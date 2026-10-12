Fekete napok után villámrali – az OTP zuhanása átrajzolta a pesti tőzsde térképét

Két hete még a rekordok emésztéséről írtam, azóta a pesti tőzsde legnagyobb papírja, az OTP húsz százalékot zuhant, hogy aztán pénteken, egy 50 milliárd forintos visszavásárlási program hírére látványos ralival térjen magához. A háttérben a 2002 óta nem látott amerikai hozamok, a francia költségvetési válság, és a 105 dollárt ostromló olajár áll. Kéthetes elemzésünkben sorra vesszük, mit üzennek a chartok a négy magyar blue chipről.

A pesti tőzsde és az OTP részvényei is nagy mozgásban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Tőkepiaci körkép: hozamsokk és bankpánik – de a hét végén fordult a hangulat

A tengerentúli képlet egyre feszültebb, a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés mindössze 29 ezer új álláshelyet mutatott, messze a várakozások alatt, a kötvényhozamok mégis tovább emelkedtek, a tízéves amerikai hozam 5,31 százalékig, 2002 óta nem látott magasságba kapaszkodott, a hét közepén pedig 5,35 százalékon is járt. Mielőtt Waller Fed-kormányzó galamb hangvételű megjegyzése – miszerint a további kamatemeléseknek nem kell egymást követő üléseken érkezniük –, 5,23 százalékra hűtötte. A részvénypiacot közben az AI-sztori két arca rángatja, az Nvidia 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, és történelmi csúcsra, hatezer milliárd dollár közelébe drágult, csütörtökön viszont az OpenAI a vártnál mintegy 20 milliárd dollárral alacsonyabb éves bevételi pályájáról szóló jelentés 4 százalékos mínuszba taszította a chipindexet. A Nasdaq 1,25 százalékot esett, pénteken a technológiai papírok visszapattanásával az S&P 500 ismét emelkedett.

A következő két hét fő attrakciója a jövő héten a JPMorgan jelentésével rajtoló harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon lesz. A mi térfelünkön a kontinens bankszektora került a vihar középpontjába. Az európai bankrészvények mintegy 10 százalékot estek másfél hét alatt, elsősorban az emelkedő kötvényhozamok, mindenekelőtt a 25 éves csúcs közelében járó francia hozamok és a GDP-arányosan 5 százalék feletti hiánnyal küzdő francia költségvetés miatt. A lengyel bankpapírok 6-7 százalékos, a csehek bő 10 százalékos eséssel úszták meg a hullámot, ehhez képest az OTP mélyrepülése kirívó volt. Az EKB következő, október 29-i ülése az energiaár-vezérelt inflációs kockázatok miatt továbbra is élesben tartja a kamatemelési kérdést. Az olaj a piacok fájdalompontja továbbra is, a Brent csütörtökön 105 dollár fölé ugrott, miután sajtóhírek szerint a Trump-adminisztráció támadási terv kidolgozására utasította a Pentagont Iránnal szemben, majd mérséklődött, amikor az amerikai elnök közölte, a november 3-i félidős választások előtt nem indít támadást, így a Brent 103 dollár környékére ereszkedett. A pénteki európai emelkedést már az olajár csökkenése és az enyhülési várakozások támogatták.