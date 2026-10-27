Rendkívüli

Kitört a káosz: mégse vezeti ki a Tisza-kormány az Otthon Startot úgy, ahogy Kármán András órákkal ezelőtt közölte - itt vannak az új dátumok, Magyar Péter most árulta el

Deviza
EUR/HUF366,57 -0,18% USD/HUF329,06 +0,13% GBP/HUF438,02 -0,13% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF83,38 -0,03% RON/HUF68,52 -0,23% CZK/HUF15,07 -0,06% EUR/HUF366,57 -0,18% USD/HUF329,06 +0,13% GBP/HUF438,02 -0,13% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF83,38 -0,03% RON/HUF68,52 -0,23% CZK/HUF15,07 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 629,75 +1,9% MTELEKOM2 730 +2,55% MOL4 980 +0,97% OTP42 290 +3,47% RICHTER13 430 -0,07% OPUS201,5 -3,13% ANY6 100 -0,33% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 120 -0,72% BUMIX8 713,95 -0,44% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 165,85 +1,1% BUX146 629,75 +1,9% MTELEKOM2 730 +2,55% MOL4 980 +0,97% OTP42 290 +3,47% RICHTER13 430 -0,07% OPUS201,5 -3,13% ANY6 100 -0,33% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 120 -0,72% BUMIX8 713,95 -0,44% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 165,85 +1,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Mintha puskából lőtték volna ki az OTP-t és a Telekomot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyot ment a BUX kedden. Az OTP és a Magyar Telekom száguldozott, a Mol is folytatta az emelkedést, csak a Richter pihent meg egy kissé.
Murányi Ernő
2026.10.27, 17:21
Frissítve: 2026.10.27, 17:32
Szóljon hozzá!

A globális tőkepiacokon kedden a technológiai és mesterséges intelligencia (MI) szektor vezette fellendülés, az enyhülő közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt csökkenő olajárak, valamint a Federal Reserve (Fed) holnapi kamatdöntése előtti várakozás határozta meg a hangulatot. Idehaza az OTP és a Magyar Telekom adta meg az alaphangot.

Subotica,,Serbia,-,July,1,,2018:,Otp,Bank,(otp,Banka)
Mintha puskából lőtték volna ki az OTP-t és a Telekomot / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Optimista kereskedés a meghatározó börzéken

A piaci optimizmust egyfelől az Anthropic MI-kutatóvállalat részvényeinek a Nasdaqra való bevezetés (IPO) iránti kérelme fűtötte, ami újra felerősítette a befektetők mesterséges intelligenciába vetett bizalmát, és stabilizálta a technológiai szektort az óriásvállalatok (Alphabet, Microsoft) héten érkező  gyorsjelentései előtt.

Jól sikerült ugyanakkor a Coca-Cola harmadik negyedéve is, a mamutvállalat felfelé korrigálta éves várakozását is.

Mindhárom meghatározó amerikai részvényindex pluszba lendült, s ez volt a helyzet a brit FTSE 100 kivételével Európában is.

A befektetők feszülten várják a Federal Reserve kétnapos ülésének holnapi zárását, valamint a kamatdöntés kihirdetését, ám a Wall Street arra számít, hogy a jegybank ezúttal változatlanul hagyja a kamatokat, miközben az amerikai fogyasztói bizalmi index javulást mutatott októberben.

Az iráni helyzettel kapcsolatos diplomáciai tárgyalások és a konfliktus lezárására irányuló törekvések hatására a Brent nyersolaj ára hordónként 114 dollár alá süllyedt. A devizapiacokon a dollár erősödött az euróval és a jennel szemben, míg a brazil reál szignifikáns eladói nyomás alá került a nemrég lezajlott elnökválasztás nyomán.

Visszaült a trónjára az OTP

A BÉT blue chipjei közül az OTP nem kevesebb, mint 3,47 százalékkal, 42 290 forintra lőtt ki. 

Az október eleji, közel 20 százalékos zuhanás után az árfolyam elérte az elemzők által jelzett kritikus támaszzónákat, vagyis a 40 000 forint alatti szinteket, ahonnan a technikai indikátorok alapján törvényszerű volt a felfelé ívelő korrekció

 - írja az Erste.

A piac bízik az OTP alapvető stabilitásában. A bank rendkívül magas, 20 százalék körüli tőkearányos megtérüléssel (ROE) működik, és az idei évre várt profitja is kifejezetten robusztus.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 290 HUF 0 / +3,47 %
Forgalom: 14 158 239 020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol is menetelt, ám nem tudta tartani a lépést az OTP-vel. Az olajrészvények 1 százalékkal, 4980 forintra drágultak.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 980 HUF 0 / +0,97 %
Forgalom: 12 784 920 883 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter az előző két tőzsdenap hatalmas ralija után kedden megpihent. A gyógyszerrészvények 0,1 százalékkal, 13 430 forintra gyengültek. Napközben jelentős mínuszokat is láthattunk, de a zárásra stagnálás közeli szintre kapaszkodott vissza a kurzus.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 430 HUF 0 / -0,07 %
Forgalom: 5 356 551 600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom viszont bivalyerős volt. A távközlési részvény árfolyama 2,6 százalékkal száguldott, s meg sem állt 2730 forintig.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 730 HUF 0 / +2,55 %
Forgalom: 2 935 903 526 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mindennek következtében a BUX 1,9 százalékkal, 146 630 pontig vágtázott. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 35,5 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 A forint is javított némiképp a hét második kereskedési napján. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 366,6 forintra csökkent. 

 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu