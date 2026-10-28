A fejlett piacokon szerdán a mesterséges intelligencia (AI) körüli újabb optimizmus és a technológiai gyorsjelentések fűtik a hangulatot, míg idehaza a keddi szárnyalás utáni konszolidáció, valamint a Mol bejelentése határozhatja meg a kereskedést.

Újra ütik a Richtert, a Molról szólhat a mai kereskedés / Fotó: AFP

Jó a hangulat a globális piacokon

Az amerikai piacokon kedden erősödést láthattunk, amelyet a technológiai szektor, különösen a Nasdaq vezetett (+1,18 százalék). A fellendülést a Broadcom bejelentése váltotta ki, amely szerint a Wall Street legnagyobb pénzintézeteivel - Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley - és a Blackstone magántőkealappal összefogva egy 63 milliárd dolláros (24 000 milliárd forintos) finanszírozási struktúrát állított fel az Anthropic AI-kutatóvállalat számára.

Tovább emeli a hangulatot a dél-koreai SK Hynix ma hajnalban publikált gyorsjelentése, amelyből kiderült, hogy brutális, hétszeres profitnövekedést hozott össze a harmadik negyedévben. Van még tehát erő bőven a szektorban, talán túl korai volt a lassulásra játszani. Ehhez képest viszont meglehetősen rezignált volt a beszámoló fogadtatása, hiszen az SK Hynix árfolyama mindössze 2,8 százalékkal emelkedett a szöuli tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

A Wall Streeten mindezen felül a kedvező októberi amerikai fogyasztói bizalmi index is jobb kedvre hangolta a befektetőket, miközben feszülten várják a Federal Reserve, tehát az amerikai jegybank ma esedékes kamatdöntését és iránymutatását.

Az európai határidős indexek vegyes/enyhén pozitív nyitást jeleznek előre. A befektetők a banki jelentésekre - UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander - fókuszálnak. A német és a francia nagybank már meg is örvendeztette részvényeseit, előbbi stabil, utóbbi várakozáson felüli teljesítménnyel.

Eközben a holland csipgyártó ASM International - az ASML anyavállalata - megemelt árbevétel-várakozása támogathatja majd a tech szektort.

A Mol lehet szerdán a főszereplő

A BUX 145 919 pontos nyitóértéke 0,5 százalékos csökkenést jelent. A mai napon a keddi 1,9 százalékos száguldás után egyébként a tapasztalatok szerint profitrealizálás miatti enyhe korrekció vagy helyben járás várható a blue chipeknél, de cáfoljanak rá a régi bölcsességre vezető részvényeink!