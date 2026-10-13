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Folytatta menetelését az OTP, Mészáros Lőrinc cége hatalmasat bukott a tőzsdén – köröket vert a forint a dollárra

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Felülteljesített kedden a pesti tőzsde, amely a vezető bankpapírnak köszönhet sokat. Az OTP és a Magyar Telekom szárnyalása mellett a Molra eladói nyomás nehezedett, az Opus részvényeit pedig közel 10 százalékkal ütötték lejjebb. A forint az euróval és a dollárral szemben is jól teljesített.
K. T.
2026.10.13, 17:14
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A globális kötvényhozamok lefordulása, az olajárak csökkenése és az MI-szektorral kapcsolatos növekvő piaci aggodalmak határozták meg az európai tőzsdék teljesítményét kedden. A kontinens vezető indexei a nap végére elfáradtak, így kisebb csökkenéssel zártak. Itthon az OTP remeklésének köszönhetően emelkedni tudott a BUX, és a forint is erős oldalon maradt a tőzsdezárásig.

OTP, tőzsde, forint
Az OTP vezetésével teljesített felül a pesti tőzsde, a forint is erős oldalon maradt / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde első számú részvénykosara, a BUX 0,4 százalékos pluszban, 143 550 ponton végzett. A hazai tőzsde feülteljesítése újfent az OTP-nek köszönhető, amely 1,8 százalékkal 42 400 forintra drágult, egészen magas, 22 milliárd forinntos forgalomban.

A bankpapírnak kedvezett, hogy az Európai Bizottság az EU-s összefonódási rendelet alapján jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Bank felett. Ezzel ugyan még nem hárult el az összes akadály a legnagyobb magyar pénzintézet baltikumi terjeszkedése elől, a versenyhatósági zöld lámpára így is pozitívan reagáltak a befektetők.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 400 HUF 0 / +1,83 %
Forgalom: 30 345 217 200 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol ezzel szemben eladói nyomás alá került, és 1,6 százalékos eséssel, 4896 forinton nyugtázta a napot.

Az olajtársaság kurzusát nyomta ma az is, hogy a régóta húzódó szerbiai felvásárlásáról rossz hír érkezett reggel. Aleksandar Vučić szerb elnök szerint ugyanis bár az orosz fél már fontos kérdésekben megállapodott a magyar Mollal, ám az sem kizárt, hogy végül amerikai befektetőknek adja el a NIS olajfinomítóban meglévő érdekeltségét.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 896 HUF 0 / -1,61 %
Forgalom: 5 560 610 584 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusát a kereskedés legvégén rántották le 0,8 százalékos mínuszba, 12 250 forintig. A Magyar Telekom papírjai pedig 2,8 százalékkal 2600 forintig meneteltek.

A nap legnagyobb vesztese az Opus volt. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó holding részvényei 9,1 százalékot zuhantak a nap végéig.

 OPUS részvény
OPUS részvény17:20:00
Árfolyam: 216 HUF 0 / -9,05 %
Forgalom: 85 043 979 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai parkett forgalma bőven átlag feletti, 40 milliárd forint volt.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint erősödéssel folytatta pályáját, amiben a dollár euróval szembeni gyengülése és az olajárak enyhülése egyaránt támogatta a nap során.

Az amerikai fizetőeszközhöz képest fél százalékot javított délután öt óráig a magyar pénz, a keresztárfolyam így 325,4 forint alá jött vissza.

USD / HUF árfolyam
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Az euró jegyzése 0,2 százalékkal csökkent, 364,2 forintig.

EUR / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve vegyesen teljesített a magyar valuta: a cseh korona 0,1 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty pedig ugyanilyen mértékben drágult.

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára egy százalékkal 105,6 dollárra mérséklődött, míg az amerikai WTI jegyzése minimálisan csökkent, 93,7 dollárra. 

Holnap érkezik a hét legfontosabb makrogazdasági adata, a szeptemberi ameriai inflációs mutató, amit a Fed is kiemelten figyel. A hét második felében az IMF és a Világbank közös közgyűlésén megszólaló jegybanki vezetők üzenetei mozgathatják a piacokat.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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