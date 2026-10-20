A fejlett külföldi részvénypiacokon kedden enyhe korrekcióra és óvatos, bizonytalan hangulatra lehet számítani a tőzsdenyitás után. Bár a hétfői kereskedést az amerikai technológiai szektor és az AI-kapcsolt részvények visszapattanása segítette, a globális piacokon kedd reggelre ismét az óvatos megközelítés vált jellemzővé a héten érkező fontos vállalati gyorsjelentések előtt.

Tovább ütik a Mol-OTP duót, nem erre számított a piac / Fotó: Móricz Sabján Simon

Negatív kilátásokkal indul a keddi kereskedés

Ázsiában a dél-koreai Kospi-index - amely az AI- és csipberuházások egyik globális lakmuszpapírja - számottevően, 4,2 százalékkal esett. Többi meghatározó ázsiai társa is a negatív tartományban zárt, bár korántsem ilyen mértékben (Nikkei: -1,3, Hongkong: - 1,2 százalék).

Az európai határidős tőzsdemutatók közül a francia CAC 40 nagyjából 1,8 százalékos, a többi meghatározó nyugat-európai index pedig egy százalék alatti esést vetít előre.

A határidős Nasdaq is enyhe, mintegy 0,2 százalékos csökkenésre áll a reggeli órákban. A tőzsdékre folyamatos nyomást helyez, hogy

az amerikai állampapírhozamok továbbra is makacsul 5 százalék felett tartózkodnak, ami drágítja a növekedési - főleg technológiai - cégek finanszírozását.

A befektetők fókuszában a harmadik negyedéves vállalati eredmények állnak.

Eközben Franciaországban talán némi megnyugvás várható, miután hétfő este óta részleges éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Párizs bizonyos negyedeiben, valamint Lille-ben és Nizzában este 11 és reggel 6 óra között, emellett a tüntetéseket is betiltották a kritikus zónákban. A hatóságok eddig több száz embert vettek őrizetbe.

A francia 10 éves kötvényhozamok a hétfői drasztikus, 15 bázispontos emelkedés után – amely a hétvégi zavargások egyenes következménye volt – ma reggel is ezen a rendkívül magas, 4,93–4,95 százalék közötti sávban nyitottak.

A zavargások azonban futótűzként terjednek a vén kontinensen, és már legalább hat másik országban okoznak komoly feszültséget, mivel a problémák - lakhatási válság, energiaárak, infláció - mindenhol hasonlóak:

Milánóban erőszakos összecsapások alakultak ki a tüntetők és a rendőrök között.

Albánia fővárosában, Tiranában hatalmas kormányellenes demonstrációk zajlanak, ahol a tiltakozók kukákat gyújtogatnak és folyamatosan csapnak össze a hatóságokkal.

Madridban

és Lisszabonban hatalmas tömegek vonultak utcára az elviselhetetlen lakbérek, a lakáshiány és az alacsony bérek miatt. Ezekben a városokban kiterjedt sátortáborok nőttek ki a belvárosokban a megfizethetetlen lakhatás elleni tiltakozásul.

Brüsszelben szintén a szociális válság miatt nő a feszültség,

míg Németországban a politikai elemzők attól tartanak, hogy a francia mintájú radikális diáktüntetések és a közösségi médiában szerveződő elégedetlenség hamarosan náluk is lángra lobbantja az utcákat.

A Brent nyersolaj ára stabilan 109 dollár felett alakul hordónként (+0,39 százalék), míg az európai földgáz jegyzése továbbra is 88 EUR/MWh körül ingadozik.