Minden összejött a Molnak, akár egy év alatt duplázhat a részvény – még most sem késő beszállni a HSBC szerint
Bár az olajárak lefelé vették az irányt, és a nyugat-európai zavargások is nyomasztják a piacokat hétfő délelőtt, a Mol számára kedvező előjellel indult a hét. Egy friss nagybanki céláremelés alapján jókora hozamlehetőség rejlik még a magyar olajtársaság részvényeiben.
A HSBC legfrissebb elemzésében négyszáz forinttal tartotta meg a hazai blue chip részvényre vonatkozó célárat, immár 5800 forintra várva az árfolyamot egyéves távlaton.
A pénteki záróárhoz képest ez 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent, a brit bank ezért változatlanul vételre ajánlja a Mol-papírt.
Ez egyúttal azt is jelentené, hogy a tavaly év végi, 2940 forintról belátható időn belül duplázódhat a részvényárfolyam.
A frissített prognózis a második legderűlátóbb a magyar olajtársaságot követő elemzőházak között, csupán a Concorde számít ennél is magasabb, 5930 forintos árfolyamszintre a következő 12 hónapon belül.
Az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga 4874 forint, ami négy százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél. A medián várakozás ennél magasabb, 5300 forint.
A Molt követő 10 befektetési szolgáltató közül
- hat vételt,
- három tatást,
- egy pedig eladást javasol.
A magyar olajtársaság november 6-án teszi majd közzé a harmadik negyedéves jelentését, melyben az egész évre vonatkozó eredménycéljait is módosíthatja a kilenchavi teljesítmény tükrében. Horvát leányvállalata, az INA egy héttel korábban, október végén számol be legfrissebb pénzügyi mutatóiról.
100 dolláros olaj, megugró árrásek és a védett üzemanyagárak kivezetése – minden adott az erős eredményhez a Molnál
Az amerikai-iráni háború következtében tartósan megugró olajárak és olajtermékárak alapvetően kedveznek az energiaszektor képviselőinek, így a Moltól is növekedésre számít a piac. A Hormuzi-szoros lezárása a globális dízelellátási láncot is megszakította, a finomításban is erős olajvállalatok – amilyen a Mol is – így igen magas termékárrésekkel dolgozhatnak. A jelenlegi, 100 dollár feletti Brent olajár pedig a kutatás-termelési szegmens eredményét is pozitívan befolyásolhatta.
Az üzemanyag-kiskereskedelmet is magában foglaló fogyasztói szolgáltatások üzletágban a magasabb üzemanyagárak és a szezonálisan erős kereslet eredményezhetett további dinamikus bővülést.
Nem mellékes tényező az sem, hogy az új magyar kormány június végével megszüntette a korábbi védett árakat, a harmadik negyedév teljes egészében így már a piaci árazást érvényesíthette a Mol a magyarországi benzinkúthálózatán.
A társaság részvényei 0,8 százalékot ereszkedtek hétfőn 11 óráig, idén azonban még ezzel együtt is 73 százalék feletti ralinál jár a kurzus, jóval felülteljesítve a BUX index 31 százalékos emelkedését.