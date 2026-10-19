Minden összejött a Molnak, akár egy év alatt duplázhat a részvény – még most sem késő beszállni a HSBC szerint

Bár az olajárak lefelé vették az irányt, és a nyugat-európai zavargások is nyomasztják a piacokat hétfő délelőtt, a Mol számára kedvező előjellel indult a hét. Egy friss nagybanki céláremelés alapján jókora hozamlehetőség rejlik még a magyar olajtársaság részvényeiben.

Kedvezőek a Mol kilátásai, emelt a célárom a HSBC / Fotó: AFP

A HSBC legfrissebb elemzésében négyszáz forinttal tartotta meg a hazai blue chip részvényre vonatkozó célárat, immár 5800 forintra várva az árfolyamot egyéves távlaton.

A pénteki záróárhoz képest ez 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent, a brit bank ezért változatlanul vételre ajánlja a Mol-papírt.

Ez egyúttal azt is jelentené, hogy a tavaly év végi, 2940 forintról belátható időn belül duplázódhat a részvényárfolyam.

A frissített prognózis a második legderűlátóbb a magyar olajtársaságot követő elemzőházak között, csupán a Concorde számít ennél is magasabb, 5930 forintos árfolyamszintre a következő 12 hónapon belül.

Az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga 4874 forint, ami négy százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél. A medián várakozás ennél magasabb, 5300 forint.

A Molt követő 10 befektetési szolgáltató közül

hat vételt,

három tatást,

egy pedig eladást javasol.

A magyar olajtársaság november 6-án teszi majd közzé a harmadik negyedéves jelentését, melyben az egész évre vonatkozó eredménycéljait is módosíthatja a kilenchavi teljesítmény tükrében. Horvát leányvállalata, az INA egy héttel korábban, október végén számol be legfrissebb pénzügyi mutatóiról.

100 dolláros olaj, megugró árrásek és a védett üzemanyagárak kivezetése – minden adott az erős eredményhez a Molnál

Az amerikai-iráni háború következtében tartósan megugró olajárak és olajtermékárak alapvetően kedveznek az energiaszektor képviselőinek, így a Moltól is növekedésre számít a piac. A Hormuzi-szoros lezárása a globális dízelellátási láncot is megszakította, a finomításban is erős olajvállalatok – amilyen a Mol is – így igen magas termékárrésekkel dolgozhatnak. A jelenlegi, 100 dollár feletti Brent olajár pedig a kutatás-termelési szegmens eredményét is pozitívan befolyásolhatta.