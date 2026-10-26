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Tövig nyomta a gázt a Mol és a Richter, drágult az OTP is, de betlizett a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Markánsan emelkedett a BUX hétfőn. A blue chipek a Mol és a Richter vezetésével törtek feljebb.
Murányi Ernő
2026.10.26, 17:24
Frissítve: 2026.10.26, 17:41
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Újra jókedvre derültek és sokat lefaragtak múlt heti veszteségükből hétfőn a fejlett piaci tőzsdék, miután az Anthropic mesterségesintelligencia-óriás hivatalosan is benyújtotta a kellő dokumentumokat részvényei Nasdaqra való bevezetése érdekében, ráadásul az olajárak is lefelé vették az irányt. A pesti börzén kilőtt a Mol és a Richter árfolyama. 

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Tövig nyomta a gázt a Mol és a Richter, drágult az OTP is, de betlizett a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bár a Claude AI-chatbotot kifejlesztő technológiai vállalat tetemes veszteségekről számolt be, az IPO melletti elköteleződése hatalmas bizalmi löketet adott a technológiai szektornak. A csipgyártók - például az Nvidia, az AMD és a Micron - valamint a többi technológiai részvény is azonnal szárnyalni kezdett, ami felfelé húzza a Nasdaq és az S&P 500 indexeket is. 

Míg a Dow Jones mindössze 0,3 százalékkal nőtt, az S&P 500 0,9 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került feljebb.

Ekötzben a közel-keleti feszültségek miatti korábbi megugrás után a Brent típusú nyersolaj ára ma több mint 1,2–1,5 százalékkal mérséklődött, 115 dollár alatti szintekre, amire fellélegeztek a piacok. 

A francia és az amerikai 10 éves államkötvények hozamai pedig enyhén csökkentek a kritikus 5 százalékos szintekről, mérsékelve a növekedési részvényekre nehezedő nyomást.

A meghatározó európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak, ráadásul a német DAX, a párizsi CAC 40 és a milánói FTSE MIB is 1 százalékos vagy azt meghaladó árfolyamnyereséget halmozott fel.  

A BÉT-en nagyot ment a Mol-Richter duó

A pesti börze körül is megfordult a világ, a reggeli stagnálás után markáns pluszba fordult a vezető index.

A blue chipek közül az OTP 1,3 százalékkal, 40 870 forintra drágult. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 870 HUF 0 / +1,29 %
Forgalom: 13 122 282 980 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A legnagyobb nyertes ugyanakkor a Mol volt, melynek részvényei 2,3 százalékkal, 4932 forintra lőttek ki.  A svájci UBS Bank 5500-ról 5700 forintra emelte az olajrészvények célárát. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 932 HUF 0 / +2,32 %
Forgalom: 5 108 519 358 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter sem sokkal maradt le azonban az olajmulti teljesítményétől, a gyógyszerrészvények 2,1 százalékkal, 13 440 forintig hajráztak. A csütörtöki 4 százalékot sikerült tehát még 2 százalékkal megfejelni.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 440 HUF 0 / +2,05 %
Forgalom: 3 965 472 990 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom viszont nem volt elemében, a távközlési részvény árfolyama 0,9 százalékkal, 2662 forintra csökkent.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 662 HUF 0 / -0,89 %
Forgalom: 603 070 992 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mindennek következtében a BUX 1,3 százalékkal, 143 896 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 23 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint betlizett a hét első kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 367,25 forintra emelkedett. 

 

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tőzsde
forint
OTP
Mol
Richter

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