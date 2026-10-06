Rekord visszavásárlás és új piacok: merre tovább Nvidia a 150 százalékos rali után?
Az Nvidia neve az elmúlt években egybeforrt a mesterséges intelligencia forradalmával. A chipgyártó részvényei bő két év alatt látványos utat jártak be, a menedzsment őszi bejelentései pedig egyértelművé tették: a történet már régen nem csak a hardverről szól.
Nvidia : erős eredmények, töretlen kereslet
2024 április eleje óta az Nvidia részvényei nagyjából 150 százalékot emelkedtek. A cég azonban nem egyedül menetelt, az egész félvezetőszektor magára talált. A szektor erejét és az AI-beruházási ciklus lendületét jól mutatja, hogy a félvezetőipari vállalatokat tömörítő SOXX ETF is hasonló mértékben emelkedett ezen a több mint kétéves időtávon. A chipgyártók tehát együtt szárnyaltak, a mezőny élén azonban mindvégig az Nvidia állt.
Ezt a növekedést a vállalat a legutóbbi negyedéves gyorsjelentésével is alá tudta támasztani. A számok ismét felülmúlták a Wall Street-i várakozásokat. Az adatközpontokból származó bevételek továbbra is jelentős növekedést mutatnak, bizonyítva, hogy a technológiai óriások részéről a kereslet a legújabb AI-chipek iránt egyelőre csillapíthatatlan.
Őszi bejelentések: rekord visszavásárlás és kiberbiztonság
A kiemelkedő készpénztermelés és az erős piaci pozíció két jelentős lépést is lehetővé tett. Szeptember végén az igazgatóság bejelentette, hogy további 150 milliárd dollárral bővíti a részvény-visszavásárlási programot, így a teljes rendelkezésre álló keret 235 milliárd dollárra nőtt. Ezzel az Nvidia letaszította az Apple-t a legnagyobb buyback-rekordok trónjáról. A lépés a menedzsment magabiztosságát jelzi, és komoly támaszt adhat az árfolyamnak.
Ugyanezekben a hetekben jelentette be a cég az Open Agent Safety Platformot is. Ahogy az AI-rendszerek egyre önállóbban cselekszenek (autonóm AI-ügynökök), előtérbe kerül az úgynevezett „rogue AI” veszélye: az algoritmus kicsúszik az irányítás alól, és áthágja a számára szabott szabályokat. Az Nvidia hardvert és szoftvert ötvöző platformja erre a problémára kínál választ. A cég ezzel nemcsak a kiberbiztonság területén válhat megkerülhetetlen szereplővé, hanem elindul afelé is, hogy működését szoftveres irányba diverzifikálja.
Kockázatok a csúcson
Bár a fundamentumok erősek, a jelenlegi szinteken a befektetőknek érdemes a kockázatokkal is számolniuk. Az első a koncentráció: az Nvidia bevételeinek jelentős része néhány hyperscalertől (Microsoft, Google, Meta, Amazon) származik. Ha ezek a cégek lassítanak az adatközpontok építésén, az azonnal meglátszik az Nvidia eredményein.
Ugyanezek a nagy megrendelők ráadásul gőzerővel fejlesztik saját AI-chipjeiket (a Google például a TPU-kkal), hogy csökkentsék költségeiket és az Nvidiától való függésüket. Ez nyomás alá helyezheti az Nvidia árréseit, ami a profitabilitáson is meglátszana.
Végül ott vannak a geopolitikai feszültségek. Az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai háború és a folyamatos chipexport-korlátozások állandó bizonytalanságot jelentenek a globális értékesítésben.
További növekedési lehetőségek
A kockázatok ellenére a vállalat számos olyan területen vetette meg a lábát, amely a következő évek növekedését biztosíthatja.
A szoftveres oldalon az új kiberbiztonsági platform és az Nvidia AI Enterprise csomagok egyre több kiszámítható, magas marzsú előfizetéses bevételt hoznak. A cél az, hogy idővel a szoftverekből származó bevétel is meghatározóvá váljon.
A másik nagy terület a fizikai AI. Az önvezető autók és az ipari robotika gigantikus, még csak most beinduló piacot jelenthetnek, ahol az Nvidia hardver-szoftver ökoszisztémája domináns szerepet tölthet be.
Mindehhez jön a fejlesztési tempó. A cég egyre sűrűbben mutat be új GPU-architektúrákat, így a konkurencia, például az AMD, lépéshátrányban marad, és kénytelen beérni a „második legjobb” szerepével.
Több, mint chipgyártó
Az elmúlt időszak eseményei megmutatták, hogy az Nvidia ma már sokkal több egy chipgyártó cégnél . A jelentős rali, az erős gyorsjelentés, a történelmi részvény-visszavásárlás és az AI kiberbiztonság felé nyitás egy olyan vállalat képét festi le, amely továbbra is gőzerővel építi a jövő technológiai ökoszisztémáját. Bár a nagy vevőktől való függőség és az ebből fakadó kockázatok óvatosságra intenek, amíg tart az AI-forradalom, az Nvidia várhatóan megkerülhetetlen szereplő marad az iparágban, ami hosszú távon is támogathatja a részvény árfolyamát. Emellett az elmúlt másfél évben a korábban kiemelkedően magas prémium értékeltség is jelentősen mérséklődött, így a részvény árazása a korábbi szintekhez képest jóval kevésbé feszített.
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