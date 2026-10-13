Bombahír: hivatalos, új bankot vehet az OTP, Csányi Sándor erre a bejelentésre várt - most hagyta jóvá az üzletet az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az EU-s összefonódási rendelet alapján jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Bank felett.

OTP: most hagyta jóvá az akvizíciót az Európai Bizottság / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A bizottság kipipálva, de még nincs nyeregben az OTP

A bizottság arra a következtetésre jutott ugyanis, hogy a bejelentett ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat, tekintettel a vállalatok tervezett ügyletből eredő, korlátozott együttes piaci pozíciójára. A bejelentett ügyletet az egyszerűsített összefonódás-vizsgálati eljárás keretében vizsgálták meg.

Persze ez egy nagyon fontos, ám nem egyetlen akadály a balti bank megszerzése felé vezető úton.

Mint korábban már megírtuk, a legnagyobb ellenállás ugyanis az észt, lett és litván szabályozó hatóságoktól várható, amelyek az OTP orosz leánybankja miatt ódzkodnak ráütni a pecsétet a tranzakcióra, azaz az OTP-nek még szignifikáns prudenciális, felügyeleti és nemzetbiztonsági akadályokat kell leküzdenie.

Az EKB és a balti szabályozók

Mivel a Luminor a balti régió (Észtország, Lettország és Litvánia) harmadik legnagyobb bankcsoportja, a tranzakció lezárása (closing) rendkívül összetett és szigorú engedélyezési folyamat végén valósulhat meg.

Az Európai Központi Bank (EKB) jóváhagyása: mivel a balti államok az eurózóna tagjai, és a Luminor rendszerszinten jelentős intézménynek minősül, a tulajdonosváltást az EKB-nak mint legfőbb bankfelügyeletnek közvetlenül jóvá kell hagynia.

Nemzeti jegybankok és felügyeletek: az EKB mellett az észt, a lett és a litván nemzeti felügyeleti szervek, valamint a Magyar Nemzeti Bank mint az OTP anyabanki felügyelete is vizsgálják az ügyletet. A hatóságok ellenőrzik az OTP tőkemegfelelését, a forrás biztosítását és a prudens működési feltételeket.

Kritikus infrastruktúra-védelmi engedélyek: a balti államokban a bankszektor a kritikus nemzeti infrastruktúra része. A helyi kormányok és szakhatóságok különálló nemzetbiztonsági (FDI - Foreign Direct Investment) szűrésnek vetik alá a vevőt.

Geopolitikai és adatbiztonsági aggályok: a balti régióban a fokozott biztonsági kockázatok (orosz határ közelsége) miatt a hatóságok kiemelten szigorúan vizsgálják a vevők hátterét.

Elemzők rámutatnak, hogy az OTP csoporton belüli jelenlegi vagy korábbi orosz kitettségei, illetve az orosz adatvédelmi jogszabályoknak (pl. adathozzáférési törvények) való megfelelés kérdései miatt a balti biztonsági és informatikai hatóságok a szokásosnál is alaposabb technikai és adatkezelési ellenőrzést (cybersecurity audit) végezhetnek el az OTP-nél a jóváhagyás előtt.

Mindamellett az eladókkal (Blackstone és DNB Bank) kötött megállapodásban szereplő egyedi pénzügyi, jogi és operatív feltételeknek (kovenánsok) is teljesülniük kell a zárásig.