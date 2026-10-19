Lejtőre került a Mol és az OTP, de folytatódott egy kispapír szárnyalása
Felemás hangulat uralkodik a globális pénzpiacokon hétfőn, miután a múlt héten súlyos technológiai és csipipari eladási hullám sújtotta a tőzsdéket. Az amerikai részvényindexek igyekeznek magukra találni, miközben Európában politikai feszültségek, Ázsiában pedig egy rendkívüli tőzsdei zuhanás borzolja a kedélyeket.
Amerika emelkedik, Európa gyászos hangulatban
Egy órával az amerikai tőzsdenyitás után, mindhárom tengerentúli vezető index a pozitív tartományban jár, ám míg a Dow Jones csupán néhány századszázalékkal, az S&P 500 0,7, a Nasdaq 100 pedig 1,4 százalékkal emelkedik pénteki záróárához mérten.
A befektetők elkezdték felvásárolni az elmúlt héten csúnyán megütött félvezető- és AI-részvényeket. Az Intel árfolyama például több mint 4 százalékkal ugrott, miután a J.P. Morgan felminősítette a papírt.
A piac feszülten várja a héten érkező vállalati jelentéseket - többek között a Meta Platforms és a Tesla számait -, amelyek vízválasztók lehetnek az mesterségesintelligencia-beruházások fenntarthatóságának a megítélését illetően.
Stabilizálódtak az amerikai kincstárjegyhozamok is - az irányadó 10 éves kötvény 5 százalék körüli szinten mozog -, ami megkönnyebbülést hozott a részvénypiacoknak a korábbi hetek durva kötvénypiaci eladásai után.
Ázsiában Kína vártnál gyorsabb növekedése és az indonéz tőzsdekrach volt meghatározó. A Kínában ma hajnalban közzétett harmadik negyedéves GDP-adat 4,5 százalékos növekedést mutatott. Ez felülmúlta a várakozásokat a dübörgő exportnak köszönhetően, bár a belső fogyasztás továbbra is gyenge, és az ingatlanpiaci válság sem csillapodik.
A jakartai tőzsdeindex eközben 3,6 százalékkal zuhant ma, követve a pénteki több mint 11 százalékos szabadesést. A pánikot az váltotta ki, hogy az MSCI indexszolgáltató megkongatta a vészharangot: a tőzsdei visszaélések miatt fontolgatják Indonézia visszaminősítését a fejlődő piaci státuszból „standalone” (elszigetelt) kategóriába.
Két nap alatt mintegy 65 milliárd dollárnyi piaci értéket semmisült meg a hatalmas országban.
Az európai tőzsdék és eszközök alulteljesítenek az amerikai piacokhoz képest, a legtöbb vezető index a vörös tartományban mozog. A hétvégén elszabadult erőszakos franciaországi tüntetések bizonytalanságot szültek. A befektetők aggódnak az ország költségvetési kilátásai és adósságállománya miatt, ami a francia részvények és államkötvények tömeges eladásához és a kötvényhozamok emelkedéséhez vezetett.
A Brent nyersolaj ára némileg korrigált a korábbi öthavi csúcsáról, de továbbra is a hordónkénti 108 dolláros szint felett mozog. A piaci árakat az mozgatja, hogy Donald Trump bizonyos szankciókönnyítéseket jelentett be az orosz dízelimportra vonatkozóan, miközben a perzsa-öbölbeli tankerek elleni támadások fenntartják az ellátási kockázatokat.
Az európai földgázárak sem akarnak csökkenni, sőt a holland TTF tőzsdén 88 EUR/MWh-ra drágult az energiahordozó.
A BÉT-en lefordult a Mol és az OTP
A pesti börzén a blue chipek közül az OTP 1,8 százalékkal, 41 670 forintra esett. Magyar Péter kormányfő a jövő évi költségvetési törvényt bemutatva, arról beszélt, hogy a bankoktól, a biztosítóktól, az energiacégektől és a kiskereskedelmi láncoktól nagyobb hozzájárulást fognak 2027-ben kérni.
Így aztán Mol részvényesei sem örülhettek a nap végén, sőt az olajpapír kurzusa 2,1 százalékkal, 4968 forintra zuhant.
Ezúttal a Richter volt a blue chipek közül az üde folt, a gyógyszerrészvények 1,4 százalékkal, 12 640 forintra drágultak.
A Magyar Telekom nem volt elemében, a távközlési részvény árfolyama 1,2 százalékkal, 26660 forintra csökkent.
Mindennek következtében a BUX 1,1 százalékkal, 143 839 pontra esett. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16,4 milliárd forintot.
A kispapírok közül megint az Xtend platformon jegyzett Kermann IT Solutions részvényei tűntek ki, hiszen a pénteki szárnyalást folytatva, újabb 7,3 százalékkal, 7,4 forintig lőttek ki, bár már korántsem olyan forgalom mellett, mint pénteken. A hét első kereskedési napján összesen 5 millió forint értékben adták-vették a papírokat.
Mint kiderült, a pénteki több mint 1 milliárdos extrém forgalmat az okozta, hogy a főtulajdonos Bartsen Property Kft. csaknem a 10 százaléknyi részvényt adott el egy vagy több vevőnek.
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Az euró jegyzése 363,3 forint körül stagnált, bár ez csak látszólagos, hiszen nagy kilengéseket követően tért vissza kiindulási helyzetébe a devizapár. A devizapiac az MNB keddi kamatdöntését várja.