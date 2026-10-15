Többnyire esésre áll a barométer csütörtökön a főbb európai részvénypiacokon a szerdai nagy amerikai beszakadás után, amely - a friss adat szerint - vártnál magasabb inflációra tekintettel főleg a hatalmas hitelekkel finanszírozott technológiai cégek papírjait sújtotta, a mesterséges intelligenciába vetett bizalmat és a meginduló jelentési szezon iránti pozitív várakozást is félresöpörve.

Szórják a Molt, esik a BUX, csak a Richter erősödik / Fotó: AFP

Szintén tegnap tette közzé az amerikai jegybank az egyik legfontosabb gazdasági jelentését, az úgynevezett bézs könyvet, s ebből kiderült, hogy az inflációs nyomás egyenetlenül oszlik el az Egyesült Államokban. Míg egyes körzetekben továbbra is magas az árnyomás, másokban enyhe vagy mérsékelt árnövekedés volt tapasztalható.

Míg a Dow Jones mindössze 0,09 százalékkal esett vissza, az S&P 500 1,1 százalékkal, a Nasdaq 100 technológiai index pedig 2,02 százalékkal zuhant.

A nagy vesztesek táborát gyarapította az Nvidia, amely 3,16 százalékot vesztett értékéből, a 15,46 százalékot bukó CoreWeave és a csaknem 24 százalékkal zsugorodó, nemrég fuzionált Skydance Corporation.

Utóbbi a világ egyik legnagyobb, globális tömegmédia- és szórakoztatóipari vállalata, ám eszméletlenül, mintegy 87 milliárd dollárral el van adósodva, javarészt éppen az egyesülés, illetve a Warner Bros. Discovery felvásárlásának extrém költségei miatt.

A technológiai armageddon Ázsiára is átterjedt. Vérfürdő sepert végig hajnalban a távol-keleti tőzsdéken, a szöuli tőzsdét be is kellett zárni.

A vén kontinensen a piacok az Egyesült Királyság legfrissebb ipari termelési és kereskedelmi mérlegadataira várnak. A befektetők a kereskedés későbbi szakaszában Svájc termelői és importárait, Franciaország fogyasztói árindexét, valamint az Európai Unió ipari termelési jelentését is értékelni fogják.

A tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben a DAX változatlan szinten állt, miközben a londoni FTSE 100 0,17 százalékkal, a páneurópai Euro Stoxx 50 0,48 százalékkal, a francia CAC 40 pedig 0,44 százalékkal gyengült.

Jelentős veszteségekkel indult a kereskedés a pesti börzén is csütörtökön. A BUX 142 579 pontos nyitóértéke 0,6 százalékos csökkenést jelent a szerdai záróhoz mérten.