Váratlan húzás az amerikai óriásbanktól: leértékelték az OTP-t, de még így is hatalmas emelkedést jósolnak
Csökkentette az OTP célárát a Goldman Sachs - írta az Equilor Befektetési Zrt. hírlevele kedd reggel.
A relatíve kismértékű célárcsökkentés dacára az amerikai nagybank stratégái továbbra is jelentős felértékelődési potenciált látnak a magyar blue chipben, így a papír megítélése alapvetően pozitív maradt, már csak azért is, mert a Goldman Sachs elemzői továbbra is vételre javasolják a legnagyobb magyar pénzintézeti csoport papírjait, mivel úgy vélik, az OTP fundamentumai és növekedési kilátásai is erősek.
Az új célár amúgy 50 600 forint, amely messze - csaknem 10 000 forinttal - meghaladja az OTP jelenlegi 40 630 forintos árfolyamát. Százalékban kifejezve pedig mintegy 24,5 százalékos a felértékelődési potenciál. A Goldman eddigi 52 200 forintos célárát pedig nagyjából mindössze 3 százalékkal mérsékelte.
A célár minimális lecsavarása mögött pedig alapvetően finomhangolás és technikai jellegű felülvizsgálat áll, nem pedig a bank fundamentális stabilitásának megkérdőjelezése.
Ezt megelőzően egyébiránt augusztus 10-én érkezett egy hullámban több célárcsökkentés is az OTP-re, miután az azt megelőző hónapok intenzív ralija és a sorozatos céláremelések után augusztusban egyes elemzőházak frissítették a modelljeiket, és finomhangolásként kismértékben lefelé korrigálták az addigi derűlátó várakozásaikat.
Akkor azonban a korrekció kérészéletű volt, mivel a bankpapír szeptemberben új - és azóta sem túlszárnyalt - 47 470 forintos történelmi csúcsra futott, ami ismét 50 000 forint feletti elemzői céláremeléseket váltott ki.
Visszakanyarodva a mai célárcsökkentésre, a Goldman óvatos döntését a Luminor-akvizíció integrációs költségei indokolhatják. Az OTP történetének legnagyobb vétele, a balti Luminor Bank megvásárlása ugyanis egyfelől hatalmas növekedési sztori, ám a tranzakció lezárása és az integrációs folyamatok az első időszakban megemelkedett működési költségekkel (OPEX) járnak. Az elemzőházak ilyenkor gyakran konzervatívabbá válnak a rövid távú szabad készpénzáramlás (FCF) modellezésében.
Az LSEG elemzői konszenzusát áttekintve, a mediáncélár kereken 300 forinttal alacsonyabb (50 300 forint), mint a Goldman új célára, míg az elemzők átlagos célára 48 565 forint.
A részvénystratégák egyöntetűen vételre ajánlják az OTP részvényeit, olyannyira, hogy az LSEG konszenzusát alkotó 13 elemzőből 2 erős vételre, 6 vételre, míg 5 tartásra javasolja, eladni pedig senki sem adná el őket.