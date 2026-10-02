Brutális forgalomban találta meg a felfelé vezető utat az OTP
A globális részvénypiacokon hatalmas megkönnyebbülést és emelkedő árfolyamokat hozott a vártnál lényegesen gyengébb amerikai nem-mezőgazdasági foglalkoztatottsági (nonfarm payrolls) adat. Kérdés, az OTP befektetői is fellélegezhettek-e.
Amint pénteken közzétették, szeptemberben ugyanis mindössze 29 000 új munkahely jött létre a várt 90 000-rel szemben, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékra emelkedett. Ez megnyugtatta a befektetőket, hogy a gazdaság nem melegszik túl, és jelentősen csökkentette az amerikai jegybank, vagyis a Federal Reserve (Fed) kamatemelésének valószínűségét októberben.
A friss amerikai munkaerőpiaci adatok hatására csökkent a kötvényhozamok és az olajárak korábbi nyomása is.
A Brent nyersolaj ára 3 dollár feletti eséssel a 100 dolláros hordónkénti szint alá, 99,60 dollár környékére korrigált. Ennek oka, hogy amerikai nyomásra az európai G7-országok és az EU a stratégiai üzemanyag-tartalékok felszabadítását mérlegelik az infláció és az üzemanyagárak letörése érdekében.
A dollár gyengült némileg a globális devizakosárral szemben a kamatemelési várakozások lehűlése miatt. A forint is erősödött az olajár és a dollár mozgására reagálva.
A pesti tőzsdén az OTP-részvények végre megszakították a zsinórban legalább 4 napja tartó vesszőfutásukat. Tőzsdezárásra már 0,7 százalékkal, 40 250 forintra drágult a bankrészvény.
Messzire került ugyan az árfolyam a múlt heti zárótól, ám legalább elállt a vérzés, legalábbis egyelőre.
Fellélegezhetnek a Mol részvényesei is, hiszen az olajpapír is a pozitív tartományban zárt. A kurzusa 0,5 százalékkal, 4852 forintra nőtt.
A csütörtökön emelkedő Richter viszont éppen ellentétesen, ezúttal lejtőre került, s 1,4 százalékkal, 12 230 forintra esett.
A Magyar Telekom sem különben, sőt a távközlési részvény 1,6 százalékkal, 2520 forintra zuhant.
A BUX mindezt lekövetve, 0,1 százalékos emelkedéssel 140 050 ponton zárt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette az 59,7 milliárd forintot.
Két kisebb kapitalizációjú cég részvényei is jelentős mértékben - ha nem is teljes egészében - dolgozták le előző napi veszteségüket.
A Rába 8,7 százalékkal, egészen 3120 forintig drágult.
Az MBH Bank részvényei pedig 6,8 százalékkal, 2690 forintra erősödtek.
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Mindeközben kora délutáni gyengélkedése után a forint is szárnyra kapott. Az euró jegyzése immár 368,35 forintra süllyedt.