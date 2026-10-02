A globális részvénypiacokon hatalmas megkönnyebbülést és emelkedő árfolyamokat hozott a vártnál lényegesen gyengébb amerikai nem-mezőgazdasági foglalkoztatottsági (nonfarm payrolls) adat. Kérdés, az OTP befektetői is fellélegezhettek-e.

Brutális forgalomban találta meg a felfelé vezető utat az OTP / Fotó: Móricz Sabján Simon

Amint pénteken közzétették, szeptemberben ugyanis mindössze 29 000 új munkahely jött létre a várt 90 000-rel szemben, a munkanélküliségi ráta pedig 4,2 százalékra emelkedett. Ez megnyugtatta a befektetőket, hogy a gazdaság nem melegszik túl, és jelentősen csökkentette az amerikai jegybank, vagyis a Federal Reserve (Fed) kamatemelésének valószínűségét októberben.

A friss amerikai munkaerőpiaci adatok hatására csökkent a kötvényhozamok és az olajárak korábbi nyomása is.

A Brent nyersolaj ára 3 dollár feletti eséssel a 100 dolláros hordónkénti szint alá, 99,60 dollár környékére korrigált. Ennek oka, hogy amerikai nyomásra az európai G7-országok és az EU a stratégiai üzemanyag-tartalékok felszabadítását mérlegelik az infláció és az üzemanyagárak letörése érdekében.

A dollár gyengült némileg a globális devizakosárral szemben a kamatemelési várakozások lehűlése miatt. A forint is erősödött az olajár és a dollár mozgására reagálva.

A pesti tőzsdén az OTP-részvények végre megszakították a zsinórban legalább 4 napja tartó vesszőfutásukat. Tőzsdezárásra már 0,7 százalékkal, 40 250 forintra drágult a bankrészvény.

Messzire került ugyan az árfolyam a múlt heti zárótól, ám legalább elállt a vérzés, legalábbis egyelőre.