanak. A dél-koreai Kospi például a keddi, közel 4 százalékos zuhanás után ma 3,3 százalékos pluszban zárt, mivel

a tegnap még hatalmasat bukó Elice AI-fejlesztő részvényei elérték a 29,9 százalékos napi emelkedési limitet.

Erősödött a Nikkei is, míg a kínai tőzsdemutatók csökkentek.

Az európai tőzsdei határidős indexek (DAX, Euro Stoxx) 0,4 százalékos emelkedést jeleznek előre a nyitásra. Az Adidas részvényei 3,3 százalékkal erősödtek, miután a német sportruházati óriás megemelte a 2026-os profitvárakozásait a vártnál erősebb harmadik negyedéves eredmények miatt.

A befektetők feszülten várják a friss brit inflációs adatokat is. Ezzel párhuzamosan az eurózóna államkötvénypiacán az emelkedő hitelköltségek miatt újra felerősödtek a strukturális aggodalmak.

Folytatódik a kőolaj drágulása is, a Brent típus hordónkénti ára 1,5 százalékkal, 110,5 dollárra nőtt, míg a holland gáztőzsdén továbbra is 88 EUR/MWh-nál tart a földgázpiac.

Szerb hírre ugrik a Mol árfolyama

A pesti börzén bezzeg lendületesen emelkednek a részvénykurzusok. Az élre a Mol állt egy régóta várt hírre reagálva. A BUX 1,1 százalékkal, 145 025 pontra nőtt.