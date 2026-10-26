Újra jókedvre derültek és sokat lefaragtak múlt heti veszteségükből hétfőn a fejlett piaci tőzsdék, miután az Anthropic mesterségesintelligencia-óriás hivatalosan is benyújtotta a kellő dokumentumokat részvényei Nasdaqra való bevezetése érdekében, ráadásul az olajárak is lefelé vették az irányt. A pesti börzén kilőtt a Mol és a Richter árfolyama.

Tövig nyomta a gázt a Mol és a Richter, drágult az OTP is, de betlizett a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bár a Claude AI-chatbotot kifejlesztő technológiai vállalat tetemes veszteségekről számolt be, az IPO melletti elköteleződése hatalmas bizalmi löketet adott a technológiai szektornak. A csipgyártók - például az Nvidia, az AMD és a Micron - valamint a többi technológiai részvény is azonnal szárnyalni kezdett, ami felfelé húzza a Nasdaq és az S&P 500 indexeket is.

Míg a Dow Jones mindössze 0,3 százalékkal nőtt, az S&P 500 0,9 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került feljebb.

Ekötzben a közel-keleti feszültségek miatti korábbi megugrás után a Brent típusú nyersolaj ára ma több mint 1,2–1,5 százalékkal mérséklődött, 115 dollár alatti szintekre, amire fellélegeztek a piacok.

A francia és az amerikai 10 éves államkötvények hozamai pedig enyhén csökkentek a kritikus 5 százalékos szintekről, mérsékelve a növekedési részvényekre nehezedő nyomást.

A meghatározó európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak, ráadásul a német DAX, a párizsi CAC 40 és a milánói FTSE MIB is 1 százalékos vagy azt meghaladó árfolyamnyereséget halmozott fel.

A BÉT-en nagyot ment a Mol-Richter duó

A pesti börze körül is megfordult a világ, a reggeli stagnálás után markáns pluszba fordult a vezető index.

A blue chipek közül az OTP 1,3 százalékkal, 40 870 forintra drágult.