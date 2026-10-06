Deviza
EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,65 +0,03% GBP/HUF432,71 -0,04% CHF/HUF393,86 -0,04% PLN/HUF83,82 -0,03% RON/HUF68,66 -0,17% CZK/HUF15,01 -0,09% EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,65 +0,03% GBP/HUF432,71 -0,04% CHF/HUF393,86 -0,04% PLN/HUF83,82 -0,03% RON/HUF68,66 -0,17% CZK/HUF15,01 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rekord visszavásárlás és új piacok: merre tovább Nvidia a 150 százalékos rali után?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Nvidia legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében a számok ismét felülmúlták a Wall Street-i várakozásokat. A kiemelkedő készpénztermelés és az erős piaci pozíció két jelentős lépést is lehetővé tett. Szeptember végén az igazgatóság bejelentette, hogy további 150 milliárd dollárral bővíti a részvény-visszavásárlási programot, ezzel az Nvidia letaszította az Apple-t a legnagyobb buyback-rekordok trónjáról.
Lemnyi Péter, a Gránit Alapkezelő junior portfóliómenedzsere
2026.10.06, 06:45
Szóljon hozzá!

Az Nvidia neve az elmúlt években egybeforrt a mesterséges intelligencia forradalmával. A chipgyártó részvényei bő két év alatt látványos utat jártak be, a menedzsment őszi bejelentései pedig egyértelművé tették: a történet már régen nem csak a hardverről szól.

Nvidia,Logo,On,Phone,And,Blurred,Ai,Chip,On,The
Nvidia: merre tovább a 150 százalékos rali után? / Fotó: Below the Sky

Nvidia : erős eredmények, töretlen kereslet

2024 április eleje óta az Nvidia részvényei nagyjából 150 százalékot emelkedtek. A cég azonban nem egyedül menetelt, az egész félvezetőszektor magára talált. A szektor erejét és az AI-beruházási ciklus lendületét jól mutatja, hogy a félvezetőipari vállalatokat tömörítő SOXX ETF is hasonló mértékben emelkedett ezen a több mint kétéves időtávon. A chipgyártók tehát együtt szárnyaltak, a mezőny élén azonban mindvégig az Nvidia állt.

Ezt a növekedést a vállalat a legutóbbi negyedéves gyorsjelentésével is alá tudta támasztani. A számok ismét felülmúlták a Wall Street-i várakozásokat. Az adatközpontokból származó bevételek továbbra is jelentős növekedést mutatnak, bizonyítva, hogy a technológiai óriások részéről a kereslet a legújabb AI-chipek iránt egyelőre csillapíthatatlan.

Őszi bejelentések: rekord visszavásárlás és kiberbiztonság

A kiemelkedő készpénztermelés és az erős piaci pozíció két jelentős lépést is lehetővé tett. Szeptember végén az igazgatóság bejelentette, hogy további 150 milliárd dollárral bővíti a részvény-visszavásárlási programot, így a teljes rendelkezésre álló keret 235 milliárd dollárra nőtt. Ezzel az Nvidia letaszította az Apple-t a legnagyobb buyback-rekordok trónjáról. A lépés a menedzsment magabiztosságát jelzi, és komoly támaszt adhat az árfolyamnak.

Ugyanezekben a hetekben jelentette be a cég az Open Agent Safety Platformot is. Ahogy az AI-rendszerek egyre önállóbban cselekszenek (autonóm AI-ügynökök), előtérbe kerül az úgynevezett „rogue AI” veszélye: az algoritmus kicsúszik az irányítás alól, és áthágja a számára szabott szabályokat. Az Nvidia hardvert és szoftvert ötvöző platformja erre a problémára kínál választ. A cég ezzel nemcsak a kiberbiztonság területén válhat megkerülhetetlen szereplővé, hanem elindul afelé is, hogy működését szoftveres irányba diverzifikálja.

Kockázatok a csúcson

Bár a fundamentumok erősek, a jelenlegi szinteken a befektetőknek érdemes a kockázatokkal is számolniuk. Az első a koncentráció: az Nvidia bevételeinek jelentős része néhány hyperscalertől (Microsoft, Google, Meta, Amazon) származik. Ha ezek a cégek lassítanak az adatközpontok építésén, az azonnal meglátszik az Nvidia eredményein.

Ugyanezek a nagy megrendelők ráadásul gőzerővel fejlesztik saját AI-chipjeiket (a Google például a TPU-kkal), hogy csökkentsék költségeiket és az Nvidiától való függésüket. Ez nyomás alá helyezheti az Nvidia árréseit, ami a profitabilitáson is meglátszana.

Végül ott vannak a geopolitikai feszültségek. Az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai háború és a folyamatos chipexport-korlátozások állandó bizonytalanságot jelentenek a globális értékesítésben.

További növekedési lehetőségek

A kockázatok ellenére a vállalat számos olyan területen vetette meg a lábát, amely a következő évek növekedését biztosíthatja.

A szoftveres oldalon az új kiberbiztonsági platform és az Nvidia AI Enterprise csomagok egyre több kiszámítható, magas marzsú előfizetéses bevételt hoznak. A cél az, hogy idővel a szoftverekből származó bevétel is meghatározóvá váljon.

A másik nagy terület a fizikai AI. Az önvezető autók és az ipari robotika gigantikus, még csak most beinduló piacot jelenthetnek, ahol az Nvidia hardver-szoftver ökoszisztémája domináns szerepet tölthet be.

Mindehhez jön a fejlesztési tempó. A cég egyre sűrűbben mutat be új GPU-architektúrákat, így a konkurencia, például az AMD, lépéshátrányban marad, és kénytelen beérni a „második legjobb” szerepével.

Több, mint chipgyártó

Az elmúlt időszak eseményei megmutatták, hogy az Nvidia ma már sokkal több egy chipgyártó cégnél . A jelentős rali, az erős gyorsjelentés, a történelmi részvény-visszavásárlás és az AI kiberbiztonság felé nyitás egy olyan vállalat képét festi le, amely továbbra is gőzerővel építi a jövő technológiai ökoszisztémáját. Bár a nagy vevőktől való függőség és az ebből fakadó kockázatok óvatosságra intenek, amíg tart az AI-forradalom, az Nvidia várhatóan megkerülhetetlen szereplő marad az iparágban, ami hosszú távon is támogathatja a részvény árfolyamát. Emellett az elmúlt másfél évben a korábban kiemelkedően magas prémium értékeltség is jelentősen mérséklődött, így a részvény árazása a korábbi szintekhez képest jóval kevésbé feszített.

 

A szerző további elemzései a Grandio Blog-on olvashatóak.

Szóljon hozzá!
stratégia
részvény
Nvidia
Részvényvisszavásárlás
gyorsjelentés
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu