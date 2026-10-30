Az OTP, a Mol és a RIchter is pórul járt, a Magyar Telekom épp a piaci felfordulás kellős közepén döntött rekordot
Rossz hangulat uralta a piacokat a hét utolsó kereskedési napján. A technológiai óriások csalódást keltő eredményeit követően a befektetők elkezdtek kihátrálni a szektorból, defenzívebb eszközökbe csoportosítva át tőkéjüket. Az amerikai tőzsdéken és az európai börzéken is jelentős volt az esés, a magyar részvénypiac is mélyen alulteljesített. Az OTP-t és a Molt is megütötték, a forint kisebb gyengüléssel fordult rá az estére.
Az Intel és az Alphabet vártál gyengébb negyedéves jelentésére ismét felerősödtek a mesterséges intelligencia jövedelmezőségével kapcsolatos piaci aggodalmak, melyek hatására a mélybe rántották a főbb tengerentőli indexeket a délutáni tőzsdenyitást követően. A technológiai részvényektől túlsúlyos
- Nasdaq Composite 2,5 százalékot zuhant,
- az S&P 500 másfél százalékkal,
- a Dow Jones pedig 0,7 százalékkal került lejjebb.
Európában ennél kisebb, de jellemzően negatív tartományban fejezték be a kereskedést a meghatározó tőzsdei mutatók, csupán a londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 mutatott viszonylagos stabilitást.
A pesti tőzsde alulteljesítőnek bizonyult nyugati társaihoz képest. A BUX index 1,3 százalékot esett, és 145 257 ponton búcsúzot a héttől. A vártnál gyengébb harmadik negyedéves hazai GDP-adat és a pesszimista nemzetközi hangulat sem kedvezett a hazai kockázatvállalásnak.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A vezető haza részvények közül az OTP-vel bántak el a leginkább a kereskedők. Az első számú magyar bank papírjai 2,2 százalékkal 41 800 forintra zuhantak.
A Mol kurzusa egy százalékkal 5000 forintra esett.
A Richter papírjai 1,2 százalékkal 12 950 forintig bukdácsoltak lefelé.
Az olajtársaság és a gyógyszergyártó is jó hírt kapott külföldről, azoban ezek sem tudták megtámasztani az árfolyamukat. A Richter vezető, cariprazine hatóanyagú készítményének értékesítése a legutóbbi negyedévben is átlépte az egymilliárd dollárt az Egyesült Államokban, a Mol horvát leánycége, az INA pedig hatalmasat ugró nyereségről számolt be.
A negyedik nagypapír, a Magyar Telekom kilógott a vert mezőnyből, és 1,2 százalékkal 2 800 forintra drágulva történelmi csúcsot döntött a nap végén.
A forint viszonylag szűk sávban mozgott pénteken, de összességében gyengén zárhatja a napot.
Az eurót 365,7 forinton jegyezték délután öt órakor, ami 0,05 százalékos drágulást jelent.
A dollárral szemben 0,2 százalékot veszített értékéből a magyar fizetőeszköz, a keresztárfolyam 327,6 forintig emelkedett.
A régiós devizákkal összevetfe felemás teljesítmény látszik: a cseh koronával tartja a lépést, a lengyel zloty ellenében 0,25 százalékot javított a hazai valuta.