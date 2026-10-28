Újra ütik a Richtert, a Molról szólhat a mai kereskedés
A fejlett piacokon szerdán a mesterséges intelligencia (AI) körüli újabb optimizmus és a technológiai gyorsjelentések fűtik a hangulatot, míg idehaza a keddi szárnyalás utáni konszolidáció, valamint a Mol bejelentése határozhatja meg a kereskedést.
Jó a hangulat a globális piacokon
Az amerikai piacokon kedden erősödést láthattunk, amelyet a technológiai szektor, különösen a Nasdaq vezetett (+1,18 százalék). A fellendülést a Broadcom bejelentése váltotta ki, amely szerint a Wall Street legnagyobb pénzintézeteivel - Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley - és a Blackstone magántőkealappal összefogva egy 63 milliárd dolláros (24 000 milliárd forintos) finanszírozási struktúrát állított fel az Anthropic AI-kutatóvállalat számára.
Tovább emeli a hangulatot a dél-koreai SK Hynix ma hajnalban publikált gyorsjelentése, amelyből kiderült, hogy brutális, hétszeres profitnövekedést hozott össze a harmadik negyedévben. Van még tehát erő bőven a szektorban, talán túl korai volt a lassulásra játszani. Ehhez képest viszont meglehetősen rezignált volt a beszámoló fogadtatása, hiszen az SK Hynix árfolyama mindössze 2,8 százalékkal emelkedett a szöuli tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.
A Wall Streeten mindezen felül a kedvező októberi amerikai fogyasztói bizalmi index is jobb kedvre hangolta a befektetőket, miközben feszülten várják a Federal Reserve, tehát az amerikai jegybank ma esedékes kamatdöntését és iránymutatását.
Az európai határidős indexek vegyes/enyhén pozitív nyitást jeleznek előre. A befektetők a banki jelentésekre - UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander - fókuszálnak. A német és a francia nagybank már meg is örvendeztette részvényeseit, előbbi stabil, utóbbi várakozáson felüli teljesítménnyel.
Eközben a holland csipgyártó ASM International - az ASML anyavállalata - megemelt árbevétel-várakozása támogathatja majd a tech szektort.
A Mol lehet szerdán a főszereplő
A BUX 145 919 pontos nyitóértéke 0,5 százalékos csökkenést jelent. A mai napon a keddi 1,9 százalékos száguldás után egyébként a tapasztalatok szerint profitrealizálás miatti enyhe korrekció vagy helyben járás várható a blue chipeknél, de cáfoljanak rá a régi bölcsességre vezető részvényeink!
Az OTP papírjai nagyjából 0,3 százalékkal, 42 160 forintra gyengültek a becsengetést követően.
Az OTP-nél folytatódhat a saját részvények vásárlása, ami támaszt nyújt a bankpapírnak
- írja az Erste.
A Mol is 0,2 százalékos mínuszba csúszott, 4968 forintra, holott a Brent jegyzése 1,3 százalékkal, hordónként 115,4 dollárra nőtt.
A Mol kedden bejelentette, hogy a szén-dioxid-kvótaadó júliusi megszüntetése után 133 milliárd forintnyi korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza az államtól, ami jelentős támaszt adhat az árfolyamnak a szerdai kereskedésben.
A Richter folytatta a keddi esést, részvénykurzusa 1,1 százalékkal, 13 280 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom 2702 forinton nyitott, 1 százalékot veszítve keddi záróárából.
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A hazai fizetőeszköz nagyjából egy helyben topog. Az euró jegyzése továbbra is 366,8 körül ingadozik.
A 200 napos mozgóátlag közelében az euró-forint árfolyama - írja az Equilor Befektetési Zrt.
A 95 eurós szintre emelkedő TTF-földgáz nyomás alatt tartja a régiós devizákat, a 200 napos mozgóátlag 367,12-nél képez rendkívül fontos ellenállást az euró-forint jegyzésében. Áttörése esetén a 369,50-370,00-es zóna lehet megcélozható, míg erős támasz 364,60 és 365,20 között látható
- tették hozzá.