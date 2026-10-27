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Váratlan húzás az amerikai óriásbanktól: leértékelték az OTP-t, de még így is hatalmas emelkedést jósolnak

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Persze marad még prémium a legnépszerűbb magyar részvényben. Az augusztusi célárcsökkentés után új történelmi csúcsra futott az OTP árfolyama.
Murányi Ernő
2026.10.27, 10:31
Frissítve: 2026.10.27, 10:33
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Csökkentette az OTP célárát a Goldman Sachs - írta az Equilor Befektetési Zrt. hírlevele kedd reggel.

otp bank
Leárazta az OTP-t az amerikai nagybank / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A relatíve kismértékű célárcsökkentés dacára az amerikai nagybank stratégái továbbra is jelentős felértékelődési potenciált látnak a magyar blue chipben, így a papír megítélése alapvetően pozitív maradt, már csak azért is, mert a Goldman Sachs elemzői továbbra is vételre javasolják a legnagyobb magyar pénzintézeti csoport papírjait, mivel úgy vélik,  az OTP fundamentumai és növekedési kilátásai is erősek.

Az új célár amúgy 50 600 forint, amely messze - csaknem 10 000 forinttal - meghaladja az OTP jelenlegi 40 630 forintos árfolyamát. Százalékban kifejezve pedig mintegy 24,5 százalékos a felértékelődési potenciál. A Goldman eddigi 52 200 forintos célárát pedig nagyjából mindössze 3 százalékkal mérsékelte. 

 OTP részvény
OTP részvény11:51:52
Árfolyam: 41 130 HUF +260 / +0,63 %
Forgalom: 2 110 080 970 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A célár minimális lecsavarása mögött pedig alapvetően finomhangolás és technikai jellegű felülvizsgálat áll, nem pedig a bank fundamentális stabilitásának megkérdőjelezése.

Ezt megelőzően egyébiránt augusztus 10-én érkezett egy hullámban több célárcsökkentés is az OTP-re, miután az azt megelőző hónapok intenzív ralija és a sorozatos céláremelések után augusztusban egyes elemzőházak frissítették a modelljeiket, és finomhangolásként kismértékben lefelé korrigálták az addigi derűlátó várakozásaikat.

Akkor azonban a korrekció kérészéletű volt, mivel a bankpapír szeptemberben új - és azóta sem túlszárnyalt - 47 470 forintos történelmi csúcsra futott, ami ismét 50 000 forint feletti elemzői céláremeléseket váltott ki.

Visszakanyarodva a mai célárcsökkentésre, a Goldman óvatos döntését a Luminor-akvizíció integrációs költségei indokolhatják. Az OTP történetének legnagyobb vétele, a balti Luminor Bank megvásárlása ugyanis egyfelől hatalmas növekedési sztori, ám a tranzakció lezárása és az integrációs folyamatok az első időszakban megemelkedett működési költségekkel (OPEX) járnak. Az elemzőházak ilyenkor gyakran konzervatívabbá válnak a rövid távú szabad készpénzáramlás (FCF) modellezésében.

Az LSEG elemzői konszenzusát áttekintve, a mediáncélár kereken 300 forinttal alacsonyabb (50 300 forint), mint a Goldman új célára, míg az elemzők átlagos célára 48 565 forint.

A részvénystratégák egyöntetűen vételre ajánlják az OTP részvényeit, olyannyira, hogy az LSEG konszenzusát alkotó 13 elemzőből 2 erős vételre, 6 vételre, míg 5 tartásra javasolja, eladni pedig senki sem adná el őket.  

 

 

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