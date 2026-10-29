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A Shell után itt az újabb bomba meglepetés: az OMV is csurig tötötte a profittankot

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Négy év óta a legerősebb háromhavi teljesítményét szállította az osztrák energiavállalat. Az elszálló olajárak és a triplázódó finomítói árrések hatalmas nyereséget eredményeztek az OMV-nek.
K. T.
2026.10.29, 12:04
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Az elmúlt négy év legerősebb negyedéves eredményéhez segítette az OMV-t az iráni háború nyomában tartósan megugró olajárak és a szélesre nyíló finomítói árrések. A Mol osztrák versenytársa csaknem duplázta nyereségét a szárnyaló üzemanyag-kereskedelemnek köszönhetően, a vegyipari üzletág ugyanakkor csalódást okozott.

OMV, nyereség, olajár
Felpörgette az OMV nyereségét az elszálló olajár / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az ugyancsak ma jelentő Shellhez hasonlóan kiemelkedő harmadik negyedéves teljesítményről számolt be a régió meghatározó olaj- és vegyipari vállalata, az OMV. 

Az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen erős időszaka az OMV-nek

Az osztrák társaság az iparágban leginkább figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) üzemi eredménye (EBIT) 2,12 millió dollárra ugrott a szeptember végén zárult három hónapban. Ez 70 százalékkal szárnyalja túl az egy évvel korábbit, és egyúttal 2022, azaz az orosz-ukrán háború kitörése óta a legerősebb harmadik negyedéves EBIT-nek felel meg.

A tavalyihoz képest közel duplázódó, 1,15 milliárd euró tisztított CCS adózott nyereség meghaladta az 1,09 milliárdos elemzői konszenzust is.

A Hormuzi-szoros forgalmának súlyos zavara többéves rekordszintre emelte az energiaárakat, az árvolatilitásból pedig az olajcégek kereskedési üzletágai jelentősen profitálni tudtak.

A bécsi központú társaság üzemanyag-kereskedelmi szegmense teljesített a legjobban, melynek eredménye 170 százalékkal lőtt ki az előző évhez képest, köszönhetően az Európában és a Közel-Keleten jelentősen magasabb finomítói marzsoknak. Utóbbi 37,5 dollárra ugrott az egy évvel korábbi, hordónkénti 11,5 dollárról.

A vegyipari üzletág ezzel szemben csalódást okozott, a várt 284 eurós eredmény helyett mindössze 63 millió eurót szállított a vállalatnak. Ebben a visszaeső kereslet, valamint a zsugorodó petrolkémiai árrések játszották a döntő szerepet.

Javított a kilátásokon az osztrák olajcég, a Mol is erős eredményről adhat számot

A külső környezetben javulásra számít a vezetőség, amely az eddigi, 85-95-ös sáv tetejére, 95 dollárra emelte a Brent hordónkénti átlagárára vonatkozó, egész éves előrejelzését. A finomítói árrést öt dollárral magasabbra, 25 dollárra várják 2026 egészében. Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 290 ezer hordó lehet, a realizált gázár pedig elérheti a 45 eurót kilowattóránként.

Összességében vegyes, de a nettó profit soron a vártnál erősebb negyedévet zárt az OMV: a finomítás és az upstream ellensúlyozta a gyenge vegyipari teljesítményt. A menedzsment előrejelzése ugyanakkor már a finomítói marzsok negyedik negyedéves normalizálódására, valamint a vegyipari üzletág további gyengeségére utal 

értékelte a beszámolót Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője.

A brókerház stratégája szerint ebből az is következik, hogy a Mol esetében, ahol a finomítás magasabb súlyt képvisel a profitban a petrokémiával szemben, mint az OMV esetében, az eredménynek nagy valószínűséggel érzékenyebbnek kell lennie a pozitív finomítási környezet változásaira. Ez alapján pozitív reményekkel várhatják a befektetők a Mol jövő pénteken megjelenő negyedéves gyorsjelentését is.

Az OMV részvényei 2,2 százalékkal drágultak a csütörtök délelőtti kereskedés során, idén pedig már több mint másfélszeresére hízott az osztrák energiacég tőzsdei értéke.

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