Bejelentették: átalakítás jön az OTP-nél, országról országra szabják át a nagybankot – elárulták Csányi Péterék, hogy mire készülnek
Nagy megújulás jelentett be az OTP Csoport. A vállalat történetében először újul meg nemzetközileg egységes módon az a kommunikációs keretrendszer, amely meghatározza, hogyan jelenik meg és szólal meg az OTP a nyilvánosság előtt. Az új kereteket fokozatosan vezetik be az érintett országokban működő csoporttagoknál.
Az OTP csütörtöki közleménye szerint a változás érinti többek között a reklámokat, az egyes digitális és offline felületeken megjelenő üzeneteket, valamint az arculati elemeket is. A megújulás nem pusztán egy új kampány vagy formai változás, hanem az OTP teljes kommunikációjára kiterjedő új megközelítés.
Kiemelték, hogy a 2000-es évek eleje óta az OTP Bank egy magyarországi központú hitelintézetből a térség egyik vezető, független pénzügyi csoportjává vált. Jelenleg 11 országban van jelen, közel 40 ezer munkatársat foglalkoztat, és 17,5 millió ügyfelet szolgál ki. Nemzetközi növekedése során pedig 25 bankot vásárolt fel és integrált sikeresen. Az OTP 2026-ban először került be a Forbes Global 2000 rangsorának első 400 vállalata közé, a 2025-ös uniós banki stresszteszten pedig a vizsgált 64 európai bank felső harmadában végzett.
„Az OTP Csoport az elmúlt években meghatározó nemzetközi pénzügyi csoporttá vált. Egy erős nemzetközi márkához azonban nemcsak közös stratégia, hanem közös nyelv is szükséges. Új kommunikációs platformunk célja, hogy az OTP erősségét, stabilitását és ügyfélközpontú szemléletét valamennyi piacunkon egységesen jelenítse meg, miközben megőrzi azokat a helyi értékeket és kapcsolódási pontokat, amelyek közel hozzák márkánkat ügyfeleinkhez” – idézte a közlemény Csányi Pétert, az OTP Bank vezérigazgatóját.
Megjegyezték, hogy az új kommunikációs keretrendszer abból indul ki, hogy az élet a tervek és a sikerek mellett váratlan fordulatokat és nehezebb időszakokat is tartogat. Az OTP Bank ezekben a helyzetekben is stabil pontként kíván jelen lenni, és ezt a szerepét a jövőben közvetlenebb, emberközelibb és helyenként humoros formában mutatja meg.
A keretrendszer az ismerős, hétköznapi kihívásokat olykor rendkívüli vagy akár abszurd történetekbe helyezi, hogy új nézőpontból beszéljen azokról a pénzügyi döntésekről, amelyekkel az emberek életük során találkoznak. Ehhez a szemlélethez kapcsolódik az „Itt vagyunk” szlogen is.
Az új kommunikációs irány elsőként Magyarországon, Montenegróban és Moldovában jelenik meg, majd fokozatosan a csoport további, érintett piacaira is kiterjed.
Az új márkapozícionálást és kommunikációs irányt az OTP Csoport a nemzetközi Droga5 Dublin kreatív és stratégiai ügynökséggel együttműködésben dolgozta ki az elmúlt másfél évben. A David Droga által alapított Droga5, 2019 óta az Accenture Song része. A dublini székhelyű ügynökség világszerte támogatja a vállalatokat hosszú távú márka- és kommunikációs stratégiáik kialakításában. Az 2026-ban az Ad Age a Droga5 az Év Ügynökségi Hálózatának választotta.
Hogyan érinti az OTP ügyfeleit a változás?
Az OTP Csoport hangsúlyozta, hogy a megújulás a vállalat kommunikációját és megjelenését érinti, nem a bank működését. A bevezetés több lépcsőben valósul meg, ezért az átmeneti időszakban a korábbi és az új arculati elemek, megjelenések párhuzamosan is jelen lehetnek.
Azt ugyanakkor kiemelték, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy az ügyfeleket megtévesztő csalók valószínű erre a változásra is reagálnak majd, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy az OTP Bank biztonsági szabályai is változatlanok maradnak. A bank továbbra sem kér e-mailben vagy telefonon jelszót, PIN-kódot, bankkártyaadatot vagy jóváhagyó kódot. Ha valaki bizonytalan egy üzenet hitelességében, vegye fel a kapcsolatot az OTP Bank ügyfélszolgálatával.
Az elemző válaszol: mi lesz most az OTP-vel a hétfői összeomlás után, mihez fog most Csányi Péter?
Régen nem hoztak össze olyan nagy esést az OTP részvényei, mint szeptember 28-án, hétfőn. A bankpapír tőzsdei forgalma megközelítette a 40 milliárd forintot, miközben az árfolyama 3,86 százalékkal esett vissza és így 44 100 forinton zárt. A zuhanás okairól és a részvények várható sorsáról a Világgazdaság Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét kérdezte.
Az elemző úgy véli, hogy az OTP árfolyamának esése mögött feltehetően a Bloomberg elmúlt napokban megjelent oknyomozó cikke áll. A hírportál arról írt, hogy felmerült több, oroszországi vállalatokhoz kapcsolódó tranzakció is az OTP részéről, amelyek esetlegesen szankciósértő ügyfelekhez kötődnek. A cikk azonban több helyen is megemlítette, hogy konkrét bizonyítékaik nincsenek rá, hogy a tranzakciók valóban megtörténtek volna.
Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója, a Bloombergnek küldött válaszában azt nyilatkozta, hogy az OTP fontolóra veszi az Oroszországból való kivonulás lehetőségét, és a döntést év végéig meghozzák. A hír hatására az OTP-részvények árfolyama közel 4 százalékkal, 44 100 forintra esett hétfőn.