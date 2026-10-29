Letépte láncait a Rába, de száguldott a 4iG és az OTP is
Felemás piaci környezetben zajlott a csütörtöki kereskedés a globális tőzsdéken, hiszen míg a Wall Street lefordult, a meghatározó európai tőzsdeindexek a BUX-szal egyetemben dinamikusan erősödtek.
Amerikai le, Európa fel
Az amerikai tőzsdéken, különösen a technológiai túlsúlyú Nasdaq-indexben éles esés bontakozott ki. Ennek a fő oka az volt, hogy az Alphabet (Google) részvényei több mint 10 százalékkal zuhantak, miután a mamutvállalat negyedéves jelentéséből kiderült, hogy a mesterséges intelligenciára (AI) fordított tőkekiadásai rendkívül magasak voltak, miközben a közvetlen megtérülés elmaradt a piaci elvárásoktól. Ez felerősítette a befektetők aggodalmát a technológiai szektor AI-kiadásaival kapcsolatban.
A figyelem most már az Intel és az Amazon tőzsdezárást követően érkező eredményeire fókuszál, miközben értékelik a Federal Reserve legutóbbi döntését is, mely a kamatlábakat változatlan szinten hagyta.
Európában viszont a geopolitikai feszültségek enyhülésére 1,5 százalék körüli emelkedéssel reagáltak az indexek. Rendkívül kedvezően hatottak ugyanis azok a délután érkező hírek, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök a tervezett katonai csapásokat mellőzve, inkább diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust.
A bejelentés nem csupán a globális piacokat nyugtatta meg, de erőteljes hátteret nyújtott a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizáknak is. Nem mellesleg a Brent típusú kőolaj jegyzése 1,5 százalékkal, hordónként 114 dollár alá esett, míg az európai földgáz ára a tegnap késő délutáni 100 EUR/MWh-ról 97,4 eurórig csúszott vissza.
A jókedvet fokozta, hogy az Európai Központi Bank mai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatlábakat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába így 2,50 százalékon, az irányadó refinanszírozási ráta 2,65 százalékon, a marginális hitelkamatláb pedig 2,90 százalékon maradt.
A német DAX 1,4, a párizsi CAC 40 pedig 1,2 százalékkal nőtt.
Az OTP, de legfőképpen a Rába és a 4iG nagy napja
Budapesten is örülhettek a befektetők, kiváltképp az OTP, de még inkább a Rába és a 4iG részvényesei.
A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP állt az élre, s 2,8 százalékkal, 42 750 forintig ralizott.
A Mol részvényei is felfelé kapaszkodtak, zárásra - 0,4 százalékos drágulást követően - 5050 forintig jutva.
Bár a Richter ma nem szaggatta az istrángokat, ám a gyógyszerrészvények azért 0,15 százalékos emelkedéssel, 13 100 forinton búcsúztak a kereskedéstől.
A Magyar Telekom ezúttal kimaradt a jóból. A távközlési részvény árfolyama 0,4 százalékkal, 2768 forintra süllyedt.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül ezúttal a Rába és a 4iG papírjai tüntek ki.
Míg a Rába nem kevesebb mint 12,27 százalékkal, egészen 3430 forintig hajrázott, anyavállalata, a 4iG 4,2 százalékkal, 1588 forintig vágtázott.
Mindennek következtében a BUX 1,3 százalékkal, 147 188 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25,2 milliárd forintot.
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A forint is felfelé vette az irányt, mégpedig meglehetős lendülettel. Az euró jegyzése 0,4 százalékkal, 365,5 forintra csökkent a tőzsdezárás időpontjára.
A forint délutáni menetelését az is támogatta, hogy a piac beárazta a délelőtt közölt, a vártnál lényegesen magasabb többletet mutató magyar külkereskedelmi mérleg adatokat. Ez szilárd alapot adott a hazai fizetőeszköznek ahhoz, hogy a javuló nemzetközi hangulatban azonnal rákapcsoljon
- írja az Erste.
Szeptemberben az export euróban kifejezett értéke 21, az importé 20 százalékkal nőtt. A külkereskedelmi többlet 907 millió euró volt, 266 millió euróval nőtt az egy évvel korábbihoz mérten – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.