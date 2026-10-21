Félreértés áldozata lett a Mol, a nap végén mégis az olajcég nevethet – a forint az elszálló olajárat nyögi
Emelkedő kötvényhozamok, megugró, majd ereszkedő olajjegyzések és technológiai óriásvállalatok eredménybeszámolói mozgatták a piacokat szerdán. A nyugat-európai börzék meggyőző erősödéssel zárták a napot, a hazai parkett végül pirosba fordult, a nagypapírok közül a Mol húzott a legjobban. A forintot az energiaárak emelkedése aggasztotta.
A kontinens meghatározó részvénypiacait emelkedés jellemezte a hét közepén,
- a német DAX index egy százalék feletti,
- a francia CAC 40 pedig egy százalék körüli erősödéssel zárt,
- Londonban viszont ennél szerényebb pluszban végzett az FTSE 100.
Emelkedéssel indítottak a tengerentúli tőzsdék is, amit a SpaceX brutális bevételnövekedése és nyereségességi fordulata is támogatott.
A pesti tőzsdén hullámzó volt a kereskedés, a reggeli felpattanást követően hamar lefordult a BUX, amely délutánra magára talált, majd a zárás előtt nem sokkal ismét pirosba fordult a mutató. Az első számú hazai részvénykosár 0,1 százalékos csökkenéssel, 143 326 pontra érkezett meg.
A blue chipek közül a Mol mozgatta leginkább az indexet. Az olajtársaság részvényei három százalékos ugrással reagáltak a reggeli szerbiai hírekre, melyek még arról szóltak, hogy a magyar vállalat végre nyélbe üthette a NIS-tranzakciót. A Mol később a Világgazdaság megkeresésére lehűtötte a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy nem történt olyan előrelépés az ügyben, ami tőkepiaci bejelentést tenne szükségessé. Ezt követően az is kiderült, hogy a félreértést egy vezető szerb politikus nyilatkozata okozta.
A fejleményeket követően a Mol árfolyama is alább adott a raliból, a magas olajárkörnyezetben azonban így is a legjobban teljesítő hazai nagypapír volt. Az olajrészvény fél százalékkal 4 906 forintra drágult.
A legnagyobb forgalmú magyar részvény, az OTP is emelkedni tudott, noha lényegesen visszafgottabban, 0,1 százalékkal. A bankpapír 41 550 forintról várhatja a folytatást.
A Richter papírjai nem használták ki a magyar valuta gyengülését, és maguk is 0,4 százalékos mínusszal, 12 660 forinton nyugtázták a szerdai napot.
A negyedik blue chip, a Magyar Telekom résvényesei jártak a legrosszabbul, befektetésük 1,7 százalékot veszített értékéből. A távközlési részvény 2684 forintig bukdácsolt.
A Budapesti Értéktőzsde részvényeivel összesen 28 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a kereskedők, ami átlag feletti forgalmat jelent.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak jelentősen emelkedtek, a Brent hordónkétni jegyzése 110 dollár felett is járt nap közben. A délután második felében némileg enyhült az árnyomás, a forint azonban így is megszenvedte a magas energiapiaci árazást.
A hazai fizetőeszköz fél százaléknál is nagyobb hátrányba került a dollárral és az euróval szemben, a tőzsdezárásra ennél valamivel kisebb gyengüléssel fordult rá a magyar pénz.
Az eurót 0,4 százalékkal drágábban, 365,4 forinton jegyezték 17 órakor.
A dollár ellenében 0,5 százalékkal értékelődött le a hazai valuta, a keresztárfolyam 325,6 forintnál jár cikkünk írásakor.
A régiós devizák is lehagyták a forintot: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty közel 0,6 százalékkal kerül többe.
A hét hátralevő részében is az energiaárkörnyezet alakulása lehet a legfontosabb külső árfolyammozgató tényező, emellett a hét elején ismertetett 2027-es költségvetési terv további részletei, valamint az euróbevezetésről érkező esetleges kormányzati megszólalások alakíthatják a kurzust.