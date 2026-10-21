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Sötét tónusú előzetest adott ki a Netflix: ebből biztosan nem lesz hepiend, szétszaladtak a befektetők

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Három év óta a legszerényebb mértékben nőtt a streamingóriás bevétele az előző negyedévben. A Netflix az év utolsó hónapjaira és az egész évre vonatkozóan is visszavágta célszámait, a befektetők erre reagálva a mélybe rántották a részvénárfolyamot
K. T.
2026.10.21, 11:40
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Lassított a világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata, amely három év óta a legszerényebb mértékben tudta növelni bevételét a legutóbbi negyedévben. A Netflix az év utolsó hónapjaira időszakra is a vártnál gyengébb profittal és hirdetési bevételekkel számol. A sötét tónusú előzetesre mélyberántották a befektetők a részvényárfolyamot.

Netflix, streaming, tőzsde, részvény
Visszavágta egész éves növekedési számait a Netflix / Fotó: NurPhoto via AFP

A streamingóriás bevétele 12,87 milliárd dollárra emelkedett a szeptember végén zárult három hónapban, ami 12 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A bővülési dinamika ugyanakkor jelentősen mérséklődött, legutóbb 2023-ban számolt be ennél kisebb mértékű gyarapodásról a vállalat. A felhasználók számának bővülése mellett ebben ráadásul már a tavasszal eszközölt előfizetési díjak emelése is benne van. Az elemzők visszafogott várakozásának ezzel egyébként megfelelt a tényadat.

A lassulás az adózott eredményben egyáltalán nem éreztette hatását: a 3,67 milliárd dolláros tétel 44 százalékkal magasabb a tavalyinál.

Az egy részvényre vetített eredmény (EPS) 87 centre futott be, öt centtel felülmúlva a piaci konszenzust.

További pozitívumot jelent, hogy a Netflix működési árrése 34,6 százalékra nőtt az időszak során, és a szabad készpénztermelés is felpörgött, 2,66-ról 2,9 milliárd dollárra éves alapon.

Csalódást keltő előrejelzést adott a Netflix

A társaság az év utolsó három hónapjára és az egész évre vonatkozó előrejelzésével ugyanakkor leforrázta a piacot.

A negyedik negyedévben ugyanis tovább lassulhat a bevételek bővülése, a vezetőség 11 százalékos dinamikát és 13,44 milliárd dollárt vár ezen a soron.

A 2026 egészére vonatkozó bevételi előrejelzését a korábban kijelölt célsáv aljára, 51,1 milliárd dollárra húzta vissza a menedzsment, ráadásul a Wall Street 51,2 milliárdos becslésénél is szűkebb. Ez 13 százalékos növekedést jelentene az előző évhez képest.

Ennél is kellemetlenebb meglepetést okozott, hogy a hirdetési bevételekből a korábban jelzett három milliárd dollár helyett már csak 2,7 milliárdos bevételre számít a szolgáltató.

A Netflix múlt héten jelentette be, hogy mintegy ezer fős leépítést hajt végre, a teljes munkavállalói állomány hat százalékát érintő elbocsátások pedig 120 bázisponttal ronthatják az üzemi árrést az idei negyedik negyedévben.

A technológiai óriás részvényei hat százalékot zuhantak szerda délelőtt a tengerentúli elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta már több mint negyedével zsugorodott a társaság piaci értéke.

 

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