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Kilőtt a Mol a szenzációs hírre, hatalmasat nőhet a magyar olajvállalat

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Markáns emelkedés a pesti tőzsdén. Zsákolják a Molt, de emelkedik az OTP és a Richter árfolyama is.
Murányi Ernő
2026.10.21, 09:16
Frissítve: 2026.10.21, 09:39
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Enyhült a nyomás a globális tőzsdéken szerda reggelre, a piacok igyekeznek magukhoz térni a technológiai szektor korábbi jelentős eladási hulláma, valamint az európai zavargások miatti aggodalmak után. Idehaza a Mol robbantott.

Mol-torony
Kilőtt a Mol a szenzációs hírre, hatalmasat nőhet a magyar olajvállalat / Fotó: AFP

A Wall Streeten kedden vegyesen zártak a főbb részvényindexek, míg ma reggel a határidős mutatók határozottan emelkednek, amit a technológiai szektor  zárás utáni erős gyorsjelentései hajtanak.

A SpaceX 161 százalékos bevételnövekedésről számolt be (14,58 milliárd dollárra), ami 8 százalékos ugrást hozott a zárás utáni kereskedésben.

 A Super Micro Computer pedig egy rendkívül erős előzetes jelentés után több mint 15 százalékkal száguldott, ami azonnal magával rántotta a teljes mesterségesintelligencia- (AI) és csipszektort (például Dell, HPE). 

Ezzel szemben a Netflix nagyjából 5 százalékos mínuszba került, mivel értékesítése lassuló növekedését jelezte előre.

A befektetők figyelme a mai nap folyamán a makrogazdasági adatok mellett a ma esti piaczárás után érkező újabb tech-óriásokra, elsősorban a Meta Platforms és a Tesla negyedéves számaira fókuszál.

Az ázsiai piacokon is határozott erősödés volt látható ma hajnalban, amit szintén a technológiai vállalatok kedvező gyorsjelentései hajtanak. A dél-koreai Kospi például a keddi, közel 4 százalékos zuhanás után ma 3,3 százalékos pluszban zárt, mivel 

a tegnap még hatalmasat bukó Elice AI-fejlesztő részvényei elérték a  29,9 százalékos napi emelkedési limitet.

 Erősödött a Nikkei is, míg a kínai tőzsdemutatók csökkentek.

Az európai tőzsdei határidős indexek (DAX, Euro Stoxx) 0,4 százalékos emelkedést jeleznek előre a nyitásra. Az Adidas részvényei 3,3 százalékkal erősödtek, miután a német sportruházati óriás megemelte a 2026-os profitvárakozásait a vártnál erősebb harmadik negyedéves eredmények miatt.

A befektetők feszülten várják a friss brit inflációs adatokat is. Ezzel párhuzamosan az eurózóna államkötvénypiacán az emelkedő hitelköltségek miatt újra felerősödtek a strukturális aggodalmak.

Folytatódik a kőolaj drágulása is, a Brent típus hordónkénti ára 1,5 százalékkal, 110,5 dollárra nőtt, míg a holland gáztőzsdén továbbra is 88 EUR/MWh-nál tart a földgázpiac.

Szerb hírre ugrik a Mol árfolyama

A pesti börzén bezzeg lendületesen emelkednek a részvénykurzusok. Az élre a Mol állt egy régóta várt hírre reagálva. A BUX 1,1 százalékkal, 145 025 pontra nőtt.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP papírjai nagyjából 0,9 százalékkal, 41 890 forintra erősödtek.

 OTP részvény
OTP részvény10:09:15
Árfolyam: 41 410 HUF -90 / -0,22 %
Forgalom: 1 772 565 500 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A reggeli nyitás sztárja azonban a Mol volt, az olajpapír több mint 3 százalékkal, egészen 5030 forintig vágtázott arra a hírre, hogy a Mol végre nyélbe ütötte a NIS szerb olajvállalat megvásárlását. A szerződést már aláírták, a tranzakció lezárásához azonban még hatósági jóváhagyásokra van szükség – értesült a Tanjug hírportál. Az akvizícióval nagyot nőhet a magyar olajvállalat.

 MOL részvény
MOL részvény10:10:22
Árfolyam: 4 958 HUF +76 / +1,53 %
Forgalom: 2 218 817 006 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter árfolyama is feljebb került, mégpedig 0,2 százalékkal, 12 740 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:09:15
Árfolyam: 12 680 HUF -30 / -0,24 %
Forgalom: 54 198 750 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2714 forinton nyitott, 0,6 százalékkal gyengülve.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:09:15
Árfolyam: 2 686 HUF -44 / -1,64 %
Forgalom: 346 101 944 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Erőtlen a hazai fizetőeszköz. Az euró jegyzése 0,14 százalékkal, 364,54 forintra emelkedett. 

 

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