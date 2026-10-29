Rendkívüli

Rendkívüli: Orbán Anita bejelentést tett, máris véget érhetett a tárgyalás Marco Rubióval – kiderült, milyen megállapodás született az amerikai külügyminiszterrel

Deviza
EUR/HUF365,5 -0,4% USD/HUF327,23 -0,52% GBP/HUF437,64 -0,18% CHF/HUF396,2 -0,28% PLN/HUF83,26 -0,1% RON/HUF68,42 -0,24% CZK/HUF15,01 -0,4% EUR/HUF365,5 -0,4% USD/HUF327,23 -0,52% GBP/HUF437,64 -0,18% CHF/HUF396,2 -0,28% PLN/HUF83,26 -0,1% RON/HUF68,42 -0,24% CZK/HUF15,01 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 188,22 +1,28% MTELEKOM2 768 -0,43% MOL5 050 +0,4% OTP42 750 +2,76% RICHTER13 100 +0,15% OPUS195 +1,56% ANY6 080 -0,65% AUTOWALLIS119 -0,83% WABERERS4 190 -0,71% BUMIX8 692,72 +0,26% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 188,33 +0,98% BUX147 188,22 +1,28% MTELEKOM2 768 -0,43% MOL5 050 +0,4% OTP42 750 +2,76% RICHTER13 100 +0,15% OPUS195 +1,56% ANY6 080 -0,65% AUTOWALLIS119 -0,83% WABERERS4 190 -0,71% BUMIX8 692,72 +0,26% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 188,33 +0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Letépte láncait a Rába, de száguldott a 4iG és az OTP is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Begyújtotta a motort a BUX. Az OTP szárnyain repült a pesti börze vezető indexe, de robbantott a Rába és a 4iG is.
Murányi Ernő
2026.10.29, 17:28
Frissítve: 2026.10.29, 18:04
Szóljon hozzá!

Felemás piaci környezetben zajlott a csütörtöki kereskedés a globális tőzsdéken, hiszen míg a Wall Street lefordult, a meghatározó európai tőzsdeindexek a BUX-szal egyetemben dinamikusan erősödtek.

otp Stock,,,Arrow,Up,,Trading,Platform,Background
Letépte láncait a Rába, de száguldott a 4iG és az OTP is / Fotó: Shutterstock AI

Amerikai le, Európa fel

Az amerikai tőzsdéken, különösen a technológiai túlsúlyú Nasdaq-indexben éles esés bontakozott ki. Ennek a fő oka az volt, hogy az Alphabet (Google) részvényei több mint 10 százalékkal zuhantak, miután a mamutvállalat negyedéves jelentéséből kiderült, hogy a mesterséges intelligenciára (AI) fordított tőkekiadásai rendkívül magasak voltak, miközben a közvetlen megtérülés elmaradt a piaci elvárásoktól. Ez felerősítette a befektetők aggodalmát a technológiai szektor AI-kiadásaival kapcsolatban.

 A figyelem most már az Intel és az Amazon tőzsdezárást követően érkező eredményeire fókuszál, miközben értékelik a Federal Reserve legutóbbi döntését is, mely a kamatlábakat változatlan szinten hagyta.

Európában viszont a geopolitikai feszültségek enyhülésére 1,5 százalék körüli emelkedéssel reagáltak az indexek. Rendkívül kedvezően hatottak ugyanis azok a délután érkező hírek, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök a tervezett katonai csapásokat mellőzve, inkább diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. 

A bejelentés nem csupán a globális piacokat nyugtatta meg, de erőteljes hátteret nyújtott a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizáknak is. Nem mellesleg a Brent típusú kőolaj jegyzése 1,5 százalékkal, hordónként 114 dollár alá esett, míg az európai földgáz ára a tegnap késő délutáni 100 EUR/MWh-ról 97,4 eurórig csúszott vissza. 

A jókedvet fokozta, hogy az Európai Központi Bank mai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatlábakat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába így 2,50 százalékon, az irányadó refinanszírozási ráta 2,65 százalékon, a marginális hitelkamatláb pedig 2,90 százalékon maradt.

A német DAX 1,4, a párizsi CAC 40 pedig 1,2 százalékkal nőtt.

Az OTP, de legfőképpen a Rába és a 4iG nagy napja

Budapesten is örülhettek a befektetők, kiváltképp az OTP, de még inkább a Rába és a 4iG részvényesei.

A pesti tőzsdén a blue chipek közül az OTP állt az élre, s 2,8 százalékkal, 42 750 forintig ralizott. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 750 HUF 0 / +2,76 %
Forgalom: 13 729 345 020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényei is felfelé kapaszkodtak, zárásra - 0,4 százalékos drágulást követően - 5050 forintig jutva.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 050 HUF 0 / +0,4 %
Forgalom: 5 386 304 995 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Bár a Richter ma nem szaggatta az istrángokat, ám a gyógyszerrészvények azért 0,15 százalékos emelkedéssel, 13 100 forinton búcsúztak a kereskedéstől.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 100 HUF 0 / +0,15 %
Forgalom: 4 838 818 560 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom ezúttal kimaradt a jóból. A távközlési részvény árfolyama 0,4 százalékkal, 2768 forintra süllyedt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 768 HUF 0 / -0,43 %
Forgalom: 867 715 674 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül ezúttal a Rába és a 4iG papírjai tüntek ki.

Míg a Rába nem kevesebb mint 12,27 százalékkal, egészen 3430 forintig hajrázott, anyavállalata, a 4iG 4,2 százalékkal, 1588 forintig vágtázott.

 RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3 430 HUF 0 / +12,27 %
Forgalom: 88 720 210 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 1 588 HUF 0 / +4,2 %
Forgalom: 92 962 643 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mindennek következtében a BUX 1,3 százalékkal, 147 188 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25,2 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 A forint is felfelé vette az irányt, mégpedig meglehetős lendülettel. Az euró jegyzése 0,4 százalékkal, 365,5 forintra csökkent a tőzsdezárás időpontjára.

A forint délutáni menetelését az is támogatta, hogy a piac beárazta a délelőtt közölt, a vártnál lényegesen magasabb többletet mutató magyar külkereskedelmi mérleg adatokat. Ez szilárd alapot adott a hazai fizetőeszköznek ahhoz, hogy a javuló nemzetközi hangulatban azonnal rákapcsoljon

- írja az Erste. 

Szeptemberben az export euróban kifejezett értéke 21, az importé 20 százalékkal nőtt. A külkereskedelmi többlet 907 millió euró volt, 266 millió euróval nőtt az egy évvel korábbihoz mérten – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.

 

 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu