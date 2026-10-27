A globális tőkepiacokon kedden a technológiai és mesterséges intelligencia (MI) szektor vezette fellendülés, az enyhülő közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt csökkenő olajárak, valamint a Federal Reserve (Fed) holnapi kamatdöntése előtti várakozás határozta meg a hangulatot. Idehaza az OTP és a Magyar Telekom adta meg az alaphangot.

Mintha puskából lőtték volna ki az OTP-t és a Telekomot / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Optimista kereskedés a meghatározó börzéken

A piaci optimizmust egyfelől az Anthropic MI-kutatóvállalat részvényeinek a Nasdaqra való bevezetés (IPO) iránti kérelme fűtötte, ami újra felerősítette a befektetők mesterséges intelligenciába vetett bizalmát, és stabilizálta a technológiai szektort az óriásvállalatok (Alphabet, Microsoft) héten érkező gyorsjelentései előtt.

Jól sikerült ugyanakkor a Coca-Cola harmadik negyedéve is, a mamutvállalat felfelé korrigálta éves várakozását is.

Mindhárom meghatározó amerikai részvényindex pluszba lendült, s ez volt a helyzet a brit FTSE 100 kivételével Európában is.

A befektetők feszülten várják a Federal Reserve kétnapos ülésének holnapi zárását, valamint a kamatdöntés kihirdetését, ám a Wall Street arra számít, hogy a jegybank ezúttal változatlanul hagyja a kamatokat, miközben az amerikai fogyasztói bizalmi index javulást mutatott októberben.

Az iráni helyzettel kapcsolatos diplomáciai tárgyalások és a konfliktus lezárására irányuló törekvések hatására a Brent nyersolaj ára hordónként 114 dollár alá süllyedt. A devizapiacokon a dollár erősödött az euróval és a jennel szemben, míg a brazil reál szignifikáns eladói nyomás alá került a nemrég lezajlott elnökválasztás nyomán.

Visszaült a trónjára az OTP

A BÉT blue chipjei közül az OTP nem kevesebb, mint 3,47 százalékkal, 42 290 forintra lőtt ki.

Az október eleji, közel 20 százalékos zuhanás után az árfolyam elérte az elemzők által jelzett kritikus támaszzónákat, vagyis a 40 000 forint alatti szinteket, ahonnan a technikai indikátorok alapján törvényszerű volt a felfelé ívelő korrekció

- írja az Erste.

A piac bízik az OTP alapvető stabilitásában. A bank rendkívül magas, 20 százalék körüli tőkearányos megtérüléssel (ROE) működik, és az idei évre várt profitja is kifejezetten robusztus.