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Az OTP, a Mol és a RIchter is pórul járt, a Magyar Telekom épp a piaci felfordulás kellős közepén döntött rekordot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pirosba borultak a tőzsdék pénteken, a hazai piac alulteljesítő volt a technológiai szektorral kapcsolatos aggodalmak okozta eladói hullámok közepette. Az OTP-t és a Molt is megütötték, a forint kisebb gyengüléssel fordult rá az estére. A nap nyertese az új csúcsra ralizó Magyar Telekom volt.
K. T.
2026.10.30, 17:19
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Rossz hangulat uralta a piacokat a hét utolsó kereskedési napján. A technológiai óriások csalódást keltő eredményeit követően a befektetők elkezdtek kihátrálni a szektorból, defenzívebb eszközökbe csoportosítva át tőkéjüket. Az amerikai tőzsdéken és az európai börzéken is jelentős volt az esés, a magyar részvénypiac is mélyen alulteljesített. Az OTP-t és a Molt is megütötték, a forint kisebb gyengüléssel fordult rá az estére.

OTP, Mol, Magyar Telekom, forint
Csúcsra ért a Magyar Telekom, az OTP-t viszont elpáholták / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Intel és az Alphabet vártál gyengébb negyedéves jelentésére ismét felerősödtek a mesterséges intelligencia jövedelmezőségével kapcsolatos piaci aggodalmak, melyek hatására a mélybe rántották a főbb tengerentőli indexeket a délutáni tőzsdenyitást követően. A technológiai részvényektől túlsúlyos

  • Nasdaq Composite 2,5 százalékot zuhant, 
  • az S&P 500 másfél százalékkal, 
  • a Dow Jones pedig 0,7 százalékkal került lejjebb.

Európában ennél kisebb, de jellemzően negatív tartományban fejezték be a kereskedést a meghatározó tőzsdei mutatók, csupán a londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 mutatott viszonylagos stabilitást.

A pesti tőzsde alulteljesítőnek bizonyult nyugati társaihoz képest. A BUX index 1,3 százalékot esett, és 145 257 ponton búcsúzot a héttől. A vártnál gyengébb harmadik negyedéves hazai GDP-adat és a pesszimista nemzetközi hangulat sem kedvezett a hazai kockázatvállalásnak.

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A vezető haza részvények közül az OTP-vel bántak el a leginkább a kereskedők. Az első számú magyar bank papírjai 2,2 százalékkal 41 800 forintra zuhantak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 800 HUF 0 / -2,22 %
Forgalom: 16 195 554 940 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa egy százalékkal 5000 forintra esett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 000 HUF 0 / -0,99 %
Forgalom: 2 111 180 810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 1,2 százalékkal 12 950 forintig bukdácsoltak lefelé.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 950 HUF 0 / -1,15 %
Forgalom: 4 091 088 910 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajtársaság és a gyógyszergyártó is jó hírt kapott külföldről, azoban ezek sem tudták megtámasztani az árfolyamukat. A Richter vezető, cariprazine hatóanyagú készítményének értékesítése a legutóbbi negyedévben is átlépte az egymilliárd dollárt az Egyesült Államokban, a Mol horvát leánycége, az INA pedig hatalmasat ugró nyereségről számolt be.

A negyedik nagypapír, a Magyar Telekom kilógott a vert mezőnyből,  és 1,2 százalékkal 2 800 forintra drágulva történelmi csúcsot döntött a nap végén.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 800 HUF 0 / +1,16 %
Forgalom: 1 330 803 978 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forint viszonylag szűk sávban mozgott pénteken, de összességében gyengén zárhatja a napot.

Az eurót 365,7 forinton jegyezték délután öt órakor, ami 0,05 százalékos drágulást jelent.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
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Éves
3 éves

 

A dollárral szemben 0,2 százalékot veszített értékéből a magyar fizetőeszköz, a keresztárfolyam 327,6 forintig emelkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetfe felemás teljesítmény látszik: a cseh koronával tartja a lépést, a lengyel zloty ellenében 0,25 százalékot javított a hazai valuta.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1873 cikk

 

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