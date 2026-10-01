Deviza
EUR/HUF368,87 +0,59% USD/HUF327,44 +1,15% GBP/HUF432,53 +0,74% CHF/HUF394,01 +1,69% PLN/HUF84,27 +0,27% RON/HUF69,01 -0,75% CZK/HUF15,07 +0,35% EUR/HUF368,87 +0,59% USD/HUF327,44 +1,15% GBP/HUF432,53 +0,74% CHF/HUF394,01 +1,69% PLN/HUF84,27 +0,27% RON/HUF69,01 -0,75% CZK/HUF15,07 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 774,74 -3,72% MTELEKOM2 544 0% MOL4 804 -3,54% OTP40 050 -6,62% RICHTER12 360 -0,08% OPUS253,5 +8,48% ANY6 180 -2,75% AUTOWALLIS121,5 -4,53% WABERERS4 220 -3,79% BUMIX9 111,82 -0,71% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 091,69 -2,52% BUX139 774,74 -3,72% MTELEKOM2 544 0% MOL4 804 -3,54% OTP40 050 -6,62% RICHTER12 360 -0,08% OPUS253,5 +8,48% ANY6 180 -2,75% AUTOWALLIS121,5 -4,53% WABERERS4 220 -3,79% BUMIX9 111,82 -0,71% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 091,69 -2,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Lemészárolják az OTP-t és a Molt, zuhanórepülésben a forint - cikkünk frissül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Véget ért a tündérmese a pesti tőzsdén. A befektetők, úgy tűnik, - legalábbis egyelőre - nem veszik meg az OTP hullámvölgyét, sőt egyre mélyebbre ütik az árfolyamot. A Mol kurzusa is napok óta zuhan.
Murányi Ernő
2026.10.01, 16:18
Frissítve: 2026.10.01, 16:36

Újabb mélypontra zuhant az OTP-részvények árfolyama csütörtökön, miután zsinórban már negyedik napja ütik a papírokat. Délután 16.35 órára már közel 5,6 százalékos mínuszt szedtek össze a legnagyobb bank papírjai, az utolsó ügyletekben már 40 300 forinton gazdát cserélve. Az OTP tőzsdei forgalma pedig már 40 milliárd forint közelében van. Ha ez így folytatódik, a 40 000 forintos szint is veszélybe kerül.

OTP Business,Financial,Crisis,,Stock,Market,Down,,Bankruptcy,Concept.,Economic,Downturn vállalati csődök
Lemészárolják az OTP-t és a Molt, zuhanórepülésben a forint / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Dugóhúzóba került a Mol is, melynek kurzusa csütörtökön már 3,3 százalékkal, 4810 forintra zsugorodott. 

Az OTP esetében a piacot leginkább a potenciális oroszországi kivonulásról szóló hír rázta meg, mivel az korábban jelentős profitot termelt, így az esetleges távozás vagy az ottani eszközök leírásának kockázata azonnali eladási hullámot indított el a befektetők körében.

 OTP részvény
OTP részvény16:51:48
Árfolyam: 40 050 HUF -2 650 / -6,62 %
Forgalom: 43 524 993 790 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A bank ráadásul a napokban jelentette be azt is, hogy egy új, nemzetközileg egységes kommunikációs és működési keretrendszert vezet be, országról országra átszabva a bankot. Bár ez a megoldás hosszú távon hatékonyságot növelhet, a piaci átmenet bizonytalansága rövid távon újabb profitrealizálást hozott.

Az sem mellékes, hogy az OTP az elmúlt időszakban hatalmas ralit nyomott le, történelmi magasságokba emelkedve. A magas értékeltség miatt sok elemző már jelezte a korrekció valószínűségét, így a negatív hírekre a befektetők gyors profitrealizálással reagáltak.

A Mol árfolyama szintén nyomás alá került, bár mérsékeltebben esik, mint az OTP.

Az olajpapír gyengülését indokolja, hogy a Mol szeptember végén kezdte meg a 2025-ös üzleti év után járó jelentős osztalékok kifizetését, a részvényárfolyam technikai okokból is korrigál, vagyis az osztalék mértékével esik a papír.

 MOL részvény
MOL részvény16:51:49
Árfolyam: 4 810 HUF -164 / -3,41 %
Forgalom: 4 082 825 293 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Ehhez járul, hogy a Mol ugyan engedélyt kapott a szerbiai NIS-tárgyalások folytatására - ami enyhe pozitív korrekciót hozott a mai nyitásban -, a régiós energiaügyi bizonytalanságok és a különadók kockázatai továbbra is negatív hatással vannak a papírra.

Mindeközben a forint is leszállóágba került. Az euró jegyzése immár 368,34 forintra emelkedett.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár erősödése és a globális kockázatkerülés negatívan érinti a felzárkózó piaci devizákat. Amellett az újra meglóduló olajárak tovább növelik a magyar külső egyensúly terheit, de a globális hozamkörnyezet és a hazai aukciók eredményei is fokozzák a volatilitást

OTP
forint
Mol
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu