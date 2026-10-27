Váratlan húzás az amerikai óriásbanktól: leértékelték az OTP-t, de még így is hatalmas emelkedést jósolnak

Csökkentette az OTP célárát a Goldman Sachs - írta az Equilor Befektetési Zrt. hírlevele kedd reggel.

Leárazta az OTP-t az amerikai nagybank / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A relatíve kismértékű célárcsökkentés dacára az amerikai nagybank stratégái továbbra is jelentős felértékelődési potenciált látnak a magyar blue chipben, így a papír megítélése alapvetően pozitív maradt, már csak azért is, mert a Goldman Sachs elemzői továbbra is vételre javasolják a legnagyobb magyar pénzintézeti csoport papírjait, mivel úgy vélik, az OTP fundamentumai és növekedési kilátásai is erősek.

Az új célár amúgy 50 600 forint, amely messze - csaknem 10 000 forinttal - meghaladja az OTP jelenlegi 40 630 forintos árfolyamát. Százalékban kifejezve pedig mintegy 24,5 százalékos a felértékelődési potenciál. A Goldman eddigi 52 200 forintos célárát pedig nagyjából mindössze 3 százalékkal mérsékelte.