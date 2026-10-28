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Újra ütik a Richtert, a Molról szólhat a mai kereskedés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lefordult a BUX szerda reggel a keddi száguldás után. A Mol kerülhet ma a fókuszba, a Richter nagyon rosszul kapta el a rajtot.
Murányi Ernő
2026.10.28, 09:23
Frissítve: 2026.10.28, 09:42
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A fejlett piacokon szerdán a mesterséges intelligencia (AI) körüli újabb optimizmus és a technológiai gyorsjelentések fűtik a hangulatot, míg idehaza a keddi szárnyalás utáni konszolidáció, valamint a Mol bejelentése határozhatja meg a kereskedést.

Mol-torony
Újra ütik a Richtert, a Molról szólhat a mai kereskedés / Fotó: AFP

Jó a hangulat a globális piacokon

Az amerikai piacokon kedden erősödést láthattunk, amelyet a technológiai szektor, különösen a Nasdaq vezetett (+1,18 százalék). A fellendülést a Broadcom bejelentése váltotta ki, amely szerint a Wall Street legnagyobb pénzintézeteivel - Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley - és a Blackstone magántőkealappal összefogva egy 63 milliárd dolláros (24 000 milliárd forintos) finanszírozási struktúrát állított fel az Anthropic AI-kutatóvállalat számára. 

Tovább emeli a hangulatot a dél-koreai SK Hynix ma hajnalban publikált gyorsjelentése, amelyből kiderült, hogy brutális, hétszeres profitnövekedést hozott össze a harmadik negyedévben. Van még tehát erő bőven a szektorban, talán túl korai volt a lassulásra játszani. Ehhez képest viszont meglehetősen rezignált volt a beszámoló fogadtatása, hiszen az SK Hynix árfolyama mindössze 2,8 százalékkal emelkedett a szöuli tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

A Wall Streeten mindezen felül a kedvező októberi amerikai fogyasztói bizalmi index is jobb kedvre hangolta a befektetőket, miközben feszülten várják a Federal Reserve, tehát az amerikai jegybank ma esedékes kamatdöntését és iránymutatását.

Az európai határidős indexek vegyes/enyhén pozitív nyitást jeleznek előre. A befektetők a banki jelentésekre - UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander - fókuszálnak. A német és a francia nagybank már meg is örvendeztette részvényeseit, előbbi stabil, utóbbi várakozáson felüli teljesítménnyel.

Eközben a holland csipgyártó ASM International - az ASML anyavállalata - megemelt árbevétel-várakozása támogathatja majd a tech szektort.

A Mol lehet szerdán a főszereplő

A BUX 145 919 pontos nyitóértéke 0,5 százalékos csökkenést jelent. A mai napon a keddi 1,9 százalékos száguldás után egyébként a tapasztalatok szerint profitrealizálás miatti enyhe korrekció vagy helyben járás várható a blue chipeknél, de cáfoljanak rá a régi bölcsességre vezető részvényeink!

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP papírjai nagyjából 0,3 százalékkal, 42 160 forintra gyengültek a becsengetést követően.

Az OTP-nél folytatódhat a saját részvények vásárlása, ami támaszt nyújt a bankpapírnak

- írja az Erste.

 OTP részvény
OTP részvény09:26:43
Árfolyam: 42 260 HUF -30 / -0,07 %
Forgalom: 596 241 700 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol is 0,2 százalékos mínuszba csúszott, 4968 forintra, holott a Brent jegyzése 1,3 százalékkal, hordónként 115,4 dollárra nőtt.

 A Mol kedden bejelentette, hogy a szén-dioxid-kvótaadó júliusi megszüntetése után 133 milliárd forintnyi korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza az államtól, ami jelentős támaszt adhat az árfolyamnak a szerdai kereskedésben.

 MOL részvény
MOL részvény09:27:24
Árfolyam: 4 966 HUF -14 / -0,28 %
Forgalom: 367 109 094 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter folytatta a keddi esést, részvénykurzusa 1,1 százalékkal, 13 280 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:25:21
Árfolyam: 13 330 HUF -100 / -0,75 %
Forgalom: 23 084 810 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2702 forinton nyitott, 1 százalékot veszítve keddi záróárából.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:20:55
Árfolyam: 2 718 HUF -12 / -0,44 %
Forgalom: 21 598 442 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A hazai fizetőeszköz nagyjából egy helyben topog. Az euró jegyzése továbbra is 366,8 körül ingadozik. 

A 200 napos mozgóátlag közelében az euró-forint árfolyama - írja az Equilor Befektetési Zrt. 

A 95 eurós szintre emelkedő TTF-földgáz nyomás alatt tartja a régiós devizákat, a 200 napos mozgóátlag 367,12-nél képez rendkívül fontos ellenállást az euró-forint jegyzésében. Áttörése esetén a 369,50-370,00-es zóna lehet megcélozható, míg erős támasz 364,60 és 365,20 között látható

- tették hozzá.

 

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