Félreértés áldozata lett a Mol, a nap végén mégis az olajcég nevethet – a forint az elszálló olajárat nyögi

Emelkedő kötvényhozamok, megugró, majd ereszkedő olajjegyzések és technológiai óriásvállalatok eredménybeszámolói mozgatták a piacokat szerdán. A nyugat-európai börzék meggyőző erősödéssel zárták a napot, a hazai parkett végül pirosba fordult, a nagypapírok közül a Mol húzott a legjobban. A forintot az energiaárak emelkedése aggasztotta.

A NIS-ről érkező ellentmondásos hírek mozgatták a Mol árfolyamát szerdán / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontinens meghatározó részvénypiacait emelkedés jellemezte a hét közepén,

a német DAX index egy százalék feletti,

a francia CAC 40 pedig egy százalék körüli erősödéssel zárt,

Londonban viszont ennél szerényebb pluszban végzett az FTSE 100.

Emelkedéssel indítottak a tengerentúli tőzsdék is, amit a SpaceX brutális bevételnövekedése és nyereségességi fordulata is támogatott.

A pesti tőzsdén hullámzó volt a kereskedés, a reggeli felpattanást követően hamar lefordult a BUX, amely délutánra magára talált, majd a zárás előtt nem sokkal ismét pirosba fordult a mutató. Az első számú hazai részvénykosár 0,1 százalékos csökkenéssel, 143 326 pontra érkezett meg.

A blue chipek közül a Mol mozgatta leginkább az indexet. Az olajtársaság részvényei három százalékos ugrással reagáltak a reggeli szerbiai hírekre, melyek még arról szóltak, hogy a magyar vállalat végre nyélbe üthette a NIS-tranzakciót. A Mol később a Világgazdaság megkeresésére lehűtötte a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy nem történt olyan előrelépés az ügyben, ami tőkepiaci bejelentést tenne szükségessé. Ezt követően az is kiderült, hogy a félreértést egy vezető szerb politikus nyilatkozata okozta.