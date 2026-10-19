Felfelé korrigál a BUX index, érdemes figyelni az OTP-re

A korábbi felpattanást követően tovább araszolgatott felfelé a hazai részvénypiac. A vezető részvények közül a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is fontos ellenállási szinteket tört át. Az OTP mozgása továbbra is hektikus, itt a 200 napos mozgóátlagra érdemes figyelni a következő napokban.

Folytatta emelkedését a pesti tőzsde, továbbra is érdemes az OTP-re figyelni / Fotó: Móricz Sabján Simon

A felpattanást követően az OTP árfolyama visszatért a 200 napos mozgóátlag alá, mely jelenleg 41 966 forintnál húzódik. Itt dőlhet el a további irány, amennyiben sikerül szignifikánsan áttörni, folytatódhat a korrekció a 30 napos mozgóátlag irányába, mely 43 717 forintnál látható. Az MACD indikátor vételi jelzést adott, de a volatilitás viszonylag magas maradhat. Alul 41 030 forintnál, majd 40 135 forintnál húzódnak fontosabb támaszok.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

Fontos kitörést hajtott végre a Richter árfolyama a pirossal jelzett csökkenő ék alakzatból. A felső szár áttörését követően a 30 napos mozgóátlagot, majd a 12 640 forintos ellenállást is sikerült átlépni. A következő ellenállás a felső Bollinger-szalagnál, 12 849 forintnál található, melyet a 13 010 forintos szint követ. Az indikátorok vételi jelzést adtak, mely alapján lehet még tér felfelé.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Mol árfolyama is áttört egy fontos ellenállási szintet: egy közepesen meredek csökkenő trendvonalat. Ezt követően az 50 napos mozgóátlagot is sikerült legyűrni, mely 5 028 forintnál képez rövid távú támaszt. A következő fontos akadály 5 080 és 5 090 forint között húzódik, melynek áttörése esetén a felső Bollinger-szalag lehet megcélozható.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Magyar Telekom árfolyama kitört a beszűkült Bollinger-szalagok közül, így tartós lehet a megindult emelkedő hullám. A következő ellenállási szint 2 736 forintnál húzódik, melyet az árfolyam hamarosan elérhet, majd onnan negatív korrekció indulhat. A jelenlegi technikai kép alapján újabb vételi lehetőséget a 2 625 forintos támasz visszatesztelése jelenthet majd.