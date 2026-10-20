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Nagyobb a baj a Revolutnál, mint gondoltuk: leálltak a céges szolgáltatások is, világszerte gondok vannak

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Nagyobbnak bizonyult a Revolut keddi üzemzavara, mint elsőre látszott: a lakossági szolgáltatások mellett a Revolut Business működése is leállt, így már vállalkozások is érintettek. A Revolut elismerte, hogy több funkciót és több országot érintő fennakadásról van szó.
Gergely Máté
2026.10.20, 09:52
Frissítve: 2026.10.20, 10:04
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A reggeli fennakadásoknál jóval nagyobb lehet a probléma a Revolutnál: a lakossági szolgáltatások mellett a Revolut Business működése is leállt, így már vállalkozások ezreit is érinti az üzemzavar. Közben a fintechcég is megszólalt, és megerősítette, hogy nem magyarországi hibáról, hanem több országot érintő szolgáltatási zavarról van szó.

Nagyobb a baj a Revolutnál, mint gondoltuk: leálltak a céges szolgáltatások is, világszerte gondok vannak
Nagyobb a baj a Revolutnál, mint gondoltuk: leálltak a céges szolgáltatások is, világszerte gondok vannak / Fotó: Nathan Laine

A Revolut Business felhasználói sem tudják rendesen használni a szolgáltatást október 20-án délelőtt. A RevB beszámolója szerint a céges alkalmazás működése is leállt, miközben a lakossági ügyfeleknél már korábban problémák jelentkeztek a fizetéssel, az átutalásokkal és más alapvető funkciókkal. A hiba így már nemcsak a magánszemélyeket, hanem a Revolutot üzleti számlaként használó vállalkozásokat is érinti.

Magyarországon több mint kétmillió lakossági ügyfele van a Revolutnak, 

a vállalati szolgáltatás pedig már 2024-ben több mint hétezer céges ügyféllel rendelkezett. 

A Revolut hivatalos ügyfélszolgálati fiókja időközben elismerte a hibát. A vállalat közlése szerint jelenleg több funkciót érintő szolgáltatási zavar tapasztalható, a műszaki csapat pedig dolgozik a teljes működés helyreállításán. A hiba nemcsak Magyarországon jelentkezett: több ország felhasználói is problémákról számolnak be. A Revolut egyelőre nem közölte, pontosan mi okozta az üzemzavart.

Az alkalmazás használata mellett a fizetés és az átutalás is problémás lehet, sőt a Revolut-számlákra indított átutalások teljesülésével is gond van. 

Már reggel komoly problémák jelentkeztek a Revolutnál

Már kedd reggel komoly fennakadások jelentkeztek a Revolut lakossági szolgáltatásainál. A problémák nem sokkal 8 óra előtt kezdődtek: egyes ügyfelek az alkalmazás megnyitásakor hibaüzenetet kaptak, és több alapvető funkciót sem tudtak használni.

A devizaváltásnál az alkalmazás nem számolta ki megfelelően az összegek más pénznemben vett értékét, az átutalásoknál pedig előfordult, hogy a rendszer nem tudta betölteni a címzett adatait. A fennakadás azonban már ekkor sem korlátozódott az alkalmazáson belüli műveletekre: egyes kártyás fizetéseket elutasítottak a terminálok, és készpénzt sem lehetett felvenni az ATM-ekből. A hiba Androidon és iOS-en egyaránt jelentkezett.

Nem ez az első Revolut-probléma októberben. Október 12-én kisebb kártyás fizetési hiba jelentkezett, október 8-án pedig több ügyfélnél korábbi vásárlásokat sztornózott a rendszer, és az összegek váratlanul visszakerültek a számlákra.

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Revolut
utalás
meghibásodás
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