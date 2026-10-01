Bejelentették: átalakítás jön az OTP-nél, országról országra szabják át a nagybankot – elárulták Csányi Péterék, hogy mire készülnek

Nagy megújulás jelentett be az OTP Csoport. A vállalat történetében először újul meg nemzetközileg egységes módon az a kommunikációs keretrendszer, amely meghatározza, hogyan jelenik meg és szólal meg az OTP a nyilvánosság előtt. Az új kereteket fokozatosan vezetik be az érintett országokban működő csoporttagoknál.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója /Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP csütörtöki közleménye szerint a változás érinti többek között a reklámokat, az egyes digitális és offline felületeken megjelenő üzeneteket, valamint az arculati elemeket is. A megújulás nem pusztán egy új kampány vagy formai változás, hanem az OTP teljes kommunikációjára kiterjedő új megközelítés.

Kiemelték, hogy a 2000-es évek eleje óta az OTP Bank egy magyarországi központú hitelintézetből a térség egyik vezető, független pénzügyi csoportjává vált. Jelenleg 11 országban van jelen, közel 40 ezer munkatársat foglalkoztat, és 17,5 millió ügyfelet szolgál ki. Nemzetközi növekedése során pedig 25 bankot vásárolt fel és integrált sikeresen. Az OTP 2026-ban először került be a Forbes Global 2000 rangsorának első 400 vállalata közé, a 2025-ös uniós banki stresszteszten pedig a vizsgált 64 európai bank felső harmadában végzett.

„Az OTP Csoport az elmúlt években meghatározó nemzetközi pénzügyi csoporttá vált. Egy erős nemzetközi márkához azonban nemcsak közös stratégia, hanem közös nyelv is szükséges. Új kommunikációs platformunk célja, hogy az OTP erősségét, stabilitását és ügyfélközpontú szemléletét valamennyi piacunkon egységesen jelenítse meg, miközben megőrzi azokat a helyi értékeket és kapcsolódási pontokat, amelyek közel hozzák márkánkat ügyfeleinkhez” – idézte a közlemény Csányi Pétert, az OTP Bank vezérigazgatóját.

Megjegyezték, hogy az új kommunikációs keretrendszer abból indul ki, hogy az élet a tervek és a sikerek mellett váratlan fordulatokat és nehezebb időszakokat is tartogat. Az OTP Bank ezekben a helyzetekben is stabil pontként kíván jelen lenni, és ezt a szerepét a jövőben közvetlenebb, emberközelibb és helyenként humoros formában mutatja meg.