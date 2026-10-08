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Ragályos a francia betegség: csúnyán elbánnak az OTP-vel, az európai bankokat is lemészárolják – Csányiék fékezhetnék a zuhanást, de az MNB kezében a döntés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai kötvénypiaci hozamemelkedés nyomasztja a kontinens tőzsdéit, amit az olajárak ugrása is súlyosbít. Az OTP-t öt százalékkal ütötték lejjebb, a teljes európai bankszektort adják a befektetők csütörtökön. A legnagyobb magyar bank vezetése egy lépéssel tompíthatná az árfolyamesést, de ehhez a jegybank jóváhagyására is szükség van.
K. T.
2026.10.08, 13:04
Frissítve: 2026.10.08, 13:10
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Rossz hangulat uralja az európai piacokat csütörtökön, a befektetőknek az amerikai-iráni háborús helyzet romlása, az ennek következtében ismét nagyot ugró olajárak, valamint az ezrópai kötvényhozamok emelkedése is jelentős fejtörést okoz. A forint ebben a környezetben tovább gyengült, a pesti tőzsde pedig az OTP mélyrepülése következtében nyugati társainál is nagyobb ütést szenvedett el a nap első felében.

OTP, bankszektor, forint
Szenvednek az európai bankrészvények, az OTP különösen / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A kontinens börzéi pirosba borultak délelőtt, a meghatározó részvényindexek közül a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal, a frankfurti DAX 0,8 és a párizsi CAC 40 pedig 0,8 százalékkal került lejjebb.

Ugrik az olajár, szélesedik a kötvénypiaci pánik

Az esés fő oka az iráni helyzet, a megugró olajárak, valamint a francia kötvényhozamok ralija. A globális kereskedelem szempontjából meghatározó két olajbenchmark közül az amerikai WTI jegyzése 4,1 százalékkal 91,9 dollárra, a Brent kurzusa pedig 4,2 százalékkal 104,3 dollárra lőtt ki hordónként.

Az európai TTF földgáz ára ezzel párhuzamosan 2,1 százalékkal emelkedett, alulról súrolva a 80 eurót megawattóránként.

A súlyosbodó európai kötvényeladási hullám is tovább erősödött, elsősorban a francia államadósággal kapcsolatos aggodalmak miatt. A Reuters szerint a kereskedők már attól tartanak, hogy a francia válság átterjedhet az egész euróövezetre, miközben a kötvényhozamok emelkedése államadósság-állományokat is kedvezőtlenül érinti, veszteséget okozva a nemzetállamoknak.

Ütik a bankrészvényeket, az OTP-nek különösen fáj a negatív hangulat

A kötvénypiaci pánik leginkább a bankszektort sújtja, ami részben magyarázza a hazi tőzsde alulteljesítését is. A BUX indexet 2,6 százalékkal ütötték lejjebb 12:30-ig, a vezető részvénykosár legnagyobb súlyú tagja, az OTP pedig 3,7 százalékot zuhant ekkorra, 38 340 forintra. A vezető magyar bankpapír öt százalék feletti mínuszban is járt nem sokkal korábban.

 OTP részvény
OTP részvény14:57:42
Árfolyam: 38 370 HUF -1 530 / -3,99 %
Forgalom: 24 671 653 230 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP-re ráadásul az oroszországi üzletág eladásáról szóló hírek is nyomást gyakorolnak. A Bloomberg még szeptember végén szellőztette meg, hogy a legnagyobb magyar hitelező az orosz piacról való kivonulás lehetőségeit vizsgálja, az árfolyam ezt követően állt meredek lejtőre. A korábbi történelmi csúcsról mostanáig 20 százalékkal zsugorodott a nagybank tőzsdei értéke.

Az európai bankszektort is ütik az OTP-vel együtt: 

  • az olasz Unicredit árfolyama három százalékkal, 
  • az osztrák Raiffeisen 2,9 százalékkal, 
  • az Erste 1,8 százalékkal esik, 
  • a német bankok közül a Deutsche Bank másfél százalékot, 
  • a Commerzbank 1,8 százalékot veszített értékéből, 
  • a francia BNP Paribas pedig két százalékot zuhant.

A páneurópai STOXX 600 banki szektorindexe eközben 2,3 százalékkal került lejjebb.

Miközben Európa ágynak dőlt, addig a magyar bank kórházba is került

 – értékelte a helyzetet Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője, aki szerint ugyanakkor ennek nem kellene így lennie, hiszen a szintén perifériás lengyel bankok 6-7, míg a cseh bankok valamivel több mint 10 százalékot estek az elmúlt időszakban.

A szakértő szerint a bankszektor mai alulteljesítésében a makrokörnyezet romlása (költségvetései kihatások) és a profitrealizálás is fontos szerepet játszik, az OTP esetében is. Éppen ezért egy kicsit túlfűtöttnek tűnik a gyors esés.

Csányiék megfékezheték a zuhanást, de ehhez a jegybank is kell

Miró József szerint adódik a kérdés, hogy ebben a helyzetben miért nem vásárol saját részvényeket. 

Erre szerinte az a válasz, hogy egyelőre nem rendelkezik MNB engedéllyel, ugyanis az előző 60 milliárd forintos MNB jóváhagyást már felhasználta.  A társaság július 23-án vásárolt utoljára saját részvényt, s a teljes csomag bekerülési átlagára 46 077 forint volt. 

Nem lennék meglepve, ha már ott lenne a kérelem az MNB-ben az újabb csomag vásárlására, hiszen a jelenlegi árfolyam 7-8 ezer forinttal van lejjebb van, s a bank mérlege, tőkehelyzete is lehetővé tenné hasonló lépések kivitelezését, mint amelyeket korábban láthattunk

 – hangsúlyozta az osztrák bankház vezető elemzője.

Adják a magyar blue chipeket, gyengélkedik a forint

A pesti tőzsdén nemcsak az OTP sznved, a Mol az olajárak megugrása ellenére például 2,1 százalékot veszített értékéből, a döntően exportra termelő Richter pedig a forint gyengülésének dacára is 2,6 százalékkal szakad. A negyedik blue chip, a Magyar Telekom eddig megúszta 0,4 százalékos mínusszal.

A forint hátránya is tovább nőtt, az euró jegyzése 0,25 százalékkal, 366,7 forintig került feljebb. A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a zöldhasú egységéért így már 328 forintot kérnek.

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A régiós devizák is elhúztak mostanra a hazai valuta mellett: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,25 százalékkal drágult meg kora délutánig.

Az Erste elemzője szerint a forintra a nap első felében a globális kötvénypiaci eladási hullám, a dollár erősödése és a francia állampapírpiaci feszültségek helyeztek nyomást.

A forint középtávú megítélését ugyanakkor továbbra is támogatja az euróbevezetési várakozás, ami a tegnapi portfoliós konferencia vezető témája volt. A bankház úgy látja, hogy a csak visszafogottabb gyengülés a mostani nehéz globális helyzetben valószínűleg ennek tudható be. 

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bankszektor
forint
kötvényhozamok
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