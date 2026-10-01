OTP: hatalmas áldozatot várnak a magyar banktól, miközben szinte lehetetlen eladni az orosz üzletágat – van rá megoldás, de brutális profitáldozattal jár

Valószínűtlen, hogy az OTP rövid távon értékesíteni tudná orosz leánybankját, ezért ehelyett a Raiffeisen stratégiáját kellene követnie. Az osztrák bank az orosz üzletágat elkülönítve, nem stratégiai tevékenységként kezeli, miközben fokozatosan leépíti - írja a Bloomberg Intelligence.

OTP: hatalmas áldozatot várnak a magyar banktól, miközben szinte lehetetlen eladni az orosz üzletágat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Észt aggályok a középpontban

Az elemző, hozzáteszi, hogy ha az OTP is ezt a stratégiát követné, ez valószínűleg megkönnyíthetné az észt Luminor Bank felvásárlásának hatósági jóváhagyását, amit az orosz jelenlét miatti szabályozói aggályok nehezítenek.

Az OTP orosz leányvállalata amúgy a csoport nyereségének mintegy 12-14 százalékát adja, és a legjövedelmezőbb egységek közé tartozik. Az első fél évben 42 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) ért el.

Az orosz üzletág nélkül az OTP értékeltsége (P/E mutatója) 8,4-szeresről 9,7-szeresre emelkedne, közelebb kerülve a közép-kelet-európai versenytársakhoz.

A Bloomberg Intelligence szerint a Luminor megszerzése fontosabb lehet, mint az orosz tevékenység rövid távú profitja, mivel egyszersmind csökkentené a szabályozói és tőkehozzáférési kockázatokat.

Az első féléves adatok alapján az orosz eredmények Luminorral való helyettesítése

mintegy 17 százalékkal csökkentené az OTP nettó profitját,

miközben a hitelállomány körülbelül 9 százalékkal nőne.

Az OTP becslése szerint amúgy a jelenlegi orosz kivonulási szabályok mellett egy értékesítés során az üzletág piaci értékének mindössze körülbelül 5 százalékát realizálhatná.

Egy ezerrel pörgő pénzgyártól szabadulna az OTP

Az OTP orosz leánybankjában felhalmozódó tőke közben egyre nagyobb kitettséget jelent. Az ottani saját tőke 2025-höz képest közel 25 százalékkal, mintegy 550 milliárd forintra nőtt, ami az OTP teljes tőkéjének körülbelül 10 százaléka.

Idén egyébként az OTP nem tudott osztalékot kivenni az orosz leánybankból, miközben az elemzői konszenzus 2027-ben és 2028-ban is jelentős, évi 175-179 milliárd forintos profitot vár az egységtől.

A Raiffeisen példája ugyanakkor figyelmeztető lehet a hazai nagybank vezetői számára is. Az osztrák banknak ugyanis 6,5 milliárd eurónyi saját tőkéje ragadt Oroszországban annak ellenére, hogy a hitelállományát 82 százalékkal leépítette.