Tovább ütik a Mol-OTP duót, nem erre számított a piac
A fejlett külföldi részvénypiacokon kedden enyhe korrekcióra és óvatos, bizonytalan hangulatra lehet számítani a tőzsdenyitás után. Bár a hétfői kereskedést az amerikai technológiai szektor és az AI-kapcsolt részvények visszapattanása segítette, a globális piacokon kedd reggelre ismét az óvatos megközelítés vált jellemzővé a héten érkező fontos vállalati gyorsjelentések előtt.
Negatív kilátásokkal indul a keddi kereskedés
Ázsiában a dél-koreai Kospi-index - amely az AI- és csipberuházások egyik globális lakmuszpapírja - számottevően, 4,2 százalékkal esett. Többi meghatározó ázsiai társa is a negatív tartományban zárt, bár korántsem ilyen mértékben (Nikkei: -1,3, Hongkong: - 1,2 százalék).
Az európai határidős tőzsdemutatók közül a francia CAC 40 nagyjából 1,8 százalékos, a többi meghatározó nyugat-európai index pedig egy százalék alatti esést vetít előre.
A határidős Nasdaq is enyhe, mintegy 0,2 százalékos csökkenésre áll a reggeli órákban. A tőzsdékre folyamatos nyomást helyez, hogy
az amerikai állampapírhozamok továbbra is makacsul 5 százalék felett tartózkodnak, ami drágítja a növekedési - főleg technológiai - cégek finanszírozását.
A befektetők fókuszában a harmadik negyedéves vállalati eredmények állnak.
Eközben Franciaországban talán némi megnyugvás várható, miután hétfő este óta részleges éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Párizs bizonyos negyedeiben, valamint Lille-ben és Nizzában este 11 és reggel 6 óra között, emellett a tüntetéseket is betiltották a kritikus zónákban. A hatóságok eddig több száz embert vettek őrizetbe.
A francia 10 éves kötvényhozamok a hétfői drasztikus, 15 bázispontos emelkedés után – amely a hétvégi zavargások egyenes következménye volt – ma reggel is ezen a rendkívül magas, 4,93–4,95 százalék közötti sávban nyitottak.
A zavargások azonban futótűzként terjednek a vén kontinensen, és már legalább hat másik országban okoznak komoly feszültséget, mivel a problémák - lakhatási válság, energiaárak, infláció - mindenhol hasonlóak:
- Milánóban erőszakos összecsapások alakultak ki a tüntetők és a rendőrök között.
- Albánia fővárosában, Tiranában hatalmas kormányellenes demonstrációk zajlanak, ahol a tiltakozók kukákat gyújtogatnak és folyamatosan csapnak össze a hatóságokkal.
- Madridban
- és Lisszabonban hatalmas tömegek vonultak utcára az elviselhetetlen lakbérek, a lakáshiány és az alacsony bérek miatt. Ezekben a városokban kiterjedt sátortáborok nőttek ki a belvárosokban a megfizethetetlen lakhatás elleni tiltakozásul.
- Brüsszelben szintén a szociális válság miatt nő a feszültség,
- míg Németországban a politikai elemzők attól tartanak, hogy a francia mintájú radikális diáktüntetések és a közösségi médiában szerveződő elégedetlenség hamarosan náluk is lángra lobbantja az utcákat.
A Brent nyersolaj ára stabilan 109 dollár felett alakul hordónként (+0,39 százalék), míg az európai földgáz jegyzése továbbra is 88 EUR/MWh körül ingadozik.
Tovább ütik a Molt és az OTP-t
A pesti börzén ott folytatódott a kereskedés, ahol hétfőn a nagy zakózás után - kivéve az emelkedő Richtert - befejeződött. A BUX 143 811 pontos nyitóértéke mindössze 0,02 százalékos csökkenést jelent.
Az OTP papírjai nagyjából 0,2 százalékkal, 41 600 forintra gyengültek.
A Mol erősödött, mégpedig 0,1 százalékkal, 4972 forintra.
Később azonban 0,7 százalékos mínuszba fordult az olajrészvény, miközben 0,6 százalék fölé nőtt az OTP árfolyamvesztesége is.
Mint ismert, tegnap Magyar Péter bejelentette, hogy mások mellett a bankoktól és az energiacégektől is nagyobb hozzájárulást kérnek a jövő évi büdzséhez.
Az OTP-nél persze folytatódik a saját részvények vásárlása is, ezért ott ingadozás várható.
A Richter folytatta a hétfői emelkedést, 0,3 százalékkal, 12 680 forintra drágulva.
A Magyar Telekom 2668 forinton nyitott, 0,3 százalékkal erősödve.
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