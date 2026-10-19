Felemás hangulat uralkodik a globális pénzpiacokon hétfőn, miután a múlt héten súlyos technológiai és csipipari eladási hullám sújtotta a tőzsdéket. Az amerikai részvényindexek igyekeznek magukra találni, miközben Európában politikai feszültségek, Ázsiában pedig egy rendkívüli tőzsdei zuhanás borzolja a kedélyeket.

Lejtőre került a Mol és az OTP, de folytatódott egy kispapír szárnyalása / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Amerika emelkedik, Európa gyászos hangulatban

Egy órával az amerikai tőzsdenyitás után, mindhárom tengerentúli vezető index a pozitív tartományban jár, ám míg a Dow Jones csupán néhány századszázalékkal, az S&P 500 0,7, a Nasdaq 100 pedig 1,4 százalékkal emelkedik pénteki záróárához mérten.

A befektetők elkezdték felvásárolni az elmúlt héten csúnyán megütött félvezető- és AI-részvényeket. Az Intel árfolyama például több mint 4 százalékkal ugrott, miután a J.P. Morgan felminősítette a papírt.

A piac feszülten várja a héten érkező vállalati jelentéseket - többek között a Meta Platforms és a Tesla számait -, amelyek vízválasztók lehetnek az mesterségesintelligencia-beruházások fenntarthatóságának a megítélését illetően.

Stabilizálódtak az amerikai kincstárjegyhozamok is - az irányadó 10 éves kötvény 5 százalék körüli szinten mozog -, ami megkönnyebbülést hozott a részvénypiacoknak a korábbi hetek durva kötvénypiaci eladásai után.

Ázsiában Kína vártnál gyorsabb növekedése és az indonéz tőzsdekrach volt meghatározó. A Kínában ma hajnalban közzétett harmadik negyedéves GDP-adat 4,5 százalékos növekedést mutatott. Ez felülmúlta a várakozásokat a dübörgő exportnak köszönhetően, bár a belső fogyasztás továbbra is gyenge, és az ingatlanpiaci válság sem csillapodik.

A jakartai tőzsdeindex eközben 3,6 százalékkal zuhant ma, követve a pénteki több mint 11 százalékos szabadesést. A pánikot az váltotta ki, hogy az MSCI indexszolgáltató megkongatta a vészharangot: a tőzsdei visszaélések miatt fontolgatják Indonézia visszaminősítését a fejlődő piaci státuszból „standalone” (elszigetelt) kategóriába.

Két nap alatt mintegy 65 milliárd dollárnyi piaci értéket semmisült meg a hatalmas országban.

Az európai tőzsdék és eszközök alulteljesítenek az amerikai piacokhoz képest, a legtöbb vezető index a vörös tartományban mozog. A hétvégén elszabadult erőszakos franciaországi tüntetések bizonytalanságot szültek. A befektetők aggódnak az ország költségvetési kilátásai és adósságállománya miatt, ami a francia részvények és államkötvények tömeges eladásához és a kötvényhozamok emelkedéséhez vezetett.