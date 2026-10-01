Lemészárolják az OTP-t és a Molt, zuhanórepülésben a forint - cikkünk frissül
Újabb mélypontra zuhant az OTP-részvények árfolyama csütörtökön, miután zsinórban már negyedik napja ütik a papírokat. Délután 16.35 órára már közel 5,6 százalékos mínuszt szedtek össze a legnagyobb bank papírjai, az utolsó ügyletekben már 40 300 forinton gazdát cserélve. Az OTP tőzsdei forgalma pedig már 40 milliárd forint közelében van. Ha ez így folytatódik, a 40 000 forintos szint is veszélybe kerül.
Dugóhúzóba került a Mol is, melynek kurzusa csütörtökön már 3,3 százalékkal, 4810 forintra zsugorodott.
Az OTP esetében a piacot leginkább a potenciális oroszországi kivonulásról szóló hír rázta meg, mivel az korábban jelentős profitot termelt, így az esetleges távozás vagy az ottani eszközök leírásának kockázata azonnali eladási hullámot indított el a befektetők körében.
A bank ráadásul a napokban jelentette be azt is, hogy egy új, nemzetközileg egységes kommunikációs és működési keretrendszert vezet be, országról országra átszabva a bankot. Bár ez a megoldás hosszú távon hatékonyságot növelhet, a piaci átmenet bizonytalansága rövid távon újabb profitrealizálást hozott.
Az sem mellékes, hogy az OTP az elmúlt időszakban hatalmas ralit nyomott le, történelmi magasságokba emelkedve. A magas értékeltség miatt sok elemző már jelezte a korrekció valószínűségét, így a negatív hírekre a befektetők gyors profitrealizálással reagáltak.
A Mol árfolyama szintén nyomás alá került, bár mérsékeltebben esik, mint az OTP.
Az olajpapír gyengülését indokolja, hogy a Mol szeptember végén kezdte meg a 2025-ös üzleti év után járó jelentős osztalékok kifizetését, a részvényárfolyam technikai okokból is korrigál, vagyis az osztalék mértékével esik a papír.
Ehhez járul, hogy a Mol ugyan engedélyt kapott a szerbiai NIS-tárgyalások folytatására - ami enyhe pozitív korrekciót hozott a mai nyitásban -, a régiós energiaügyi bizonytalanságok és a különadók kockázatai továbbra is negatív hatással vannak a papírra.
Mindeközben a forint is leszállóágba került. Az euró jegyzése immár 368,34 forintra emelkedett.
A dollár erősödése és a globális kockázatkerülés negatívan érinti a felzárkózó piaci devizákat. Amellett az újra meglóduló olajárak tovább növelik a magyar külső egyensúly terheit, de a globális hozamkörnyezet és a hazai aukciók eredményei is fokozzák a volatilitást