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Brutális forgalomban találta meg a felfelé vezető utat az OTP

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A BUX csak egy hajszállal került feljebb. A blue chipek közül az OTP és a Mol erősödött, míg a Richter és a Magyar Telekom árfolyama lefordult.
Murányi Ernő
2026.10.02, 17:28
Frissítve: 2026.10.02, 17:40

A globális részvénypiacokon hatalmas megkönnyebbülést és emelkedő  árfolyamokat hozott a vártnál lényegesen gyengébb amerikai nem-mezőgazdasági foglalkoztatottsági (nonfarm payrolls) adat. Kérdés, az OTP befektetői is fellélegezhettek-e.

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Brutális forgalomban találta meg a felfelé vezető utat az OTP / Fotó: Móricz Sabján Simon

Amint pénteken közzétették, szeptemberben ugyanis mindössze 29 000 új munkahely jött létre a várt 90 000-rel szemben, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékra emelkedett. Ez megnyugtatta a befektetőket, hogy a gazdaság nem melegszik túl, és jelentősen csökkentette az amerikai jegybank, vagyis a Federal Reserve (Fed) kamatemelésének valószínűségét októberben.

A friss amerikai munkaerőpiaci adatok hatására csökkent a kötvényhozamok és az olajárak korábbi nyomása is.

A Brent nyersolaj ára 3 dollár feletti eséssel a 100 dolláros hordónkénti szint alá, 99,60 dollár környékére korrigált. Ennek oka, hogy amerikai nyomásra az európai G7-országok és az EU a stratégiai üzemanyag-tartalékok felszabadítását mérlegelik az infláció és az üzemanyagárak letörése érdekében.

A dollár gyengült némileg a globális devizakosárral szemben a kamatemelési várakozások lehűlése miatt. A forint is erősödött az olajár és a dollár mozgására reagálva. 

A pesti tőzsdén az OTP-részvények végre megszakították a zsinórban legalább 4 napja tartó vesszőfutásukat. Tőzsdezárásra már 0,7 százalékkal, 40 250 forintra drágult a bankrészvény. 

Messzire került ugyan az árfolyam a múlt heti zárótól, ám legalább elállt a vérzés, legalábbis egyelőre.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 250 HUF 0 / +0,68 %
Forgalom: 51 746 934 640 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Fellélegezhetnek a Mol részvényesei is, hiszen az olajpapír is a pozitív tartományban zárt. A kurzusa 0,5 százalékkal, 4852 forintra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 852 HUF 0 / +0,46 %
Forgalom: 4 381 082 634 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A csütörtökön emelkedő Richter viszont éppen ellentétesen, ezúttal lejtőre került, s 1,4 százalékkal, 12 230 forintra esett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 230 HUF 0 / -1,37 %
Forgalom: 1 795 438 580 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom sem különben, sőt a távközlési részvény 1,6 százalékkal, 2520 forintra zuhant.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 520 HUF 0 / -1,56 %
Forgalom: 1 214 125 038 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX  mindezt lekövetve, 0,1 százalékos emelkedéssel 140 050 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette az 59,7 milliárd forintot.  

Két kisebb kapitalizációjú cég részvényei is jelentős mértékben - ha nem is teljes egészében - dolgozták le előző napi veszteségüket. 

A Rába 8,7 százalékkal, egészen 3120 forintig drágult.

 RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3 120 HUF 0 / +8,71 %
Forgalom: 77 518 090 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az MBH Bank részvényei pedig 6,8 százalékkal, 2690 forintra erősödtek.

 MBHBANK részvény
MBHBANK részvény17:20:00
Árfolyam: 2 690 HUF 0 / +6,75 %
Forgalom: 77 217 040 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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 Mindeközben kora délutáni gyengélkedése után a forint is szárnyra kapott. Az euró jegyzése immár 368,35 forintra süllyedt.

EUR / HUF árfolyam
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