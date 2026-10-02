Az amerikai OFAC ugyanakkor ismét egy hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét, s a MOL és Gazprom is további egy hónapot kapott a tárgyalások folytatására szeptember utolsó napján, ami lehetővé teszi a status quo fenntartását.

NIS: Miért olyan lassúak a MOL Gazprom tárgyalások? / Fotó: Adam Radosavljevic

NIS - Gazprom - MOL

A szerb és amerikai fél egyaránt érdekelt abban, hogy elkerülje a NIS elleni szankciók azonnali alkalmazását, mivel az komoly energiabiztonsági és gazdasági kockázatot jelentene Szerbiának. S ezen keresztül az európai érdekek is sérülnének az üzemanyag piacon. Egy biztos, ha végül az OFAC a szankciók betartása mellett döntene, mint ahogy azt számos amerikai képviselő szorgalmazza, akkor még nagyobb feszültség lenne az európai dízel piacon, ami nagy valószínűséggel Amerikát is érintené. Az pedig szemmel láthatóan kényelmetlen Trump elnöknek is. Szóval ebben a kérdésben csapdába esett az USA.

Valójában a Gazprom akár meddig húzhatja a tárgyalásokat az OFAC meg fogja adni a hosszabbítást. Legalábbis amíg feszült az üzemanyag helyzet az EU-ban.

Az pedig úgy tűnik, hogy nem fog megoldódni egyhamar, hiszen hiába csökkentette az orosz finomítók elleni támadásokat az ukránok, a helyreállítási folyamat lassú. Oroszország most is meghosszabbította a dízel olajra vonatkozó export tilalmat. Szóval amíg az oroszok hosszabbítanak, addig az amerikaiak is hosszabbítani fognak nagy valószínűséggel. S lehet, hogy ezen a Hormuzi szoros felszabadulása sem fog segíteni (ha megtörténik), mert Európának békeidőben is szüksége van az orosz dízel olajra, hogy a piaci keresletet ki tudja elégíteni. Ez alapján pedig úgy tűnik, hogy az orosz medve megtalálta azt a módszert, hogy mégse kelljen megválnia a szerb olajvállalatban levő többségi részesedésétől.

Azért mégsem eszik annyira forrón a kását, hiszen reális forgatókönyvvé válhat, hogy patthelyzetben a szerb állam átvegye a NIS irányítását, amelyet a privatizációs szerződés lehetővé tesz, hiszen az államnak opciója van a részesedésre a Forbes Serbija szerint. Persze ezzel a szerbek kerülnének konfliktusba a baráti Oroszországgal, amit nagy valószínűséggel egyik politikai vezetés sem vállalna fel, pláne így a választások előtt, de valószínűleg utána sem.