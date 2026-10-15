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Szórják a Molt, esik a BUX, csak a Richter erősödik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Markánsan lefordult a BUX csütörtök reggel. A Mol nagyon beesett, de csökkent a Magyar Telekom és az OTP kurzusa is, viszont felfelé indult a Richter.
Murányi Ernő
2026.10.15, 09:18
Frissítve: 2026.10.15, 09:35
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Többnyire esésre áll a barométer csütörtökön a főbb európai részvénypiacokon a szerdai nagy amerikai beszakadás után, amely - a friss adat szerint - vártnál magasabb inflációra tekintettel főleg a hatalmas hitelekkel finanszírozott technológiai cégek papírjait sújtotta, a mesterséges intelligenciába vetett bizalmat és a meginduló jelentési szezon iránti pozitív várakozást is félresöpörve.

Mol-torony mol
Szórják a Molt, esik a BUX, csak a Richter erősödik / Fotó: AFP

Szintén tegnap tette közzé az amerikai jegybank az egyik legfontosabb gazdasági jelentését, az úgynevezett bézs könyvet, s ebből kiderült, hogy az inflációs nyomás egyenetlenül oszlik el az Egyesült Államokban. Míg egyes körzetekben továbbra is magas az árnyomás, másokban enyhe vagy mérsékelt árnövekedés volt tapasztalható.  

Míg a Dow Jones mindössze 0,09 százalékkal esett vissza,  az S&P 500 1,1 százalékkal, a  Nasdaq 100 technológiai index pedig 2,02 százalékkal zuhant.

 A nagy vesztesek táborát gyarapította az Nvidia, amely 3,16 százalékot vesztett értékéből, a 15,46 százalékot bukó CoreWeave és a csaknem 24 százalékkal zsugorodó, nemrég fuzionált Skydance Corporation.

Utóbbi a világ egyik legnagyobb, globális tömegmédia- és szórakoztatóipari vállalata, ám eszméletlenül, mintegy 87 milliárd dollárral el van adósodva, javarészt éppen az egyesülés, illetve a Warner Bros. Discovery felvásárlásának extrém költségei miatt.

A technológiai armageddon Ázsiára is átterjedt. Vérfürdő sepert végig hajnalban a távol-keleti tőzsdéken, a szöuli tőzsdét be is kellett zárni. 

A vén kontinensen a piacok az Egyesült Királyság legfrissebb ipari termelési és kereskedelmi mérlegadataira várnak. A befektetők a kereskedés későbbi szakaszában Svájc termelői és importárait, Franciaország fogyasztói árindexét, valamint az Európai Unió ipari termelési jelentését is értékelni fogják.

A tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben a DAX változatlan szinten állt, miközben a londoni FTSE 100 0,17 százalékkal, a páneurópai Euro Stoxx 50 0,48 százalékkal, a francia CAC 40 pedig 0,44 százalékkal gyengült.

Jelentős veszteségekkel indult a kereskedés a pesti börzén is csütörtökön. A BUX 142 579 pontos nyitóértéke 0,6 százalékos csökkenést jelent a szerdai záróhoz mérten.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP papírjai nagyjából egy fél százalékkal, 41 260 forintra gyengültek.

 OTP részvény
OTP részvény10:12:00
Árfolyam: 41 480 HUF +10 / +0,02 %
Forgalom: 3 671 917 890 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Molon csattant azonban igazából az ostor. Az olajrészvény árfolyama 2,4 százalékkal, 4856 forintra zuhant.

 MOL részvény
MOL részvény10:12:33
Árfolyam: 4 986 HUF +12 / +0,24 %
Forgalom: 578 531 968 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter viszont szerdai emelkedésére még rátett egy lapáttal, 0,8 százalékkal, 12 690 forintra drágulva.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:12:30
Árfolyam: 12 630 HUF +40 / +0,32 %
Forgalom: 252 929 070 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2650 forinton nyitott, 0,2 százalékkal gyengülve.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:13:01
Árfolyam: 2 652 HUF -4 / -0,15 %
Forgalom: 413 165 298 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A hazai fizetőeszköz is lefelé vette az irányt. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,58 forintra emelkedett.

 

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