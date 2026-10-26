Tövig nyomta a gázt a Mol és a Richter, drágult az OTP is, de betlizett a forint
Újra jókedvre derültek és sokat lefaragtak múlt heti veszteségükből hétfőn a fejlett piaci tőzsdék, miután az Anthropic mesterségesintelligencia-óriás hivatalosan is benyújtotta a kellő dokumentumokat részvényei Nasdaqra való bevezetése érdekében, ráadásul az olajárak is lefelé vették az irányt. A pesti börzén kilőtt a Mol és a Richter árfolyama.
Bár a Claude AI-chatbotot kifejlesztő technológiai vállalat tetemes veszteségekről számolt be, az IPO melletti elköteleződése hatalmas bizalmi löketet adott a technológiai szektornak. A csipgyártók - például az Nvidia, az AMD és a Micron - valamint a többi technológiai részvény is azonnal szárnyalni kezdett, ami felfelé húzza a Nasdaq és az S&P 500 indexeket is.
Míg a Dow Jones mindössze 0,3 százalékkal nőtt, az S&P 500 0,9 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került feljebb.
Ekötzben a közel-keleti feszültségek miatti korábbi megugrás után a Brent típusú nyersolaj ára ma több mint 1,2–1,5 százalékkal mérséklődött, 115 dollár alatti szintekre, amire fellélegeztek a piacok.
A francia és az amerikai 10 éves államkötvények hozamai pedig enyhén csökkentek a kritikus 5 százalékos szintekről, mérsékelve a növekedési részvényekre nehezedő nyomást.
A meghatározó európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak, ráadásul a német DAX, a párizsi CAC 40 és a milánói FTSE MIB is 1 százalékos vagy azt meghaladó árfolyamnyereséget halmozott fel.
A BÉT-en nagyot ment a Mol-Richter duó
A pesti börze körül is megfordult a világ, a reggeli stagnálás után markáns pluszba fordult a vezető index.
A blue chipek közül az OTP 1,3 százalékkal, 40 870 forintra drágult.
A legnagyobb nyertes ugyanakkor a Mol volt, melynek részvényei 2,3 százalékkal, 4932 forintra lőttek ki. A svájci UBS Bank 5500-ról 5700 forintra emelte az olajrészvények célárát.
A Richter sem sokkal maradt le azonban az olajmulti teljesítményétől, a gyógyszerrészvények 2,1 százalékkal, 13 440 forintig hajráztak. A csütörtöki 4 százalékot sikerült tehát még 2 százalékkal megfejelni.
A Magyar Telekom viszont nem volt elemében, a távközlési részvény árfolyama 0,9 százalékkal, 2662 forintra csökkent.
Mindennek következtében a BUX 1,3 százalékkal, 143 896 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 23 milliárd forintot.
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A forint betlizett a hét első kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 367,25 forintra emelkedett.