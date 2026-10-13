Bombahír: hivatalos, új bankot vehet az OTP, Csányi Sándor erre a bejelentésre várt - most hagyta jóvá az üzletet az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság az EU-s összefonódási rendelet alapján jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Bank felett.
A bizottság kipipálva, de még nincs nyeregben az OTP
A bizottság arra a következtetésre jutott ugyanis, hogy a bejelentett ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat, tekintettel a vállalatok tervezett ügyletből eredő, korlátozott együttes piaci pozíciójára. A bejelentett ügyletet az egyszerűsített összefonódás-vizsgálati eljárás keretében vizsgálták meg.
Persze ez egy nagyon fontos, ám nem egyetlen akadály a balti bank megszerzése felé vezető úton.
Mint korábban már megírtuk, a legnagyobb ellenállás ugyanis az észt, lett és litván szabályozó hatóságoktól várható, amelyek az OTP orosz leánybankja miatt ódzkodnak ráütni a pecsétet a tranzakcióra, azaz az OTP-nek még szignifikáns prudenciális, felügyeleti és nemzetbiztonsági akadályokat kell leküzdenie.
Az EKB és a balti szabályozók
Mivel a Luminor a balti régió (Észtország, Lettország és Litvánia) harmadik legnagyobb bankcsoportja, a tranzakció lezárása (closing) rendkívül összetett és szigorú engedélyezési folyamat végén valósulhat meg.
- Az Európai Központi Bank (EKB) jóváhagyása: mivel a balti államok az eurózóna tagjai, és a Luminor rendszerszinten jelentős intézménynek minősül, a tulajdonosváltást az EKB-nak mint legfőbb bankfelügyeletnek közvetlenül jóvá kell hagynia.
- Nemzeti jegybankok és felügyeletek: az EKB mellett az észt, a lett és a litván nemzeti felügyeleti szervek, valamint a Magyar Nemzeti Bank mint az OTP anyabanki felügyelete is vizsgálják az ügyletet. A hatóságok ellenőrzik az OTP tőkemegfelelését, a forrás biztosítását és a prudens működési feltételeket.
- Kritikus infrastruktúra-védelmi engedélyek: a balti államokban a bankszektor a kritikus nemzeti infrastruktúra része. A helyi kormányok és szakhatóságok különálló nemzetbiztonsági (FDI - Foreign Direct Investment) szűrésnek vetik alá a vevőt.
- Geopolitikai és adatbiztonsági aggályok: a balti régióban a fokozott biztonsági kockázatok (orosz határ közelsége) miatt a hatóságok kiemelten szigorúan vizsgálják a vevők hátterét.
Elemzők rámutatnak, hogy az OTP csoporton belüli jelenlegi vagy korábbi orosz kitettségei, illetve az orosz adatvédelmi jogszabályoknak (pl. adathozzáférési törvények) való megfelelés kérdései miatt a balti biztonsági és informatikai hatóságok a szokásosnál is alaposabb technikai és adatkezelési ellenőrzést (cybersecurity audit) végezhetnek el az OTP-nél a jóváhagyás előtt.
Mindamellett az eladókkal (Blackstone és DNB Bank) kötött megállapodásban szereplő egyedi pénzügyi, jogi és operatív feltételeknek (kovenánsok) is teljesülniük kell a zárásig.
Az összetett nemzetközi, felügyeleti és politikai egyeztetések miatt a tranzakció végleges lezárásának időpontja még nyitott, a folyamat akár hosszabb időt is igénybe vehet.
Stratégiailag helyes lépés
A Luminor Bank felvásárlása ugyanakkor a Bloomberg Intelligence (BI) szerint stratégiailag helyes és könnyen finanszírozható lépés, ám a részvényesi értékteremtés végső soron a vételártól és attól függ, hogy az OTP mennyire tudja javítani a Luminor jelenlegi gyenge jövedelmezőségét.
Az ügylet ugyanis - ha megkapja a szükséges jóváhagyásokat - javítaná a földrajzi és eredménydiverzifikációt, ellensúlyozva az OTP lassuló orosz üzletágát.
A Luminor sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) viszont ez idő szerint 9 százalék alatt van, ezért a tranzakció gazdaságossága döntően attól függ, hogy az OTP milyen áron vásárolja meg a bankot. Egy körülbelül könyv szerinti értéken - amit az elemző 1,7 milliárd euróra tesz -történő felvásárlás esetén a BI számításai alapján mintegy 4 százalékos EPS-növekedés (az egy részvényre jut korrigált nyereség bővülése) érhető el.