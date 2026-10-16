A kormányváltás után hirtelen agyondicsérik az Otthon Startot, igazi mézesbödönhöz jutott az OTP – Magyarország a régió egyik legerősebb növekedési motorja

A közép- és kelet-európai lakáshitelpiac a következő években jelentős növekedési szakasz előtt áll és az OTP Bank az egyik legnagyobb nyertes – írja elemzésében a Bloomberg Intelligence.

Mézesbödönhöz jutott az OTP, hatalmas perspektíva tárult fel előtte a lakáshitelpiacon / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Hatalmas növekedési potenciál

Az elemzők alapforgatókönyve szerint a régió teljes jelzáloghitel-állománya a 2025-ös mintegy 330 milliárd euróról 2030-ra meghaladhatja az 500 milliárd eurót, ami 52 százalékos bővülést jelent.

Szerencsés esetben azonban a piac mérete akár az 560 milliárd eurót is elérheti. A növekedés hátterében az áll, hogy a régió legtöbb országában a jelzáloghitelek GDP-hez vagy lakossági jövedelmekhez viszonyított aránya még mindig számottevően elmarad a nyugat-európai átlagtól, ezért strukturális felzárkózási potenciál áll fenn.

A folyamat legnagyobb nyertesei közé pedig

az OTP Bank,

a KBC

és az Erste Group tartozik,

mivel ezek a pénzintézetek erős piaci jelenléttel rendelkeznek azokban az országokban, ahol a jelzáloghitel-piac várhatóan a leggyorsabban bővül.

Márpedig a jelzáloghitelezés az egyik legfontosabb üzleti növekedési tényező maradhat a régiós bankok számára 2027-ig.

Míg az eurózónában a lakáshitelek állománya az elmúlt egy évben körülbelül 3 százalékkal nőtt, addig a közép-kelet-európai régió ennél nagyjából háromszor gyorsabb ütemet mutatott.

Az egyes országok ciklusai ugyan jelentősen eltérnek egymástól, de összességében a gazdasági növekedés, a monetáris lazítás, valamint egyes állami támogatási programok továbbra is kedvező környezetet teremtenek a hitelezés számára.

OTP az Otthon Start program legnagyobb haszonélvezője

Magyarországon a növekedést elsősorban a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású Otthon Start program támogatja, amely jelentős új hitelkeresletet generált.

Az OTP Bank ennek egyik legnagyobb haszonélvezője: a banknál benyújtott jelzáloghitel-kérelmek száma 2026 első felében több mint kétszerese volt az egy évvel korábbinak, míg az Otthon Start konstrukcióhoz kapcsolódó hiteligénylések összege júniusra meghaladta a 2 milliárd eurót.

Ez különösen jelentős annak fényében, hogy országos szinten összesen mintegy 4,5 milliárd eurónyi szerződéses állomány jött létre.

Az OTP jelzáloghitel-portfóliója hat hónap alatt több mint 17 százalékkal nőtt, piaci részesedése pedig a szerződött lakáshitelek piacán elérte a 38 százalékot.

A Bloomberg Intelligence szerint Magyarország jó példája annak, hogy az állami támogatások miként teremthetnek valódi többletkeresletet. Az MNB becslése szerint az Otthon Start keretében kihelyezett hitelek mintegy kétharmada olyan hitelfelvevőkhöz került, akik támogatás nélkül nem vagy csak később léptek volna piacra.

A támogatott hitelek aránya 2025 negyedik negyedévére az összes lakáscélú hitelkihelyezés 81 százalékára emelkedett, szemben az előző negyedévi 27 százalékkal.

A másik kiemelkedően erős piacon, azaz Bulgáriában is piacvezető az OTP . Az országban a lakáshitelek átlagos kamata mindössze 2,4 százalék, ami a régió legalacsonyabb értéke. Ennek következtében a hitelállomány éves növekedése eléri a 26 százalékot, amiből elsősorban az OTP, a KBC és az UniCredit profitálhat.