Az OTP, a Mol és a RIchter is pórul járt, a Magyar Telekom épp a piaci felfordulás kellős közepén döntött rekordot

Rossz hangulat uralta a piacokat a hét utolsó kereskedési napján. A technológiai óriások csalódást keltő eredményeit követően a befektetők elkezdtek kihátrálni a szektorból, defenzívebb eszközökbe csoportosítva át tőkéjüket. Az amerikai tőzsdéken és az európai börzéken is jelentős volt az esés, a magyar részvénypiac is mélyen alulteljesített. Az OTP-t és a Molt is megütötték, a forint kisebb gyengüléssel fordult rá az estére.

Csúcsra ért a Magyar Telekom, az OTP-t viszont elpáholták / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Intel és az Alphabet vártál gyengébb negyedéves jelentésére ismét felerősödtek a mesterséges intelligencia jövedelmezőségével kapcsolatos piaci aggodalmak, melyek hatására a mélybe rántották a főbb tengerentőli indexeket a délutáni tőzsdenyitást követően. A technológiai részvényektől túlsúlyos

Nasdaq Composite 2,5 százalékot zuhant,

az S&P 500 másfél százalékkal,

a Dow Jones pedig 0,7 százalékkal került lejjebb.

Európában ennél kisebb, de jellemzően negatív tartományban fejezték be a kereskedést a meghatározó tőzsdei mutatók, csupán a londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 mutatott viszonylagos stabilitást.

A pesti tőzsde alulteljesítőnek bizonyult nyugati társaihoz képest. A BUX index 1,3 százalékot esett, és 145 257 ponton búcsúzot a héttől. A vártnál gyengébb harmadik negyedéves hazai GDP-adat és a pesszimista nemzetközi hangulat sem kedvezett a hazai kockázatvállalásnak.

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A vezető haza részvények közül az OTP-vel bántak el a leginkább a kereskedők. Az első számú magyar bank papírjai 2,2 százalékkal 41 800 forintra zuhantak.