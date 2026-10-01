Lemészárolják az OTP-t és a Molt, zuhanórepülésben a forint - cikkünk frissül

Újabb mélypontra zuhant az OTP-részvények árfolyama csütörtökön, miután zsinórban már negyedik napja ütik a papírokat. Délután 16.35 órára már közel 5,6 százalékos mínuszt szedtek össze a legnagyobb bank papírjai, az utolsó ügyletekben már 40 300 forinton gazdát cserélve. Az OTP tőzsdei forgalma pedig már 40 milliárd forint közelében van. Ha ez így folytatódik, a 40 000 forintos szint is veszélybe kerül.

Lemészárolják az OTP-t és a Molt, zuhanórepülésben a forint / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Dugóhúzóba került a Mol is, melynek kurzusa csütörtökön már 3,3 százalékkal, 4810 forintra zsugorodott.

Az OTP esetében a piacot leginkább a potenciális oroszországi kivonulásról szóló hír rázta meg, mivel az korábban jelentős profitot termelt, így az esetleges távozás vagy az ottani eszközök leírásának kockázata azonnali eladási hullámot indított el a befektetők körében.