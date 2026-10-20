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Befektetőket keres, letette az asztalra ajánlatát a volt magyar pénzügyminiszter – új eurós részvényeket hoz a pesti tőzsdére Oszkó Péter cége, az O3 Partners

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A társaság legfeljebb 1 764 706 új részvényt kínál nyilvánosan Magyarországon, és a BÉT szabályozott piacán folytatná a kereskedést. A kibocsátás a további alapkezelői részesedések megszerzésére és új alapok indítására épülő növekedési stratégiát szolgálja. A holland piacfelügyelet jóváhagyta az O3 Partners tájékoztatóját.
Kadlót Tibor
2026.10.20, 14:15
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Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners N.V. A holland Pénzügyi Piacok Hatósága (AFM) október 20-án jóváhagyta a társaság EU Follow-on tájékoztatóját, így az O3 Partners legfeljebb 1 764 706 darab újonnan kibocsátott törzsrészvényt hozhat forgalomba Magyarországon. Az AFM a jóváhagyásról értesíti a Magyar Nemzeti Bankot, a magyar nyelvű összefoglalóval együtt. 

Oszkó Péter, O3 Partners, részvénykibocsátás
Befektetőket toboroz és nyilvános részvény kibocsátásra készül Oszkó Péter és az O3 Partners / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A társaság kérelmezni fogja, hogy részvényei a BÉT Xtend multilaterális kereskedési platformról a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályozott piacának Standard Kategóriájába kerüljenek – számol be keddi közleményében a tervezett nyilvános részvénykibocsátásról (IPO) a kockázati tőkebefektető társaság. 

Nyilvános ajánlattétel és átlépés a szabályozott piacra

A bevezetési kérelem az Oszkó Péter volt pénzügyminiszter érdekeltségébe tartozó társaság valamennyi törzsrészvényére vonatkozik: a jelenleg a BÉT Xtenden jegyzett 3 346 259 darab, 2,00 euró névértékű, dematerializált részvényre (ISIN: NL0015002I61) és az újonnan kibocsátandó részvényekre egyaránt. Ezzel egyidejűleg a társaság a meglévő részvények BÉT Xtendről történő törlését is kérelmezi; a törlés a Standard Kategóriába történő bevezetést megelőző kereskedési napon lép hatályba. A tőkebevonás és a bevezetés részletes feltételeit a tájékoztató tartalmazza. A bevezetés időpontját és az első kereskedési napot a BÉT határozza meg.

Mit jelent ez az O3 Partners számára?

A nyilvános kibocsátás az O3 Partners növekedési stratégiáját szolgálja, amely három irányra épül.

  1. További alapkezelői részesedések. Az O3 Partners további alapkezelői részesedések megszerzésével kívánja bővíteni tevékenységét. Olyan partnereket keres, amelyek tapasztalt befektetési csapattal, eredményes szakmai múlttal és erős helyi kapcsolatokkal rendelkeznek. Az új érdekeltségek révén a társaság további piacokon jelenhet meg, és a meglévő befektetéseket kiegészítő területeken vállalhat szerepet.
  2. Új befektetési alapok. A növekedés másik fontos forrása új befektetési alapok indítása meglévő és új partnerekkel. Az O3 Partners az alapok létrehozását és a befektetőktől történő tőkebevonást is támogatja, és saját tőkével is részt vehet bennük. A sikeres forrásbevonás növelheti az alapkezelők által kezelt vagyont és rendszeres díjbevételeit, az alapok eredményes befektetései pedig később további jövedelmet hozhatnak.
  3. Együttműködés az érdekeltségek között. Az O3 Partners az érdekeltségei közötti együttműködésre is épít. A befektetési csapatok üzleti kapcsolataik és tapasztalataik megosztásával segíthetik egymást új befektetők és befektetési lehetőségek elérésében, valamint a finanszírozott vállalkozások nemzetközi terjeszkedésében. A közös működési és technológiai háttér fejlesztése hatékonyabbá teheti a munkájukat.

Mindezek révén az O3 Partners olyan diverzifikált vállalati és befektetési struktúrát kíván kialakítani, amely nem egyetlen vállalat, alap, befektetési stratégia vagy piaci ciklus eredményétől függ, hanem több, egymást kiegészítő értékteremtési forrásra épül.

Az elmúlt időszakban átalakítottuk üzleti stratégiánkat, és akvizíciókkal bővültünk. Ezek a lépések már rövid távon is érdemi eredményeket hoztak, ami pénzügyi beszámolóinkban is nyomon követhető. A tervezett tőkebevonással erre a lendületre építve kívánjuk tovább gyorsítani az O3 Partners növekedésé

 – mondta el az IPO-ról Oszkó Péter elnök-vezérigazgató.

 O3PNRS részvény
O3PNRS részvény17:20:00
Árfolyam: 8,8 EUR 0 / 0 %
Forgalom: 9 331 EUR
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A társaság részvényei 2,3 százalékkal drágultak a keddi kereskedés első felében. Az év eleje óta négy százalékkal került feljebb az árfolyam.

A politikusból lett üzletember tőzsdei cége több mint 300 százalékkal, 2,91 millió euróra növelte bevételét az idei év első hat hónapjában, az időszakot  1,45 millió euró nettó nyereséggel zárta a tavalyi 475 ezer eurós veszteséggel szemben. A második fél évben is brillíroznia kell azonban az O3 Partnersnek, ha év végén is növekedésről akar beszámolni.

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IPO
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