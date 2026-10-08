Ragályos a francia betegség: csúnyán elbánnak az OTP-vel, az európai bankokat is lemészárolják – Csányiék fékezhetnék a zuhanást, de az MNB kezében a döntés

Rossz hangulat uralja az európai piacokat csütörtökön, a befektetőknek az amerikai-iráni háborús helyzet romlása, az ennek következtében ismét nagyot ugró olajárak, valamint az ezrópai kötvényhozamok emelkedése is jelentős fejtörést okoz. A forint ebben a környezetben tovább gyengült, a pesti tőzsde pedig az OTP mélyrepülése következtében nyugati társainál is nagyobb ütést szenvedett el a nap első felében.

Szenvednek az európai bankrészvények, az OTP különösen / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kontinens börzéi pirosba borultak délelőtt, a meghatározó részvényindexek közül a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal, a frankfurti DAX 0,8 és a párizsi CAC 40 pedig 0,8 százalékkal került lejjebb.

Ugrik az olajár, szélesedik a kötvénypiaci pánik

Az esés fő oka az iráni helyzet, a megugró olajárak, valamint a francia kötvényhozamok ralija. A globális kereskedelem szempontjából meghatározó két olajbenchmark közül az amerikai WTI jegyzése 4,1 százalékkal 91,9 dollárra, a Brent kurzusa pedig 4,2 százalékkal 104,3 dollárra lőtt ki hordónként.

Az európai TTF földgáz ára ezzel párhuzamosan 2,1 százalékkal emelkedett, alulról súrolva a 80 eurót megawattóránként.

A súlyosbodó európai kötvényeladási hullám is tovább erősödött, elsősorban a francia államadósággal kapcsolatos aggodalmak miatt. A Reuters szerint a kereskedők már attól tartanak, hogy a francia válság átterjedhet az egész euróövezetre, miközben a kötvényhozamok emelkedése államadósság-állományokat is kedvezőtlenül érinti, veszteséget okozva a nemzetállamoknak.

Ütik a bankrészvényeket, az OTP-nek különösen fáj a negatív hangulat

A kötvénypiaci pánik leginkább a bankszektort sújtja, ami részben magyarázza a hazi tőzsde alulteljesítését is. A BUX indexet 2,6 százalékkal ütötték lejjebb 12:30-ig, a vezető részvénykosár legnagyobb súlyú tagja, az OTP pedig 3,7 százalékot zuhant ekkorra, 38 340 forintra. A vezető magyar bankpapír öt százalék feletti mínuszban is járt nem sokkal korábban.