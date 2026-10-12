Fekete napok után villámrali – az OTP zuhanása átrajzolta a pesti tőzsde térképét
Két hete még a rekordok emésztéséről írtam, azóta a pesti tőzsde legnagyobb papírja, az OTP húsz százalékot zuhant, hogy aztán pénteken, egy 50 milliárd forintos visszavásárlási program hírére látványos ralival térjen magához. A háttérben a 2002 óta nem látott amerikai hozamok, a francia költségvetési válság, és a 105 dollárt ostromló olajár áll. Kéthetes elemzésünkben sorra vesszük, mit üzennek a chartok a négy magyar blue chipről.
Tőkepiaci körkép: hozamsokk és bankpánik – de a hét végén fordult a hangulat
A tengerentúli képlet egyre feszültebb, a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés mindössze 29 ezer új álláshelyet mutatott, messze a várakozások alatt, a kötvényhozamok mégis tovább emelkedtek, a tízéves amerikai hozam 5,31 százalékig, 2002 óta nem látott magasságba kapaszkodott, a hét közepén pedig 5,35 százalékon is járt. Mielőtt Waller Fed-kormányzó galamb hangvételű megjegyzése – miszerint a további kamatemeléseknek nem kell egymást követő üléseken érkezniük –, 5,23 százalékra hűtötte. A részvénypiacot közben az AI-sztori két arca rángatja, az Nvidia 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, és történelmi csúcsra, hatezer milliárd dollár közelébe drágult, csütörtökön viszont az OpenAI a vártnál mintegy 20 milliárd dollárral alacsonyabb éves bevételi pályájáról szóló jelentés 4 százalékos mínuszba taszította a chipindexet. A Nasdaq 1,25 százalékot esett, pénteken a technológiai papírok visszapattanásával az S&P 500 ismét emelkedett.
A következő két hét fő attrakciója a jövő héten a JPMorgan jelentésével rajtoló harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon lesz. A mi térfelünkön a kontinens bankszektora került a vihar középpontjába. Az európai bankrészvények mintegy 10 százalékot estek másfél hét alatt, elsősorban az emelkedő kötvényhozamok, mindenekelőtt a 25 éves csúcs közelében járó francia hozamok és a GDP-arányosan 5 százalék feletti hiánnyal küzdő francia költségvetés miatt. A lengyel bankpapírok 6-7 százalékos, a csehek bő 10 százalékos eséssel úszták meg a hullámot, ehhez képest az OTP mélyrepülése kirívó volt. Az EKB következő, október 29-i ülése az energiaár-vezérelt inflációs kockázatok miatt továbbra is élesben tartja a kamatemelési kérdést. Az olaj a piacok fájdalompontja továbbra is, a Brent csütörtökön 105 dollár fölé ugrott, miután sajtóhírek szerint a Trump-adminisztráció támadási terv kidolgozására utasította a Pentagont Iránnal szemben, majd mérséklődött, amikor az amerikai elnök közölte, a november 3-i félidős választások előtt nem indít támadást, így a Brent 103 dollár környékére ereszkedett. A pénteki európai emelkedést már az olajár csökkenése és az enyhülési várakozások támogatták.
A hozamsokk és az OTP-zuhanás a forintot és a BUX-ot is megtépázta: az euró árfolyama 366 fölé, a dollár 327 forintig emelkedett a hét közepén, amiben a magyar gazdaság energiaár-kitettsége is szerepet játszott. A BUX a szeptemberi rekordok után csütörtökön 137 ezer pont közelébe süllyedt, pénteken viszont – az OTP ralijának hátán – 3,28 százalékos emelkedéssel, 141 671 ponton zárt, 41,7 milliárd forintos, kiugró forgalom mellett.
OTP: 20 százalék mínusz, majd villámrali – a 200 napos átlag a kulcs
Ami két hete még „pattanásig feszülő rugó" volt, az lefelé pattant el. Az OTP a szeptemberi 47 470 forintos történelmi csúcsáról két hét alatt nagyjából 20 százalékot, közel 10 ezer forintot esett, a mélypont 37 500-37 800 forint környékén alakult ki. A lavinát több tényező indította el együtt. Csányi Péter vezérigazgató szeptember végén a Bloombergnek arról beszélt, hogy a bank fontolóra veszi az orosz leánybank elhagyását, erre rakódott rá az európai bankszektor hozamemelkedés vezérelte, 10 százalékos esése, a hazai lakossági profitrealizálás, és az eladásokat felerősítő algoritmikus kereskedés. Pénteken aztán fordult a kocka, az MNB jóváhagyta a bank új, 50 milliárd forintos, 2027. március 31-ig futó részvény-visszavásárlási programját, mire az árfolyam 6,42 százalékot ralizva 40 300 forintig pattant, egymaga adva a budapesti forgalom több mint 90 százalékát.
A technikai kép ettől még súlyosan sérült. Az árfolyam kiesett a 2025 tavasza óta épülő emelkedő trendcsatornából, és a 200 napos mozgóátlag (41 800 forint) alá került – erre a teljes emelkedő trend alatt nem volt példa. Az RSI a mély túladottságból 37-ig korrigált, a MACD messze a nullvonal alatt jár, a pénteki hatalmas zöld gyertya és a rekordforgalom ugyanakkor klasszikus fordulós jelzés.
Kéthetes távon a 41 800-as szint – az immár felülről nyomó 200 napos átlag – visszahódítása a kulcskérdés. Felette a 43 700-as (20 napos átlag), majd a 44-45 ezres zóna következik, és érvénybe léphet a rövid távon reálisnak tartott 42-43 ezres cél. Lefelé a 37 800-as mélypont, mögötte a korábbi nagy korrekcióban is megtartott 35 000 forintos főtámasz a védvonal. A fundamentális kép közben nem romlott ekkorát, a Roemer Capital 58 000, az ODDO BHF 52 700 forintra emelte célárát, és a Refinitiv-konszenzus 48 757 forintja is bő 20 százalékos felértékelődési teret jelez. A volatilitás viszont várhatóan velünk marad, ezért itt most kifejezetten a fegyelmezett, több lépcsős pozícióépítésnek van az ideje.
Mol: viharálló cirkáló szűk sávban, magas olajár mellett
Miközben az OTP-t ütötték, a Mol feltűnő nyugalommal, a 4950-5150 forintos sávban vészelte át a vihart, és pénteken 1,1 százalékos erősödéssel, 5055 forinton zárt. Ez nem véletlen: a 103-105 dolláros Brent kényelmes árazási környezet a finomítói üzletnek, az olajár így védőernyőt tart a papír fölé. A technikai kép kiegyensúlyozott, már-már unalmas. A jelenlegi piaci környezetben erény, hogy az árfolyam az 50 napos mozgóátlag (4987 forint) fölött, de a 20 napos átlag (5106 forint) alatt konszolidál, az RSI 51-nél semleges, a MACD a nullvonalon jár. Támasz a 4950-es sávalj és az alsó Bollinger-szalag (4838 forint), ellenállás az 5150-5200-as zóna, majd a szeptemberi csúcsrégió.
Az elemzői várakozások közben feljebb kúsztak. A lengyel PKO BP 6143 forintos célárral vételre javította a papírt, ez a legmagasabb célár a piacon, a Concorde 5930 forintra emelt, a Refinitiv-átlag ugyanakkor 4830 forinttal nagyjából a jelenlegi szinten van. Kéthetes távon a sáv kitörési iránya a kérdés, és ezt jórészt az olajpiac dönti el. Az iráni helyzet eszkalációja felfelé, egy érdemi enyhülés lefelé billentheti ki az árfolyamot; előbbire a csúcs, utóbbira a 4840-4950-es támasz-zóna tesztje lehet a válasz.
Richter: megtartotta a kritikus bázist, de még nem győzött
Két hete azt írtam, a 12 350-12 500 forintos egykori kitörési bázis sorsa a vízválasztó. A mérleg vegyes, az eladási hullám mélypontján az árfolyam 12 120 forintig – pontosan az alsó Bollinger-szalagig – szúrt le, a zóna tehát sérült, de nem esett el, és a hét 12 350 forinton, 1,23 százalékos pénteki emelkedéssel zárult. A kép így törékeny egyensúlyt mutat, az árfolyam az 50 napos mozgóátlag (12 637 forint) alatt tartózkodik, az RSI 44,7-nél enyhén nyomott, a MACD a negatív tartományban jár, a momentum még a medvéké, de az eladói nyomás szemlátomást fogy. Különösen fontos, hogy lejjebb ritka erős támasz épült ki, a 12 120-as októberi mélypont, a 12 000 forintos lélektani szint és az emelkedő 200 napos mozgóátlag (11 990 forint) gyakorlatilag egybeesik. E zónának az elvesztése már a hosszú távú trendet kérdőjelezné meg, megtartása viszont jó eséllyel kettős mélypontot formálhat. Felfelé a 12 500-12 640-es sáv (Bollinger-középvonal és 50 napos átlag) visszavétele lenne az első érdemi vételi jelzés, utána a 12 900-as szint következik.
A fundamentális háttér eközben kifejezetten biztató, az Erste 13 145-ről 14 945 forintra emelte célárát, az ODDO BHF 14 000 forintos célárral vette fel a követést, a Refinitiv-konszenzus 13 313 forintja pedig közel 9 százalékos emelkedési teret jelez. Kéthetes távon a 12 000-12 120-as zóna védelme a tét, türelmes befektetőknek ez a sáv kínálhat kedvező kockázat-hozam arányú beszállót, szoros kockázatkezelés mellett.
Magyar Telekom: a vihar legnagyobb nyertese a legunalmasabb papír
A Magyar Telekom úgy úszta át az elmúlt két hét viharát, mintha mi sem történt volna: miközben az OTP 20 százalékot esett, a távközlési papír a 2480-2620 forintos sávjában araszolt, és pénteken 1,26 százalékos erősödéssel, 2562 forinton zárt – defenzív karaktere éles helyzetben vizsgázott jelesre. A technikai kép a két héttel ezelőtti állapot még koncentráltabb változata, a Bollinger-szalagok tovább szűkültek (2519-2591 forint közé), az árfolyam a szalag középvonala (2555 forint) fölé, de az 50 napos mozgóátlag (2587 forint) alá szorult, az RSI pontosan 50-nél, a MACD a nullvonalon áll. Ez a fajta extrém volatilitás-összehúzódás jellemzően erőteljes elmozdulásban oldódik fel, az irány kérdése pedig éppen most vált izgalmasabbá, mert a fundamentális oldalon jelentős lökés érkezett.
Az HSBC 2250-ről 3140 forintra emelte célárát, és tartásról vételre javította a papírt, a Refinitiv-konszenzus 2878 forintos célára pedig 14,2 százalékos felértékelődési potenciált jelez, a legnagyobbat a hazai nagypapírok között. Kéthetes távon a képlet egyszerű, a 2590-2620-as zóna (felső szalag és 50 napos átlag) forgalommal kísért áttörése a 2700 forintos szint felé nyithat utat, míg a 2520-as szalagalj elvesztése a 2480-as szeptemberi mélypontok újratesztelését hozná. Az emelkedő 200 napos mozgóátlag (2376 forint) messze lentről, stabilan támasztja a hosszú távú képet.
Mire figyeljünk a következő két hétben?
A pesti tőzsde két hét alatt a rekordhangulatból a tűzoltásig és vissza jutott. Az OTP sorsa most a 200 napos mozgóátlag visszahódításán múlik, a Mol az olajpiac kegyeltjeként szűk sávból készül kitörni, a Richter kritikus támasz-zónája fölött egyensúlyoz, a Magyar Telekom pedig felhúzott rugóként várja a kitörést, immár vételi oldali elemzői támogatással. A külső környezetet továbbra is három erő uralja, a 2002 óta nem látott amerikai hozamok és a Fed kommunikációja, a jövő héten induló amerikai gyorsjelentési szezon, valamint az iráni konfliktus és az olajár, amely a forintot és a Molt egyszerre mozgatja. A megugrott volatilitás kétélű fegyver: nagyobb kockázat, de ritkán látott beszállási lehetőségek is láthatóak. A szintek fegyelmezett követése és a lépcsőzetes pozícióépítés most fontosabb, mint bármikor az elmúlt hónapokban!