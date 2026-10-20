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Tovább ütik a Mol-OTP duót, nem erre számított a piac

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Enyhe csökkenéssel startolt el a BUX. A Mol és az OTP is lefordult nem sokkal a becsengetés után, nagyobb hozzájárulást kérnek tőlük jövőre.
Murányi Ernő
2026.10.20, 09:15
Frissítve: 2026.10.20, 09:42
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A fejlett külföldi részvénypiacokon kedden enyhe korrekcióra és óvatos, bizonytalan hangulatra lehet számítani a tőzsdenyitás után. Bár a hétfői kereskedést az amerikai technológiai szektor és az AI-kapcsolt részvények visszapattanása segítette, a globális piacokon kedd reggelre ismét az óvatos megközelítés vált jellemzővé a héten érkező fontos vállalati gyorsjelentések előtt.

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Tovább ütik a Mol-OTP duót, nem erre számított a piac / Fotó: Móricz Sabján Simon

Negatív kilátásokkal indul a keddi kereskedés

Ázsiában a dél-koreai Kospi-index - amely az AI- és csipberuházások egyik globális lakmuszpapírja - számottevően, 4,2 százalékkal esett. Többi meghatározó ázsiai társa is a negatív tartományban zárt, bár korántsem ilyen mértékben (Nikkei: -1,3, Hongkong: - 1,2 százalék).

Az európai határidős tőzsdemutatók közül a francia CAC 40 nagyjából 1,8 százalékos, a többi meghatározó nyugat-európai index pedig egy százalék alatti esést vetít előre. 

A határidős Nasdaq is enyhe, mintegy 0,2 százalékos csökkenésre áll a reggeli órákban. A tőzsdékre folyamatos nyomást helyez, hogy 

az amerikai állampapírhozamok továbbra is makacsul 5 százalék felett tartózkodnak, ami drágítja a növekedési - főleg technológiai - cégek finanszírozását.

A befektetők fókuszában a harmadik negyedéves vállalati eredmények állnak.

Eközben Franciaországban talán némi megnyugvás várható, miután hétfő este óta részleges éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Párizs bizonyos negyedeiben, valamint Lille-ben és Nizzában este 11 és reggel 6 óra között, emellett a tüntetéseket is betiltották a kritikus zónákban. A hatóságok eddig több száz embert vettek őrizetbe.

A francia 10 éves kötvényhozamok a hétfői drasztikus, 15 bázispontos emelkedés után – amely a hétvégi zavargások egyenes következménye volt – ma reggel is ezen a rendkívül magas, 4,93–4,95 százalék közötti sávban nyitottak.

A zavargások azonban futótűzként terjednek a vén kontinensen, és már legalább hat másik országban okoznak komoly feszültséget, mivel a problémák - lakhatási válság, energiaárak, infláció - mindenhol hasonlóak:

  • Milánóban erőszakos összecsapások alakultak ki a tüntetők és a rendőrök között. 
  • Albánia fővárosában, Tiranában hatalmas kormányellenes demonstrációk zajlanak, ahol a tiltakozók kukákat gyújtogatnak és folyamatosan csapnak össze a hatóságokkal.
  • Madridban 
  • és Lisszabonban hatalmas tömegek vonultak utcára az elviselhetetlen lakbérek, a lakáshiány és az alacsony bérek miatt. Ezekben a városokban kiterjedt sátortáborok nőttek ki a belvárosokban a megfizethetetlen lakhatás elleni tiltakozásul.
  • Brüsszelben szintén a szociális válság miatt nő a feszültség, 
  • míg Németországban a politikai elemzők attól tartanak, hogy a francia mintájú radikális diáktüntetések és a közösségi médiában szerveződő elégedetlenség hamarosan náluk is lángra lobbantja az utcákat.

A Brent nyersolaj ára stabilan 109 dollár felett alakul hordónként (+0,39 százalék), míg az európai földgáz jegyzése továbbra is 88 EUR/MWh körül ingadozik.

Tovább ütik a Molt és az OTP-t

A pesti börzén ott folytatódott a kereskedés, ahol hétfőn a nagy zakózás után - kivéve az emelkedő Richtert - befejeződött. A BUX 143 811 pontos nyitóértéke mindössze 0,02 százalékos csökkenést jelent.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP papírjai nagyjából 0,2 százalékkal, 41 600 forintra gyengültek.

 OTP részvény
OTP részvény09:42:38
Árfolyam: 41 560 HUF -110 / -0,26 %
Forgalom: 1 035 757 480 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol erősödött, mégpedig 0,1 százalékkal, 4972 forintra.

 MOL részvény
MOL részvény09:42:40
Árfolyam: 4 936 HUF -32 / -0,65 %
Forgalom: 350 921 788 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Később azonban 0,7 százalékos mínuszba fordult az olajrészvény, miközben 0,6 százalék fölé nőtt az OTP árfolyamvesztesége is. 

Mint ismert, tegnap Magyar Péter bejelentette, hogy mások mellett a bankoktól és az energiacégektől is nagyobb hozzájárulást kérnek a jövő évi büdzséhez. 

Az OTP-nél persze folytatódik a saját részvények vásárlása is, ezért ott ingadozás várható.

A Richter folytatta a hétfői emelkedést, 0,3 százalékkal, 12 680 forintra drágulva.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:39:43
Árfolyam: 12 660 HUF +20 / +0,16 %
Forgalom: 36 779 340 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2668 forinton nyitott, 0,3 százalékkal erősödve.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:41:18
Árfolyam: 2 668 HUF +8 / +0,3 %
Forgalom: 51 811 342 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A hazai fizetőeszköz valamelyest izmosodott. Az euró jegyzése 0,02 százalékkal, 362,56 forintra csökkent. 

A piac nem vár változtatást az MNB alapkamatában a monetáris tanács mai ülésétől.  

 

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