Rekord visszavásárlás és új piacok: merre tovább Nvidia a 150 százalékos rali után?

Az Nvidia neve az elmúlt években egybeforrt a mesterséges intelligencia forradalmával. A chipgyártó részvényei bő két év alatt látványos utat jártak be, a menedzsment őszi bejelentései pedig egyértelművé tették: a történet már régen nem csak a hardverről szól.

Nvidia: merre tovább a 150 százalékos rali után? / Fotó: Below the Sky

Nvidia : erős eredmények, töretlen kereslet

2024 április eleje óta az Nvidia részvényei nagyjából 150 százalékot emelkedtek. A cég azonban nem egyedül menetelt, az egész félvezetőszektor magára talált. A szektor erejét és az AI-beruházási ciklus lendületét jól mutatja, hogy a félvezetőipari vállalatokat tömörítő SOXX ETF is hasonló mértékben emelkedett ezen a több mint kétéves időtávon. A chipgyártók tehát együtt szárnyaltak, a mezőny élén azonban mindvégig az Nvidia állt.

Ezt a növekedést a vállalat a legutóbbi negyedéves gyorsjelentésével is alá tudta támasztani. A számok ismét felülmúlták a Wall Street-i várakozásokat. Az adatközpontokból származó bevételek továbbra is jelentős növekedést mutatnak, bizonyítva, hogy a technológiai óriások részéről a kereslet a legújabb AI-chipek iránt egyelőre csillapíthatatlan.

Őszi bejelentések: rekord visszavásárlás és kiberbiztonság

A kiemelkedő készpénztermelés és az erős piaci pozíció két jelentős lépést is lehetővé tett. Szeptember végén az igazgatóság bejelentette, hogy további 150 milliárd dollárral bővíti a részvény-visszavásárlási programot, így a teljes rendelkezésre álló keret 235 milliárd dollárra nőtt. Ezzel az Nvidia letaszította az Apple-t a legnagyobb buyback-rekordok trónjáról. A lépés a menedzsment magabiztosságát jelzi, és komoly támaszt adhat az árfolyamnak.

Ugyanezekben a hetekben jelentette be a cég az Open Agent Safety Platformot is. Ahogy az AI-rendszerek egyre önállóbban cselekszenek (autonóm AI-ügynökök), előtérbe kerül az úgynevezett „rogue AI” veszélye: az algoritmus kicsúszik az irányítás alól, és áthágja a számára szabott szabályokat. Az Nvidia hardvert és szoftvert ötvöző platformja erre a problémára kínál választ. A cég ezzel nemcsak a kiberbiztonság területén válhat megkerülhetetlen szereplővé, hanem elindul afelé is, hogy működését szoftveres irányba diverzifikálja.