Felemás piaci környezetben zajlott a csütörtöki kereskedés a globális tőzsdéken, hiszen míg a Wall Street lefordult, a meghatározó európai tőzsdeindexek a BUX-szal egyetemben dinamikusan erősödtek.

Letépte láncait a Rába, de száguldott a 4iG és az OTP is / Fotó: Shutterstock AI

Amerikai le, Európa fel

Az amerikai tőzsdéken, különösen a technológiai túlsúlyú Nasdaq-indexben éles esés bontakozott ki. Ennek a fő oka az volt, hogy az Alphabet (Google) részvényei több mint 10 százalékkal zuhantak, miután a mamutvállalat negyedéves jelentéséből kiderült, hogy a mesterséges intelligenciára (AI) fordított tőkekiadásai rendkívül magasak voltak, miközben a közvetlen megtérülés elmaradt a piaci elvárásoktól. Ez felerősítette a befektetők aggodalmát a technológiai szektor AI-kiadásaival kapcsolatban.

A figyelem most már az Intel és az Amazon tőzsdezárást követően érkező eredményeire fókuszál, miközben értékelik a Federal Reserve legutóbbi döntését is, mely a kamatlábakat változatlan szinten hagyta.

Európában viszont a geopolitikai feszültségek enyhülésére 1,5 százalék körüli emelkedéssel reagáltak az indexek. Rendkívül kedvezően hatottak ugyanis azok a délután érkező hírek, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök a tervezett katonai csapásokat mellőzve, inkább diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust.

A bejelentés nem csupán a globális piacokat nyugtatta meg, de erőteljes hátteret nyújtott a forinthoz hasonló feltörekvő piaci devizáknak is. Nem mellesleg a Brent típusú kőolaj jegyzése 1,5 százalékkal, hordónként 114 dollár alá esett, míg az európai földgáz ára a tegnap késő délutáni 100 EUR/MWh-ról 97,4 eurórig csúszott vissza.

A jókedvet fokozta, hogy az Európai Központi Bank mai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatlábakat. A betéti rendelkezésre állás kamatlába így 2,50 százalékon, az irányadó refinanszírozási ráta 2,65 százalékon, a marginális hitelkamatláb pedig 2,90 százalékon maradt.

A német DAX 1,4, a párizsi CAC 40 pedig 1,2 százalékkal nőtt.

Az OTP, de legfőképpen a Rába és a 4iG nagy napja

Budapesten is örülhettek a befektetők, kiváltképp az OTP, de még inkább a Rába és a 4iG részvényesei.