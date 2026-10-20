Megdörzsölte jósgömbjét az OTP legnagyobb rajongója: hatalmas rali előtt állhat a részvény – lesöpörte az aggodalmakat az Autonomous Research

Biztató jelzést kaptak az OTP elmúlt hetekben látott mélyrepülését követően elbizonytalanodott befektetők. A vezető magyar bank legnagyobb rajongója kedden friss elemzéssel állt elő, melyben az eddiginél is magasabb árfolyamvárakozást fogalmazott meg. Az Autnomous Research szerint a piac jelenleg mélyen alulértékeli a Csányi Péter vezette pénzintézetet.

negyven százalékos ralit vár az OTP-től az Autonomous Research / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az elemzőház ma reggel kiadott elemzésében 778 forinttal toldotta meg az OTP részvényeire vonatkozó célárat, és már 57 921 forintra várja az árfolyamot a következő egy év során.

A hétfői záróárhoz képest ez 39 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. A méretes hozampotenciál mellett változatlanul felülsúlyozásra ajánlják a legnagyobb magyar blue chip papírt.

Az Autonomous már eddig is messze a legmagasabb célárat tartotta érvényben, a frissített felsrófolt árfolyambecslés pedig azt jelzi, nem osztják a piac által jelenleg árazott aggodalmakat.

Az orosz piac, a Luminor-felvásárlás és a jövő évi költségvetés is tartogat igalmakat az OTP számára

Az OTP kurzusa szeptember végén állt lejtőre, azt követően, hogy Csányi Péter bankvezér az orosz piac lehetséges elhagyásáról beszélt. A kelet-európai leány a bankcsoport nyereségének mintegy ötödét termeli, így érzékeny veszteséget jelentene a részvényesek számára.

A szeptmber közepén elért történelmi csúcsról 20 százalékot zuhant a részvénykurzus a hírre, amit a vezetőség októbertől egy új, 50 milliárd forint keretösszegű saját részvény vásárlási programmal igyekszik ellensúlyozni. Az árfolyam ezzel együtt továbbra is nyomott.

A magyar hitelező eközben a balti Luminor Bank megvásárlását tervezi, amihez az előző héten kapta meg az uniós versenyhatóság adminisztratív jóváhagyását.

Az OTP-t a Magyar-kormány hétfőn bejelentett jövő évi adóreform tervezete is érintheti, igaz, a negatív mellett pozitív hatásai is lehetnek a 2027-es költségvetésben szereplő öztehermódosítások.

Az Erste befektetési Zrt. friss előzetes becslései alapján az Otthon Start szigorúbb feltételei várhatóan jelentősen visszafogják az új hitelkihelyezéseket, míg az újra bevezetett lakástakarék program és a lakossági energiahatékonysági program részben ellensúlyozhatja ezt a visszaesést. A társasági adó emelése csak az OTP teljes nettó eredményének hozzávetőleg 30 százalékát kitevő, Magyarországon megtermelt részt érintené.