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Félreértés áldozata lett a Mol, a nap végén mégis az olajcég nevethet – a forint az elszálló olajárat nyögi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Optimista nemzetközi hangulatban volt alulteljesítő a pesti tőzsde. A Mol kurzusát szerbiai hírekre rántották fel a nap elején, ám hamar kiderült, nincs érdemi előrelépés NIS-ügyben. A 110 dollár fölé ralizó olajár így is megtámasztotta a magyar olajcég kurzusát. A forint épp ellenkezőleg nagy vesztese volt az elszálló energiaáraknak.
K. T.
2026.10.21, 17:22
Frissítve: 2026.10.21, 17:26
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Emelkedő kötvényhozamok, megugró, majd ereszkedő olajjegyzések és technológiai óriásvállalatok eredménybeszámolói mozgatták a piacokat szerdán. A nyugat-európai börzék meggyőző erősödéssel zárták a napot, a hazai parkett végül pirosba fordult, a nagypapírok közül a Mol húzott a legjobban. A forintot az energiaárak emelkedése aggasztotta.

Mol, részvény, tőzsde, forint
A NIS-ről érkező ellentmondásos hírek mozgatták a Mol árfolyamát szerdán / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontinens meghatározó részvénypiacait emelkedés jellemezte a hét közepén, 

  • a német DAX index egy százalék feletti, 
  • a francia CAC 40 pedig egy százalék körüli erősödéssel zárt, 
  • Londonban viszont ennél szerényebb pluszban végzett az FTSE 100.

Emelkedéssel indítottak a tengerentúli tőzsdék is, amit a SpaceX brutális bevételnövekedése és nyereségességi fordulata is támogatott.

A pesti tőzsdén hullámzó volt a kereskedés, a reggeli felpattanást követően hamar lefordult a BUX, amely délutánra magára talált, majd a zárás előtt nem sokkal ismét pirosba fordult a mutató. Az első számú hazai részvénykosár 0,1 százalékos csökkenéssel, 143 326 pontra érkezett meg.

A blue chipek közül a Mol mozgatta leginkább az indexet. Az olajtársaság részvényei három százalékos ugrással reagáltak a reggeli szerbiai hírekre, melyek még arról szóltak, hogy a magyar vállalat végre nyélbe üthette a NIS-tranzakciót. A Mol később a Világgazdaság megkeresésére lehűtötte a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy nem történt olyan előrelépés az ügyben, ami tőkepiaci bejelentést tenne szükségessé. Ezt követően az is kiderült, hogy a félreértést egy vezető szerb politikus nyilatkozata okozta.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 906 HUF 0 / +0,49 %
Forgalom: 6 161 529 792 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A fejleményeket követően a Mol árfolyama is alább adott a raliból, a magas olajárkörnyezetben azonban így is a legjobban teljesítő hazai nagypapír volt. Az olajrészvény fél százalékkal 4 906 forintra drágult.

A legnagyobb forgalmú magyar részvény, az OTP is emelkedni tudott, noha lényegesen visszafgottabban, 0,1 százalékkal. A bankpapír 41 550 forintról várhatja a folytatást.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 550 HUF 0 / +0,12 %
Forgalom: 18 818 706 360 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai nem használták ki a magyar valuta gyengülését, és maguk is 0,4 százalékos mínusszal, 12 660 forinton nyugtázták a szerdai napot.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 660 HUF 0 / -0,39 %
Forgalom: 1 781 534 270 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A negyedik blue chip, a Magyar Telekom résvényesei jártak a legrosszabbul, befektetésük 1,7 százalékot veszített értékéből. A távközlési részvény 2684 forintig bukdácsolt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 684 HUF 0 / -1,68 %
Forgalom: 919 836 474 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Budapesti Értéktőzsde részvényeivel összesen 28 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a kereskedők, ami átlag feletti forgalmat jelent.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajárak jelentősen emelkedtek, a Brent hordónkétni jegyzése 110 dollár felett is járt nap közben. A délután második felében némileg enyhült az árnyomás, a forint azonban így is megszenvedte a magas energiapiaci árazást.

A hazai fizetőeszköz fél százaléknál is nagyobb hátrányba került a dollárral és az euróval szemben, a tőzsdezárásra ennél valamivel kisebb gyengüléssel fordult rá a magyar pénz.

Az eurót 0,4 százalékkal drágábban, 365,4 forinton jegyezték 17 órakor.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár ellenében 0,5 százalékkal értékelődött le a hazai valuta, a keresztárfolyam 325,6 forintnál jár cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is lehagyták a forintot: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty közel 0,6 százalékkal kerül többe.

A hét hátralevő részében is az energiaárkörnyezet alakulása lehet a legfontosabb külső árfolyammozgató tényező, emellett a hét elején ismertetett 2027-es költségvetési terv további részletei, valamint az euróbevezetésről érkező esetleges kormányzati megszólalások alakíthatják a kurzust.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1862 cikk

 

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