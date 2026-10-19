Deviza
EUR/HUF362,58 -0,15% USD/HUF322,79 -0,19% GBP/HUF430,48 -0,22% CHF/HUF391,7 -0,24% PLN/HUF82,95 -0,14% RON/HUF68,06 -0,14% CZK/HUF14,9 -0,14% EUR/HUF362,58 -0,15% USD/HUF322,79 -0,19% GBP/HUF430,48 -0,22% CHF/HUF391,7 -0,24% PLN/HUF82,95 -0,14% RON/HUF68,06 -0,14% CZK/HUF14,9 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Felfelé korrigál a BUX index, érdemes figyelni az OTP-re

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A vezető részvények közül a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is fontos ellenállási szinteket tört át az előző héten.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.10.19, 06:45
Szóljon hozzá!

A korábbi felpattanást követően tovább araszolgatott felfelé a hazai részvénypiac. A vezető részvények közül a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is fontos ellenállási szinteket tört át. Az OTP mozgása továbbra is hektikus, itt a 200 napos mozgóátlagra érdemes figyelni a következő napokban.

tőzsde, BUX, OTP, Mol, Richter,
Folytatta emelkedését a pesti tőzsde, továbbra is érdemes az OTP-re figyelni / Fotó: Móricz Sabján Simon

A felpattanást követően az OTP árfolyama visszatért a 200 napos mozgóátlag alá, mely jelenleg 41 966 forintnál húzódik. Itt dőlhet el a további irány, amennyiben sikerül szignifikánsan áttörni, folytatódhat a korrekció a 30 napos mozgóátlag irányába, mely 43 717 forintnál látható. Az MACD indikátor vételi jelzést adott, de a volatilitás viszonylag magas maradhat. Alul 41 030 forintnál, majd 40 135 forintnál húzódnak fontosabb támaszok.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

Fontos kitörést hajtott végre a Richter árfolyama a pirossal jelzett csökkenő ék alakzatból. A felső szár áttörését követően a 30 napos mozgóátlagot, majd a 12 640 forintos ellenállást is sikerült átlépni. A következő ellenállás a felső Bollinger-szalagnál, 12 849 forintnál található, melyet a 13 010 forintos szint követ. Az indikátorok vételi jelzést adtak, mely alapján lehet még tér felfelé.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Mol árfolyama is áttört egy fontos ellenállási szintet: egy közepesen meredek csökkenő trendvonalat. Ezt követően az 50 napos mozgóátlagot is sikerült legyűrni, mely 5 028 forintnál képez rövid távú támaszt. A következő fontos akadály 5 080 és 5 090 forint között húzódik, melynek áttörése esetén a felső Bollinger-szalag lehet megcélozható.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Magyar Telekom árfolyama kitört a beszűkült Bollinger-szalagok közül, így tartós lehet a megindult emelkedő hullám. A következő ellenállási szint 2 736 forintnál húzódik, melyet az árfolyam hamarosan elérhet, majd onnan negatív korrekció indulhat. A jelenlegi technikai kép alapján újabb vételi lehetőséget a 2 625 forintos támasz visszatesztelése jelenthet majd.

Fotó: Equilor / Equilor Trader
Szóljon hozzá!
technikai elemzés
OTP
tőzsde
Mol
Richter
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu