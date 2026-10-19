Deviza
EUR/HUF363,11 0% USD/HUF324,15 +0,23% GBP/HUF431,03 -0,09% CHF/HUF392 -0,16% PLN/HUF83,09 +0,02% RON/HUF68,18 +0,03% CZK/HUF14,93 +0,02% EUR/HUF363,11 0% USD/HUF324,15 +0,23% GBP/HUF431,03 -0,09% CHF/HUF392 -0,16% PLN/HUF83,09 +0,02% RON/HUF68,18 +0,03% CZK/HUF14,93 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 839,26 -1,12% MTELEKOM2 660 -1,19% MOL4 968 -2,11% OTP41 670 -1,79% RICHTER12 640 +1,36% OPUS215 +0,94% ANY6 100 -0,65% AUTOWALLIS120 -1,64% WABERERS4 200 +0,48% BUMIX8 761,35 -0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 190,2 -0,59% BUX143 839,26 -1,12% MTELEKOM2 660 -1,19% MOL4 968 -2,11% OTP41 670 -1,79% RICHTER12 640 +1,36% OPUS215 +0,94% ANY6 100 -0,65% AUTOWALLIS120 -1,64% WABERERS4 200 +0,48% BUMIX8 761,35 -0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 190,2 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Minden összejött a Molnak, akár egy év alatt duplázhat a részvény – még most sem késő beszállni a HSBC szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Friss elemzésében megemelte az olajtársaság részvényeinek célárát a HSBC. A bit nagybank 5800 forintra belőtt árfolamvárakozása alapján a 2025-ös szintről duplázhat a Mol tőzsdei értéke.
Kadlót Tibor
2026.10.19, 16:32
Szóljon hozzá!

Bár az olajárak lefelé vették az irányt, és a nyugat-európai zavargások is nyomasztják a piacokat hétfő délelőtt, a Mol számára kedvező előjellel indult a hét. Egy friss nagybanki céláremelés alapján jókora hozamlehetőség rejlik még a magyar olajtársaság részvényeiben.

Mol, célár, HSBC
Kedvezőek a Mol kilátásai, emelt a célárom a HSBC / Fotó: AFP

A HSBC legfrissebb elemzésében négyszáz forinttal tartotta meg a hazai blue chip részvényre vonatkozó célárat, immár 5800 forintra várva az árfolyamot egyéves távlaton.

A pénteki záróárhoz képest ez 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent, a brit bank ezért változatlanul vételre ajánlja a Mol-papírt.

Ez egyúttal azt is jelentené, hogy a tavaly év végi, 2940 forintról belátható időn belül duplázódhat a részvényárfolyam.

A frissített prognózis a második legderűlátóbb a magyar olajtársaságot követő elemzőházak között, csupán a Concorde számít ennél is magasabb, 5930 forintos árfolyamszintre a következő 12 hónapon belül.

Az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga 4874 forint, ami négy százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél. A medián várakozás ennél magasabb, 5300 forint.

A Molt követő 10 befektetési szolgáltató közül 

  • hat vételt, 
  • három tatást, 
  • egy pedig eladást javasol.

A magyar olajtársaság november 6-án teszi majd közzé a harmadik negyedéves jelentését, melyben az egész évre vonatkozó eredménycéljait is módosíthatja a kilenchavi teljesítmény tükrében. Horvát leányvállalata, az INA egy héttel korábban, október végén számol be legfrissebb pénzügyi mutatóiról.

100 dolláros olaj, megugró árrásek és a védett üzemanyagárak kivezetése – minden adott az erős eredményhez a Molnál

Az amerikai-iráni háború következtében tartósan megugró olajárak és olajtermékárak alapvetően kedveznek az energiaszektor képviselőinek, így a Moltól is növekedésre számít a piac. A Hormuzi-szoros lezárása a globális dízelellátási láncot is megszakította, a finomításban is erős olajvállalatok – amilyen a Mol is – így igen magas termékárrésekkel dolgozhatnak. A jelenlegi, 100 dollár feletti Brent olajár pedig a kutatás-termelési szegmens eredményét is pozitívan befolyásolhatta.

Az üzemanyag-kiskereskedelmet is magában foglaló fogyasztói szolgáltatások üzletágban a magasabb üzemanyagárak és a szezonálisan erős kereslet eredményezhetett további dinamikus bővülést.

Nem mellékes tényező az sem, hogy az új magyar kormány június végével megszüntette a korábbi védett árakat, a harmadik negyedév teljes egészében így már a piaci árazást érvényesíthette a Mol a magyarországi benzinkúthálózatán.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 968 HUF 0 / -2,11 %
Forgalom: 2 580 421 411 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A társaság részvényei 0,8 százalékot ereszkedtek hétfőn 11 óráig, idén azonban még ezzel együtt is 73 százalék feletti ralinál jár a kurzus, jóval felülteljesítve a BUX index 31 százalékos emelkedését.

 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu