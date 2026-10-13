Folytatta menetelését az OTP, Mészáros Lőrinc cége hatalmasat bukott a tőzsdén – köröket vert a forint a dollárra

A globális kötvényhozamok lefordulása, az olajárak csökkenése és az MI-szektorral kapcsolatos növekvő piaci aggodalmak határozták meg az európai tőzsdék teljesítményét kedden. A kontinens vezető indexei a nap végére elfáradtak, így kisebb csökkenéssel zártak. Itthon az OTP remeklésének köszönhetően emelkedni tudott a BUX, és a forint is erős oldalon maradt a tőzsdezárásig.

Az OTP vezetésével teljesített felül a pesti tőzsde, a forint is erős oldalon maradt / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde első számú részvénykosara, a BUX 0,4 százalékos pluszban, 143 550 ponton végzett. A hazai tőzsde feülteljesítése újfent az OTP-nek köszönhető, amely 1,8 százalékkal 42 400 forintra drágult, egészen magas, 22 milliárd forinntos forgalomban.

A bankpapírnak kedvezett, hogy az Európai Bizottság az EU-s összefonódási rendelet alapján jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Bank felett. Ezzel ugyan még nem hárult el az összes akadály a legnagyobb magyar pénzintézet baltikumi terjeszkedése elől, a versenyhatósági zöld lámpára így is pozitívan reagáltak a befektetők.